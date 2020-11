Pepe Mel espera "volver a enderezar la nave" frente a un Sporting "ordenado"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha incidido en que después de dos derrotas seguidas, su mayor "reto" es volver a "enderezar la nave" del equipo amarillo desde este domingo con la visita a Gran Canaria del Sporting de Gijón, un equipo "ordenado" y en una "dinámica diferente".

El técnico madrileño reconoce que trata de convencer a sus futbolistas para que recuperen la "esencia" de los dos primeros meses de competición, perdida a su juicio por "falta de confianza", y también busca dar con la "fórmula" de "cortar la hemorragia" de tantos goles encajados.

Del Sporting, Mel ha admitido que llega con buenos resultados, porque empezó esa buena trayectoria "desde una buena defensa", y ahora también está "encontrando el gol", lo que le convierte en un rival "doblemente peligroso".

El preparador de la Unión Deportiva ha detectado que a su equipo le cuesta asimilar el hecho de ir por detrás en el marcador, algo que acusa sobre todo "en casa" porque aparece la "ansiedad".

"Debemos estar siempre en el partido, porque el encajas nos descomponemos, hace que todo se acelere y perdamos el orden, y precisamente ahora jugamos contra un equipo muy ordenado como el Sporting", ha explicado en rueda de prensa telemática.

Mel asegura que no ha hablado con la dirección deportiva del club para posibles fichajes en el mercado de enero, y también que siente el cariño y apoyo de la entidad, sin dejar de lado que los entrenadores están expuestos a los resultados.

"Cuando uno es entrenador profesional, ya sabe a lo que se expone, no hace falta que me digan si mi puesto está en peligro o no, porque en el fútbol necesitas ganar para mantener el crédito. Las palabras están bien, pero lo que importan son los resultados", ha reconocido.

Pese a todo ello, Mel, amante de las estadísticas, recuerda que si Las Palmas es capaz de ganarle este domingo al Sporting en el Estadio de Gran Canaria, alcanzaría la cifra de 20 puntos, y tendría uno más que en la misma jornada de la temporada anterior "con un equipo nuevo y muy joven".