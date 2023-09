Un mundo esquizofrénico

No cabe duda que el mundo está enloquecido, esquizofrénico si ustedes prefieren un adjetivo más civilizado. La OTAN y Rusia están empeñadas en competir en Ucrania por la supremacía del orbe, teniendo a los ucranianos como conejillos de india, o si lo prefieren, como carne de cañón, y Putin y Biden descojonados de risa porque mientras las empresas gasten y vendan armas, estupendo, y no hay que olvidar que también las empresas rusas de pepinos nucleares y demás armamentos son ahora privadas, y a rio revuelto ganancia de pescadores para las elites rusas y americanas. Claro que EEUU/OTAN tienen como objetivo debilitar a Rusia, y si fuera posible, después a China,pero parece que no han estudiado historia militar, y no quieren llegar a la conclusión que la Rusia zarista derrotó a Napoleón en 1812, que más tarde la Unión Soviética comunista infligió un duro correctivo a Hitler, y ahora la Rusia capitalista parece que lleva el mismo camino de aplicarle una dura derrota a Biden.

Mientras, nos encontramos con cosas de risa, como las expresiones de Borrell que “Europa es un jardin y el resto del mundo una jungla”, criticado y corregido sarcásticamente incluso por periódicos norteamericanos del prestigio de “Washington Post” o el “The New York Times”, que salieron al paso del infantil Borrell preguntándole si EEUU también formaban parte de la jungla, o su otra frase histriónica muy criticada “las guerras se ganan con armas”, a lo que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov,, le indicó que no era muy político para un diplomático esas expresiones guerreras y belicosas, que parecía más un dirigente militar europeo. Pero pese al entusiasmo guerrero a Borrell parece que Rusia va ganando la guerra a la OTAN y sus 31 naciones mientras son los pobres ucranianos los que sufren las consecuencias de la guerra.

Parafraseando a Rafael Poch, experto analista en cuestiones mundiales, excorresponsal de La Vanguardia en Pekin, Moscú y Berlin, Ucrania está perdiendo la guerra con Rusia, y de paso la OTAN está en una delicada situación militar y geopolítica con el cambio de orden mundial que están gestando Rusia y China, con un gasto enorme financiero y de armamento sin conseguir el propósito de debilitar al Ejército ruso, con el peligro que significa provocar a un estado que posee armas nucleares y que si se ve en apuros puede utilizarlas contra Kiev y otras ciudades ucranianas, con lo cual, siguiendo la opinión de Rafael Poch y otros analistas, la Tercera Guerra Mundial estaría mucho más cercana para desgracia de todos nosotros.

Dejando a un lado la preocupante guerra híbrida entre Rusia y la OTAN, nos ocuparemos un poco de España para decir que entre Rubiales y Feijoó han acaparado la atención de estas últimas semanas en cuestiones que rayan en el paroxismo.El caso de Rubiales ha puesto en el primer plano de la actualidad lo mejor y peor de la sociedad española, y no cabe duda que lo mejor ha sido la rebelión sin fisuras de las campeonas del mundo del fútbol femenino y que han sido entrenadas hasta ahora ahora por el impresentable entrenador Jorge Vilda, un palmero y pelota de Rubiales que ha sido defenestrado para el bien del fútbol de las mujeres.

Pero lo más significativo de todo ha sido la reacción multitudinaria en las redes sociales de la sociedad civil impulsadas por las futbolistas tras la agresión de Rubiales a Jenni Hermoso y la declaración histórica del “Se acabo” que impulsaron unánimemente las flamantes campeonas del mundo contra Rubiales y los machistas que proliferan en el fútbol español. Deplorable fue la reacción retrógradas de gran parte de la prensa de derecha nacionalmadridista, con Inda, la Sexta, la COPE, Antena 3, El Mundo, y la impresentable Díaz Ayhuso, ejerciendo de blanqueadores de Rubiales. Lamentable. En política han sido sorprendentes los errores de Feijoó, en primer lugar retrasando demasiado la sesión de investidura pidiendo las fechas del 26 y 27 de septiembre,, largo me lo fiaís, todo un mes agonía, y además tratando de negociar nada menos con el odiado por los populares, Carles Puigdemont, el demonio y el diablo juntos, que ha creado un profundo malestar en el partido de loa calle Génova. En Canarias, para terminar, digamos que Coalición Canaria se lleva la palma y los premios de los desaguisados, dedicándose a proteger a presuntos delincuentes con aforamientos comol el caso último de Pedro San Ginés. expresidente del Cabildo Insular de Lanzarote, acusado en el caso “Minutas” de falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación. malversación, fraude a la Administración, y pertenencia a organización criminal. todo un panorama tenebroso. ,No hay que olvidar el caso de Miguel Zerolo, aforado para ver si escapaba del caso “Las Teresitas”, pero fue fue condenado con sentencia firme, mientras que el propio Fernando Clavijo ha escapado de los sumarios “Grúas· y ”Reparos“ por los pelos y tiros al poste y al larguero. Para finalizar y como guindas del panorama tétrico de Coalición Canaria, tenemos los casos de Manuel Miranda, Verónica Messeguer y José Montelongo. Y de oca a oca y tiro porque me toca...