Feijóo agita la calle contra el “cambio de régimen” de Pedro Sánchez que el PP lleva denunciando cuatro años

“Pedro Sánchez y su séquito están maniobrando entre bambalinas para articular un cambio de régimen en España”. La frase no es de Alberto Núñez Feijóo ni especialmente actual. La pronunció Isabel Díaz Ayuso en enero 2020, apenas unos días después de que se formalizara el primer Gobierno de coalición en España desde la II República. Cuatro años después, el líder del PP volvió a hablar de ese “cambio de régimen” este lunes, después de que Pedro Sánchez anunciara que sigue en Moncloa. Contra estas intenciones, advirtió, el PP sacará a los españoles a la calle.

Feijóo compareció ante los medios tras la declaración de Sánchez. El líder del PP lamentó la decisión del presidente, aseguró que en realidad daba igual porque el tiempo del secretario general socialista se acabó y le acusó de no dimitir para “huir hacia adelante” para señalar luego que “ya no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante posible”.

El discurso del líder del PP fue duro, y ahondó en la falta de legitimidad que Feijóo ha extendido sobre todas aquellas instituciones que no controla. Desde el Congreso al propio Gobierno, pasando por el Tribunal Constitucional. Este lunes, redobló los ataques al Ejecutivo: “Lo que necesita España es un nuevo Gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro”.

Tampoco es la primera vez que Feijóo asume el mantra que el PP de Madrid explota desde hace años. En 2022, el líder que sustituyó a Pablo Casado al frente del principal partido de la oposición asumió el discurso del PP más escorado a la derecha, que coquetea con Vox. “Es evidente que desprestigiar las instituciones en el interior es un sistema para cambiar el régimen democrático”, dijo Feijóo en una visita a Argentina. Un año después, cuando el ultra Javier Milei ganó las presidenciales, el líder gallego se limitó a defender que los argentinos habían “votado cambio”.

Lo que Feijóo no ha explicado en ningún momento es qué entienden él o el PP por cambiar el régimen. Ni cuáles son los cambios legislativos que la derecha entendería que supondrían cruzar la frontera. “Yo no voy a hablar. No voy a entrar en conjeturas”, respondió Feijóo ante la pregunta de qué cambios espera que pueda promover Sánchez. “Hay tantas cosas que procede no abrir más”, añadió.

Más movilizaciones

Feijóo no quiso siquiera contemplar la opción de que el presidente del Gobierno aborde alguna reforma del Poder Judicial tras más de un lustro de bloqueo del CGPJ por parte de la derecha. “El presidente del Gobierno me dijo en nuestra reunión previa a su discurso de investidura que en ningún caso cambiaría las mayorías”, recordó.

“Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra”, acusó. “Le ha interpelado, pero no ha querido escuchar su respuesta”, dijo. “En lugar de dar explicaciones a los españoles, le exige rendición de cuentas a los demás y de nuevo ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista”, zanjó Feijóo, quien acusó a Sánchez de “usar a su majestad el rey como actor secundario en su última película”.

“No ha sucedido como él creía”, dijo, sobre el fin de semana de manifestaciones a favor de Sánchez. “Y no sucederá”, apuntó. Feijóo señaló que el presidente “representa la España del pasado” y “a esa parte del mundo actual donde liderazgos no admiten réplica”. “No es esa la nación que los españoles hemos construido, que hemos construido con la ayuda de nuestros padres y de nuestros abuelos y que queremos legar a nuestros hijos. España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad”, concluyó, sin explicitar más.

“Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba”, advirtió. Feijóo ya ha sacado a sus bases a la calle contra la amnistía, y amenaza ahora con volver a hacerlo sin explicar de momento contra qué.

Abascal pide al PP una “alternativa conjunta”

La reacción de Feijóo al anuncio de Sánchez coincidió en el tiempo con la de Vox. Santiago Abascal recurrió a sus habituales calificativos, esta vez próximos a los usados por el líder del PP, a quien también le dedicó algunas palabras. “En este escenario extremo, provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la dirección nacional del PP que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial”, dijo el líder de la extrema derecha en una comparecencia sin preguntas.

Abascal reclamó a Feijóo unidad de acción ante el Gobierno de coalición sustentado en la mayoría absoluta del Congreso, pese a que Vox escenificó a finales de 2023 una ruptura con el PP tras dejarles al margen de las negociaciones de las comisiones parlamentarias.

El líder de Vox pide ahora a Feijóo y al PP que colaboren en “una alternativa conjunta”. Y, para ello, comparten diagnóstico. “No tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica y garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones y atizar el enfrentamiento social que ya sabemos que sus aliados y cómplices de investidura acaban convirtiendo siempre en violencia”.