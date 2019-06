Carla Suárez, lista para su novena participación en Wimbledon

“Siempre un sitio especial. Preparados para jugar”. La jugadora grancanaria Carla Suárez (31 de la clasificación mundial) se ha mostrado optimista, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, antes de su debut en el torneo de Wimbledon 2019, tercer grand slam del curso, en el que arrancará contra la australiana Samantha Stosur (132 en la clasificación WTA).

¡Preparados para @Wimbledon! ☺️💪🏻



Always a special place. We are ready to play! 😃🌱 pic.twitter.com/DLibqtatDy