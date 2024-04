Es por ti, no por mí

Sí, ha leído bien, no es por mí, es por ti. Desde hace algunos atrás se ha creado un pensamiento colectivo, interesado claro, antisindical. Una corriente que empezó siendo un par de gotas en un verano y que, a base de menospreciar la labor de las personas sindicalistas, se está convirtiendo en un río tormentoso.

No es mi objetivo analizar el porqué se ha llegado a esta situación o qué parte de responsabilidad tiene cada una, solo me faltaba dar carnaza a los buitres. No. Mi reflexión va sobre quién pierde cuando las personas trabajadoras no están organizadas. Veamos, ejemplos del día a día;

· Compañero del sector transporte que, tras informar de algún desperfecto en el camión, de repente es apartado de las rutas internacionales y deja de cobrar casi 600 euros.

· Trabajadora de comercio contratada a media jornada pero que, si hay imprevistos, trabaja la jornada completa.

· Empleado de hostelería que cobra 1.200 euros, pero al entrar en ERTE descubre que los 800 que cobraba en B, no cotizan a la seguridad social y, por tanto, cobrara el 75% de 400, vaya, 300 euros.

· La cajera del súper del barrio que todos los días trabaja 30 minutos gratis más para limpiar los mostradores porque, claro, se limpia cuando cierra la tienda.

Habrá personas que llegado este punto, dirán “bueno, es que si eres profesional sin cualificación, te pasan estas cosas”. Dejando a un lado el clasismo de la expresión, vamos con las personas cualificadas.

· Ingeniera superior contratada en la categoría de formación profesional 10 años, eso sí con el compromiso de ascender con el tiempo.

· Médico de hospital al que su jefe obliga a hacer guardias siempre en viernes, mientras reparte los días que mejor se pagan o se libran entre otros compañeros.

· Economista de la CARM al que nunca le conceden permisos sin sueldo en verano, pero sí a otras personas del departamento.

¿Cómo, que tampoco estás en este grupo? Vayamos a los cargos intermedios, esos que, en muchas ocasiones, consideran que su posición es diferente al resto de las personas trabajadoras, porque son más empresa, son casi “patronal”. Siento romper la burbuja, pero si cobras un sueldo de la empresa, alguien te dice lo que tienes que hacer y, lo que es más importante, pueden destituirte, pues no, no eres empresa, eres personal asalariado y sí, también te pasan “cosas”. Las mismas que las de antes más bullying, pérdida de derechos... sólo que aquí suele ser más doloroso porque cino minutos antes eras empresa.

Se nos han quedado fuera los falsos autónomos, las personas trabajadoras de pequeñísimas empresas o el sector doméstico, pero hay tantos casos que no es posible resumir. En todos los sitios cuecen habas y en esta nuestra querida Región de Murcia, lo hacen a calderadas, tengo ficheros en el archivo histórico del sindicato de cualquier tipo de sector. Sí, ese que se les ocurre ahora mismo, también.

El panorama no parece muy halagüeño, pero es la realidad. La mayoría de los casos que he mencionado se han solucionado. ¿Pueden adivinar en cuáles no? Sencillo, aquellos en los que no existe masa sindical. En cualquier sector o empresa con actividad sindical, para empezar, hay convenio y si se caduca y la empresa se resiste, existe músculo para presionar y que se negocie. Donde hay masa sindical se cuida la salud laboral, se vigila el cumplimiento de permisos y licencias, se exigen directrices claras de concesión de complementos, destinos o sobresueldos.

¿Quién, el sindicalista de mi fábrica? Ese o esa… (suele acompañarse de un exabrupto). Ahí está el error. La persona sindicalista, solo es un o una compañera que ha decidido generosamente poner su nombre junto a unas siglas, con todo lo que eso conlleva, para servir de nexo entre los conocimientos recursos que una organización sindical ha recabado con los años y las personas que trabajan en su centro. Pero no es la varita mágica de los deseos. Y llegamos al no es por mí, es por ti. La fuerza sindical, lo que le da de verdad poder a la varita, eres tú. Tú y quienes trabajan en tu empresa, en tu sector… Que la unión hace la fuerza no se ha descubierto hoy, ni que juntas somos mejores; así que no es por mí, ni por la organización sindical a la que pertenezco, es exclusivamente por ti. Tú tienes en tu mano defender tus derechos, tus condiciones laborales, tu conciliación de la vida laboral y personal, la seguridad en tu puesto de trabajo ¿Es demasiado? ¿No sabes por dónde o cómo empezar?. Lo mejor es empezar con un primer paso. Este año acude a la manifestación del 1º de mayo en Murcia o en Cartagena. Y lo mejor, no estarás solo o sola, CCOO de la Región de Murcia estará allí contigo. Hazlo por ti.