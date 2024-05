Si quieres ir a Málaga, echa a andar

Si quieres ir a Málaga, ya puedes echar a andar. Eso nos dice la Comunidad Autónoma, o el Ministerio de Fomento o el de Transportes -a estas alturas del partido ya ni sé dónde queda la pelota-. Ayer pudimos conocer el nuevo trayecto de alta velocidad que conectará Murcia y Málaga; es decir: la sexta y la séptima ciudad de España a las que separa un trecho de 400 kilómetros. Pues pasa por Madrid.

Quien firma esto lo hace desde un sofá cama de Carabanchel, al que ha llegado gracias a la línea de Ouigo Alicante-Valladolid porque el billete cuesta unos 22 euros. Si hubiera querido llegar a Chamartín desde la estación de Murcia del Carmen, el precio habría sido de unos 70. Diréis que al menos no tengo que coger un cercanías en hora y media a Alicante y luego esperar un rato para el de alta velocidad, pero la ruta que lleva desde Murcia a la capital de España pasa irremediablemente por cinco paradas como un puñetero autobús escolar. Así que, tardando prácticamente lo mismo (50 minutos más) me ahorro un buen dinero que ya se encarga luego este agujero negro de hormigón que es Madrid de extirparme hasta el último céntimo con sus cañas a 3,50 y su cobrarte hasta perder el sentío.

Como geógrafo me avergüenza, como murciano me da rabia y como joven medio muerto de hambre me cabrea -en ese orden- que tenga que irme a otra provincia a utilizar trenes de una operadora francesa -oh, la la, encima francesa- para poder viajar por trabajo económicamente. Ojalá mi presidente autonómico pasase menos tiempo rebañando cubatas o mi ministro de Transportes dedicase un ratico de vez en cuando a mirar estas cosas en lugar de comportarse como un forocochero en Twitter. Gobernar, que algo queda.

La alta velocidad se saca para usarla, el que la saca para enseñarla es un parguela.