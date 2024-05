Albares carga contra PP y Vox por su apoyo a Milei tras los “ataques” a Sánchez: “Defiendan las instituciones”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha arremetido este lunes contra PP y Vox por situarse junto al presidente argentino, Javier Milei, y no con el Gobierno después de que el dirigente sudamericano, en un acto de la extrema derecha en Madrid, cargara contra Pedro Sánchez y asegurara que su esposa, Begoña Gómez es una “corrupta”.

El Gobierno argentino ya ha dicho que no tiene pensado pedir disculpas a Sánchez, tal y como solicitó el propio Albares el domingo, en una declaración institucional. Pero este lunes, en distintas entrevistas, Albares no solo ha insistido en que seguirá pidiendo esas disculpas. “Vamos a exigir disculpas a Milei, pero el primero que tenía que disculparse es Vox, que jaleó esos ataques”, ha dicho en la Cadena Ser.

La petición de disculpas se extiende tanto a la extrema derecha como al PP. “A unos [en alusión a la extrema derecha] por no haber parado esas palabras en el mitin y al PP por no haber hecho lo que ha hecho el PSOE siempre que no ha estado en el Gobierno defendiendo los intereses generales”, ha zanjado, en Onda Cero. “Nadie le pide que no haga oposición, pero se le pide que defienda las instituciones españolas”, le ha dicho Albares al PP.

Ayer, los populares llegaron incluso a justificar a Milei. “El silencio de Sánchez genera dudas en España y en el extranjero”, dijo el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, en Twitter. Albares ha desvelado hoy que tuvo una “conversación larga” con Tellado para pedirle el apoyo frente a al presidente argentino y que “la contestación fue en Twitter”.

Posibles medidas futuras

Además, el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que este mismo lunes ha convocado al embajador argentino en España ante la “injerencia” de Milei en la política española. “Le voy a trasladar la gravedad de la situación y le voy a solicitar disculpas públicas”, ha dicho, antes de mandar un “mensaje de total tranquilidad al pueblo hermano de Argentina”.

Albares no ha aclarado qué otras medidas diplomáticas está pensando adoptar si no hay disculpas por parte del Ejecutivo argentino, ni si el Gobierno se plantea romper relaciones con el país. “Vamos a actuar en consecuencia si no las hay”, se ha limitado a señalar.