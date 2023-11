Gol o golpe de Estado – Indultos o insultos del Aznar heróico

Desde que el Partido Popular perdiera con Aznar las elecciones frente a Zapatero se instaló desde la derecha el uso y abuso del mal lenguaje, del insulto y la mentira haciéndolos pasar por “libertad de opinión”, avalados por unos cuantos jueces que desde el poder de sus togas enjuician a los de izquierdas por un “quítame-esas-pajas” mientras que cierran ojos o miran a otro lado cuando se trata de los derechistas o sus hombres de paja.

Y en estos días en que se dan a conocer pactos para apoyar la candidatura a presidente del socialista Sánchez, se remueven viejos prejuicios, problemas no resueltos y miedos colectivos reales o imaginarios..

Y así, el PP marca gol o goles al Gobierno de coalición de izquierdas, pero si el PSOE u otro de izquierda edulcorada marca gol se le convierte mediáticamente en golpe de Estado. Vemos del PP y Vox los llamamientos encubiertos al golpe o gritos alarmistas contra el Gobierno actual que, dicen, quiere romper a España y su Constitución, gritos que si vienen de la derechusma oligárquica entonces al golpe se le quita la P, sí, se quita la P del impopular Partido de la derechusma y el llamamiento encubierto al GolPe se transforma en un braquial grito futbolístico político de Gol…

El Aznar que hoy teme por la Constitución al servicio de los que quieren acabar con España, habla ante el público de las Universidades privadas de los ricos y heroicamente dice no callarse sin decir lo que piensa, con lo cual pretende decir que piensa. Y el propósito de Sánchez y su PSOE, con algunas “patrióticas”(?) excepciones (González-Guerra), es – según las altisonantes y heroicas peroratas del ciudadano Aznar- producir la humillación más grande a España de su historia, lo cual deja en la fosa del olvido junto a las víctimas de la Guerra civil al golpe de estado de Franco ayudado por Hitler y Mussolini. Sánchez supera pues en peligrosidad al Caudillo y a Hitler.

El ABC siempre atento a los intereses de los verdaderos españoles, oligarcas, terratenientes y monárquicos, dice que “Sánchez capitula en todo: Amnistía, relator y deuda”, cuando el PSOE y ERC firman un acuerdo en Barcelona que hará que los 7 diputados de Oriol Junqueras apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Hace más de un año cuando el magistrado Manuel García Castellón procesó a los investigados y condenados como presuntos integrantes de un «comando autónomo» de los Comités en Defensa de la República catalana (CDR) que, constituido como «organización terrorista», calificativo según la Guardia civil recogido por el juez, pretendía «subvertir el orden constitucional» e imponer «su causa», la independencia catalana, por la fuerza. Entre sus planes estaban atrincherarse en el Parlament. Se les intervinieron sustancias compatibles con la fabricación de explosivos, lo cual, dicho sea claramente, le puede pasar a cualquiera, sea padre de familia (Gasolina, cartones inflamables, carbón, cerillas, etc) o sea miembro del PP. Durante los disturbios sociales y los enfrentamientos hubo heridos que no aparecen todavía en listas pero sí un agente herido que fue visitado, narra el conservador ABC como “paradoja de la actual situación” por el mismo Pedro Sánchez que ahora amnistía a sus verdugos (aquí los llamados verdugos por ABC no lo son de oficio, ya que la pena de muerte no está contemplada legalmente en la actualidad). Pero queda bien llamar verdugos a los contrarios.

Tengo que decir que ni hoy ni en el 2003 el entonces Pujol con su corrupto CiU me eran simpáticos, cuando pactaban con Aznar y su PP en el aquel lejano pero no olvidado 2003, acusados por la izquierda catalana de haber vendido el Ebro y el Estatut y la financiación de la Generalitat por los 12 votos del PP. Decía entonces Pujol que pactaba con el PP porque el PSOE era “un gran ridículo”. Y Aznar no sentía sucias sus manos al estrecharlas al catalanista derechista Pujol.

INDULTOS A DROGAMIGOS DEL TRAFICO, AYER Y HOY

Antes de estas pasadas, cercanas y ya lejanas elecciones generales se ha visto al líder del PP, Feijóo, fotografiado en un barco con un traficante de Drogas, y sin ánimos de generalizar es obligatorio recordar que el patrón del “Playa de Arbeyal” lleva desde diciembre de 2003 en la prisión. La Audiencia Nacional rechazó sus peticiones de Libertad. Sin embargo, el hijo del Piturro, jefe de esa banda desarticulada con 2.800 kilos de coca, está libre, vivo y traficando. Indultado. Gracias al Gobierno PP.

Pertenecía a “Os Caneos”, uno de los principales clanes del narcotráfico en Galicia. Tenido entonces por la policía como el mayor traficante español y uno de los más prolíficos de Europa. En 1995, había sido condenado a 12 años de cárcel y fue liberado, con apenas cumplida una cuarta parte de la pena. Siempre en el aire las sospechas de financiación ilegal del PP, a través del PP de Galicia, por las mafias del contrabando, primero las antiguas del tabaco, con Fraga, y luego por la siguiente generación, convertida al narcotráfico.

