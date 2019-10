Manolo López: “Soy optimista con el CD Tenerife y la UD Las Palmas”

El deporte en Canarias sigue creciendo de manera imparable. Cada vez son más los deportistas insulares que triunfan en una infinidad de modalidades. Todo ello gracias, en gran medida, a la apuesta que se realiza desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.

Algo sobre lo que habló Manolo López, el nuevo director general de la entidad.

. ¿Cuántos deportistas canarios cree que acudirán a los próximos Juegos Olímpicos?

“Menos de los que me gustaría. Vamos a estar a muerte con los que acudan, de eso no hay dudas. En la cabeza de los técnicos y en la mía estamos buscando estar mucho más tiempo en la etapa anterior, la que significa 'llegar a'. Queremos potenciar ese camino de 2020 hasta 2024 para contar con más participantes. Hay muchos jóvenes que están saliendo muy preparados y tienen un gran potencial”.

. ¿Qué línea de trabajar se marcarán en el tema de la mujer en el deporte?

“Es algo fundamental dentro de estos cuatro años. Queremos que el deporte sea igualitario. No solo me gustaría que la mujer llegará a este mundo para competir, también me gustaría que ocupara cargos importantes dentro de la dirección. Nos faltan muchas mujeres en ese ámbito y vamos a trabajar para que esto cambie”.

. ¿Tiene en mente la celebración de algún evento de calado dentro de Canarias en estos próximos cuatro años?

“Yo creo que primero tenemos que trabajar en una marca propia, la cual represente a Canarias y la vincule al deporte. A partir de esta base, luego debemos estar preparados para acoger cualquier tipo de evento; algo que ya se ha demostrado en los últimos años que es viable.

Hemos realizado Campeonatos del Mundo y pruebas de alto nivel. Si nos llegan esas propuestas es porque hemos demostrado un alto nivel organizativo. Sin embargo, debemos de analizar bien que es lo que nos conviene coger y lo que no”.

. ¿Cómo ve al CD Tenerife y a la UD Las Palmas en este arranque de competición?

“Empezaron con cierta irregularidad, algo normal porque tienen entrenadores y plantilla nuevas. El Tenerife, a priori, parecía que iba a arrancar ante que la Unión Deportiva; pero los resultados adversos en casa le han mantenido en esa situación de dudas.

Luego, Las Palmas ha ganado cuatro consecutivos y eso les ha impulsado en la tabla y les ha dado mayor tranquilidad para seguir creciendo. Al final soy optimista con ambos conjuntos, ya que los dos compiten y van a dar guerra en esta Segunda División de tanta igualdad. No hay que perder los nervios porque todo está empezando. Ojalá podamos ver el derbi en Primera División”.