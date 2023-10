Mentir está feo, señora consejera

En las reglas del juego del fair play político existe una norma no escrita que dice que debes dejar al menos 100 días de gracia al Gobierno entrante para pueda aterrizar y empezar a desplegar las políticas que marcarán su actividad ejecutiva.

Desde Podemos Canarias hemos dado este margen a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y su equipo, para comenzar a valorar su labor al frente de la Consejería que nosotras gestionábamos en la pasada legislatura.

Cuando una llega al Gobierno, lo primero que hace es un análisis y diagnóstico de la situación en la que se encuentra el área que vas a gestionar y la herencia que recibes del anterior mandato. Es normal, nosotras también lo hicimos así. Lo que no es tan normal y nos parece una práctica política mezquina y reprochable es no decir la verdad.

Con este artículo solo queremos desmontar algunas de esas mentiras o medias verdades que la consejera ha ido vertiendo en declaraciones a los medios, y que no hacen más que definir a quien se encuentra ahora a los mandos del Gobierno.

En primer lugar, hace referencia a un “agujero” en la Renta de Ciudadanía Canaria (RCC). Para nada es como dice, la Renta estaba perfectamente planificada en la evolución de la nómina, y había recursos propios más que de sobra para hacer frente a la misma. Entre lo que se presupuestó -82 millones de euros- y los remanentes de fondos de pobreza 2022 y los de 2023 suman los 100 millones de euros que destinamos a tal fin. Pero, ya que lo dice, hubiésemos contado aún con más recursos, si su partido y la diputada Ana Oramas no hubiera votado en contra de ampliar en 10 millones más los fondos de pobreza que el Estado ha destinado a Canarias en 2023, de los que se cofinancia la RCC. Se perdió esa votación por tan solo 4 votos, dos de ellos de CC.

Hay que decir que dicha cuantía es la mayor inversión que un Gobierno autonómico canario ha destinado directamente a las familias vulnerables en la historia de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, un esfuerzo presupuestario completamente inédito en el partido de la consejera: Coalición Canaria.

De hecho, parece incluso que la ejecución presupuestaria de la Renta será menor de lo que nuestro equipo había previsto, ya que el actual tiene un atasco monumental, siendo incapaz de buscar soluciones para las miles de solicitudes pendientes. Ese es su verdadero problema y de dónde proceden sus nervios.

No se puede hablar por tanto de ningún agujero en la RCC, y menos hablar del coste de ese supuesto agujero de 8 a 9 millones mensuales, como dijo la consejera aprovechando la confusión de una pregunta en un medio de comunicación. Esa cantidad es el coste mensual de la nómina. Nos sorprende, cuando menos, un fallo así de la que fuera presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, o directamente su objetivo ha sido confundir.

Dice también doña Candelaria que van a llevar a cabo un plan de choque, porque el anterior equipo no lo hizo. Esto nos produce estupor, porque la consejera es consciente de que sí se realizó un plan de choque, reforzando el personal más que nunca. Ella misma lo comentó en sede parlamentaria, y cualquiera que visite la hemeroteca podrá contrastar los esfuerzos para reforzar la plantilla que impulsó el Pacto de las Flores, especialmente en la Consejería de Derechos Sociales.

Y no solo hablamos de los cientos de personas que se incorporaron para poder gestionar el sistema de Dependencia, sino en todas las direcciones generales. En concreto, solo en la Dirección de Derechos Sociales, reforzamos la plantilla con 80 personas en dos planes de choque y dejamos aprobada una ampliación de 20 más para este año. Es decir 100 trabajadores y trabajadoras más. Nunca había habido tanta gente trabajando. Fue eso lo que nos permitió agilizar la gestión de la Prestación Canaria de Inserción acabando con la lista de espera.

El problema viene porque el actual equipo no cubre las bajas del personal del plan que se ha ido a otros destinos y no ha cubierto la ampliación de 20 personas más, lo que le está dejando un erial. Hacer otro plan está bien, pero mejor empezar por cumplir con el que le dejamos tramitado.

Habla también la consejera de que le corresponde al Estado pagar la parte general del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a nuestra CCAA solo los complementos de la Renta. Esto demuestra un total desconocimiento de la ley de la RCC, ya que esta prestación, señora Delgado, cubre a familias que, en muchos casos, no cumplen los requisitos para percibir el IMV.

De las 14.000 familias que están en la RCC, según palabras de la consejera (que, en realidad, no pasan de las 12.500 que les dejamos, según los datos que ellos mismos han dado), todas han pedido el IMV.

Esta afirmación de la consejera no es baladí ya que ha deslizado que no podrán pagar el complemento a las 43.000 personas que cobran pensiones no contributivas en Canarias, que nuestro gobierno abonó por primera vez a dichos pensionistas por tres años seguidos, porque el Estado no se hace cargo de la parte general de la RCC. Es decir, el relato que preparan desde Coalición Canaria para explicar que los canarios y canarias que cobran PNC, que son las pensiones más bajas, no van a percibir su complemento es que la culpa es de Madrid.

Además, dice que se encontraron sin aplicativo de gestión, lo cual es totalmente falso. Dicho aplicativo fue licitado con fondos Next Generation, y estaba en aplicación y desarrollo para la entrada en vigor de la RCC. Esto también es información pública y fácilmente contrastable.

Con respecto a la herencia recibida por el actual equipo al que ha hecho referencia la consejera, tenemos que decir que es la de una CCAA que, por primera vez, aprueba en el Índice DEC 2022 de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que mide el desarrollo de los servicios sociales y en cuyo informe destaca la mejora de la inversión social en Canarias, que roza la excelencia, el aumento de derechos con la aprobación del catálogo de servicios, y la mejora de la cobertura, saliendo de la calificación de irrelevante en la que nos dejó la primera legislatura de Fernando Clavijo. Un hito en la historia de nuestro servicios sociales que supone mejorar por primera vez un área que nunca fue una prioridad política con otros gobiernos,y que fue posible con el Pacto de la Flores y Podemos gestionando la Consejería de Derechos Sociales.

También es herencia recibida para ustedes, qué suerte consejera, que 2022 haya sido el año de mejor gestión de la PCI (Prestación Canaria de Inserción), desde que se creó en 2007, lo que nos permitió proteger a más familias que nunca en Canarias, hecho que se podrá analizar pronto con el informe anual del Ministerio. Y sí, esto permitió ser parte de un escudo social que detuvo el avance de la pobreza en nuestra tierra.

Otro día hablaremos de Dependencia y de cómo pasamos de ser la comunidad autónoma con peores datos en personas atendidas y listas de espera a una de las regiones que más han crecido en atención en los últimos años. Por cierto, es llegar CC y el PP al Gobierno y empezar a disminuir de manera muy notoria los expedientes que se tramitan cada mes.

Sentimos mucho que el nuevo equipo necesite echar tierra sobre la gestión del anterior para tapar sus propias incapacidades.

Y lo sentimos porque de ello dependen los derechos de miles de canarios y canarias.

Noemí Santana

Javier Bermúdez