La llegada de polvo procedente del Sáhara a la región se ha convertido en una constante cada vez más cotidiana. Tiene que ver con la exacerbación y la frecuencia de los fenómenos extremos que el Panel de científicos sobre el Cambio Climático (IPPC) planteaba para el Mediterráneo Occidental. Se trata de material particulado suspendido en la atmósfera que provoca turbidez y un característico color rojizo anaranjado que es lo que conocemos por calima, esta turbidez de la atmosfera puede llegar a provocar que la visibilidad se reduzca significativamente en algunos casos.

El problema de la contaminación por partículas es algo crónico en nuestro territorio. A las producidas por las actividades antropogénicas del tráfico urbano, el transporte, las actividades industriales y las quemas agrícolas; se suma los episodios naturales de intrusión de polvo sahariano que, desde hace varios años, se han vuelto muy recurrentes.

No es solamente un problema ambiental que pueda afectar a vegetación, cultivos y ecosistemas, sino que es también un problema de salud pública. La exposición residencial y continua a la contaminación por partículas de estas intrusiones de polvo sahariano provoca afecciones en la salud humana. Lo cierto es que cada vez más asistimos a estas intrusiones que duran varios días en la región y que se suman a la contaminación atmosférica por partículas ya existente,

Las partículas de este tipo de contaminación de origen natural pueden ser de diversos tamaños PM10, con tamaño de 10 micras, PM 2.5, de 2,5 micras. PM 1, etc. Las intrusiones de polvo sahariano superan en muchas ocasiones el doble o el triple de los valores límite diarios establecidos por la normativa española para las partículas PM10 (50 microgramos/metro cúbico) o la OMS (45 microgramos/ metro cúbico). También pueden doblar o triplicar los valores limite diarios que las Directrices de la OMS han establecido para las partículas PM2,5 (15 microgramos/metro cúbico).

Nos encontramos con determinados grupos vulnerables a la acción de estas partículas: la infancia, las personas mayores, individuos con patologías previas, especialmente las broncopulmonares y cardiovasculares, y personas haciendo ejercicio físico intenso, por ocio o trabajo, en el exterior durante los episodios de intrusión de polvo sahariano.

La exposición diaria a las intrusiones puede provocar diversos síntomas como irritación en ojos y piel; sensación de picazón, lagrimeo y dermatitis, entre otros. También golpes de tos, molestias en la garganta, rinitis, estornudos y sensación de falta de aire o molestias al respirar. Una exposición residencial y continua exacerbará enfermedades previas como asma, alergias, EPOC y dolencias cardiovasculares, Es necesario que las personas más vulnerables y con enfermedades crónicas tomen precauciones para limitar la exposición al aire contaminado.

Como en el año pasado, se han sucedido también episodios de intrusión de polvo sahariano, Un episodio significativo se produjo a partir del 14 de enero que afectaba a las estaciones de San Basilio y Molina, extendiéndose al día siguiente a toda la región, excepto Caravaca, Otro episodio intenso fue el ocurrido del 6 al 8 de abril con superaciones del valor limite OMS y de la normativa en todas las estaciones de la red regional de vigilancia atmosférica y con picos en la ciudad de Lorca de 149’51 microgramos/m3, el 7 de abril, y 139’05 microgramos/m3, al día siguiente.

No podemos poner una inmensa cortina que nos proteja de las intrusiones del polvo procedente del Sáhara, pero si se pueden tomar medidas activas y preventivas para minimizar este tipo de deterioro de la calidad del aire. Una de ellas, es un mayor control de las fuentes emisoras de partículas en la región (tráfico, emisiones industriales, quemas agrícolas, etc.) que disminuyan los niveles y no se sumen a las intrusiones saharianas. Hay que modificar sustancialmente los protocolos anticontaminación, agilizándolos, para evitar que comience su activación cuando ya se está produciendo el episodio de contaminación y establecer medidas efectivas que sustituya a las recomendaciones. Es necesario evitar aglomeraciones deportivas o de ocio en el exterior o cambiar las fechas de los eventos cuando se produzcan niveles altos de intrusión de polvo sahariano.

Hay que reclamar a la Dirección General de Salud Pública una mayor implicación en el análisis y prevención de los impactos generados por las intrusiones saharianas y la elaboración de un informe sobre las urgencias hospitalarias y en centros de salud durante los episodios de intrusiones de polvo sahariano.