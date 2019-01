El Tenerife no se obsesiona con ganar fuera pero Oltra asegura que le preocupa la sequía a domicilio

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha asegurado este miércoles que ganar fuera de casa, algo que no ha logrado el conjunto blanquiazul esta temporada, es algo que le “preocupa”, pero ha afirmado que está convencido de que “va a llegar” y ha recalcado que “no es una obsesión”.

“No lo hemos logrado y es obvio que es una asignatura pendiente, pero alguna vez lo hemos merecido”, ha dicho el técnico en los medios oficiales de la entidad, al ser preguntado por la diferencia de los resultados obtenidos como local y visitante.

“Hay que competir bien, siempre he sido un entrenador que sale a ganar los partidos, y eso te expone más. Si ganamos 5-4 me gusta más que 1-0, pero es verdad que busco equilibrio, quiero marcar más de un gol y no recibir ninguno”, ha dicho sobre su estilo.

En cuanto al partido de este sábado ante el Málaga, José Luis Oltra ha dicho que tienen “ilusión por lo que puede venir, si somos capaces de jugar como el otro día”. “El Málaga CF es un equipo hecho para el ascenso, muy ordenado, con las ideas muy claras en la mente de su entrenador. Pero cada partido está por abrir. Será de poder a poder”, ha advertido.

José Luis Oltra ha destacado que las incorporaciones en el mercado de invierno “han aumentado el nivel de la plantilla”, y que con estos fichajes van a ser “mucho más fuertes, y ojalá dé sus frutos en la competición”.