Actualmente se encuentra encarcelado Francisco V.P., de Vilanova de Arousa y casi vecino de Daniel Baúlo, que era patrón del pesquero Playa de Arbeyal el 5 de diciembre de 2003 cuando fue abordado en alta mar con 2.800 kilos de cocaína. Lleva entre rejas desde el 10 de diciembre de ese mismo años; es decir tres años menos cincuenta y dos días. En ese tiempo hasta tres veces la Audiencia Nacional le denegó la libertad provisional. Sin embargo Francisco V.P. no tenía antecedentes policiales ni era el jefe de la organización. Había sido contratado por Juan Carlos Vázquez García, el hijo del conocido Manuel Vázquez alias O Piturro (otro confidente policial en Madrid), para que transportara la droga.

Ni el juez Vázquez Taín, que le interrogó en el primer momento, ni los agentes antidroga que le detuvieron, le asignaron papel relevante dentro de la organización sólo la de patrón del barco que transportaba la droga; de hecho el pesquero había sido adquirido por el Piturro y Francisco V.P. fue contratado en las listas del paro aunque reconoció ante la Justicia que conocía la naturaleza delictiva del viaje.

CON RAJOY SE INDULTABA AL LADRÓN

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Rajoy del PP en el 2012 fue declarada inconstitucional unánimemente por el Constitucional. Sin negar que la posible amnistía a los políticos implicados en el “proceso catalán” pueda ser a ojos de muchos una vergüenza, hay otras muchas vergüenzas y una verdadera vergüenza de estos últimos 40 años fue la amnistía fiscal del que fuera Ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristobal Montoro.

A mí, que los inútiles y listillos esos pretenden hablar en nombre de Cataluña estén o no presos me importa poco pero sí me importa que unos cuantos millonarios hijosde p(...oderosos) hayan defraudado al fisco de dónde salen los servicios públicos de los que no siempre disfrutamos pero que hacen posibles beneficios al gran público.

Siempre según ABC, el Montoro llamado Cristobal no por descubrir nuevos continentes sino por descubrir como usar del Ministerio de Hacienda para investigar a periodistas y políticos (liberales o de izquierdas), generando un debate sobre el uso de la entidad tributaria para fines políticos antidemocráticos y partidistas. Eso con el PP.

En su mandato, Montoro promovió una controvertida amnistía fiscal a la que se acogieron figuras destacadas como Luis Bárcenas y Rodrigo Rato, así como más de 32.000 evasores fiscales y 700 altos cargos. Defendió el pepero su actuación, aunque nunca proporcionó explicaciones claras en el Congreso, dejando que el Director de la Agencia Tributaria confirmara las sospechas en su lugar.

Uno de los mayores escándalos durante el mandato Montoro fue la atribución a la Infanta Cristina de una compra de fincas por un supuesto error en el DNI. Esto llevó al cese de la entonces directora de la Agencia Tributaria, generando una crisis interna en el Ministerio. Se alegó que la Hacienda de Montoro estaba “llena de socialistas” y se desencadenó una serie de cambios y purgas en la cúpula, incluso en la inspección de la empresa Cemex, que estaba bajo escrutinio por una multa de 450 millones de euros.

RAZÓN DE ESTADO POR ENCIMA DE LA SIMPATÍA

Yo no simpatizo ni con Pujol ni con Puigdemont ni con sus partidos hermanados y mellizos con la corrupción oligárquica catalana. Mis amigos ctalanes no sólo no les han votado sino que les acusan de muchos males presentes en la actual Cataluña, acusaciones que van desde el racismo tanto frente al resto de los españoles como a la superexplotacion de que hacen victimas a los amigrantes.

José María Aznar, durante su mandato, concedió el indulto que devolvió a Baúlo Carballo a la calle y pactó con Pujol para elevarse a presidencia y meternos en guerras imperialistas al servicio de los Estados Unidos y sus oligarquías petroleras tanto en Afganistan como en Irak.

Las razones que inspiraron tal indulto al traficante como a los banqueros que evadían impuestos no pueden ser calificados de patrioticos, sino de traición a los intereses de España entendida como pueblo. Sus indultos no buscaban el bien del Estado, sino de determinados grupos amigos y financiadores. Mientras todo lo que hizo Aznar como Rajoy y Feijóo ha sido siempre santificado como bueno, medidas parecidas, pero enfocadas a resolver problemas seculares del Estado, son calificados como traición y anticonstitucionales. Se diría que ser millonario es ser democrático y constitucional, pero ser clase media, pobre o asalariado es ser propenso a lo anticonstitucional y antidemocrático.

La figura del indulto, vestigio de la época monárquica, representa un mecanismo jurídico que permite la remisión de una pena. Sin embargo, cuando el beneficiario es un individuo de la talla criminal de Baúlo Carballo, hay que tener sospechas. Cuando las razones de clemencia son políticas con vistas al beneficio público, de la unidad y hermandad de los pueblos que conforman el Estado, se puede saludarlas y aplaudirlas. Aunque algunos de los beneficiados sean individuos como Pujol o Puigdemont.