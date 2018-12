Las mujeres agrarias continuarán su lucha para conseguir una nueva PAC con perspectiva de género

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha realizado su balance de 2018 y este lo ha iniciado señalando a las protagonistas del año. Con ello, la organización de mujeres ha querido ir más allá de las instituciones o las caras reconocidas. Además, en 2019, Fademur continuará su lucha por la primera Política Agraria Común (PAC) con perspectiva de género.

Para la misma entidad, según se recoge en una nota, "las verdaderas protagonistas de 2018 han sido todas esas personas que han salido a llevar la igualdad a las calles" y, dentro de este apartado, Fademur ha destacado la jornada del pasado 8 de marzo, cuando se celebró la primera huelga de mujeres de España y del mundo.

La organización agraria de mujeres ha reconocido los avances que se han producido a lo largo de 2018, pero también ha apuntado que se han sufrido retrocesos. En cuanto a los primeros, las mujeres rurales han señalado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como el mayor de todos a escala nacional. "Toda la sociedad es víctima de la violencia de género y de la misma manera todos y todas tenemos que luchar unidos contra ella", han afirmado desde Fademur.

A escala autonómica, Fademur ha querido hacer una mención especial sobre la iniciativa de Castilla-La Mancha al tramitar el primer Estatuto de las Mujeres Rurales. A pesar de que está en fase de anteproyecto de ley y desde la organización declaran "tener todavía muchas dudas al respecto", la entidad se ha mostrado esperanzada sobre el resultado. Además, para las mujeres rurales se trata de algo positivo porque "significa reconocer que es necesario conceder especial atención a nuestro colectivo".

Además, las mujeres rurales han querido dedicar un "ya era hora" a las comunidades autónomas que, en aplicación de la ley vigente, no destinarán fondos públicos a los organismos o entidades que no cuenten con una representación equilibrada de hombres y mujeres. Eso sí, Fademur ha recordado que no todas las comunidades están aplicando esta ley y ha puesto el foco sobre ellas: "De 2019 no puede pasar esa desidia".

Otra de las tareas pendientes para 2019 está relacionada con la titularidad compartida. A pesar de que la ley lleva siete años en vigor, la Comunidad de Madrid todavía no ha establecido un registro para aquellas parejas que quieran inscribir sus explotaciones agrícolas. "Eso sí, con todo el descaro han anunciado la apertura del registro en múltiples ocasiones", han recordado.

Por último, en 2019 Fademur continuará la lucha por la primera Política Agraria Común (PAC) con perspectiva de género. Las mujeres rurales ya han trabajado intensamente este asunto y, de esta manera, "cerramos el año habiendo conseguido que muchos gobiernos hayan hecho suya esta demanda". Pero las mujeres quieren pasar de "estar al borde de conseguir la PAC que necesitamos a conseguirla, y para eso tenemos por delante mucho que hacer".

Fademur ha explicado que todos estos retos están en manos de los políticos y, por eso, "es positivo que este año haya varias citas electorales". La organización feminista ha explicado que, de esta manera, "los partidos tendrán que desenmascararse y comprometer sus posturas en todos estos asuntos. ¿Estarán con o contra nosotras?", se preguntan en el comunicado de prensa.