REE no es una mala opción

Ahora que la cantinela de que Europa va a considerar ilegales las obras del Salto de Chira ha dejado de tener pujanza por cuestiones obvias, se han vuelto a reeditar antiguos eslóganes para darle continuidad de alguna forma a la oposición a esta obra.

Como tema estrella sigue destacando el que se le ha entregado en monopolio a REE los bombeos de las islas. Esto no es así, pero si lo fuera, sería el menor de los problemas. REE es lo más parecido a una empresa estatal en el sector eléctrico que se da hoy en día en España.

Pero la realidad es que los bombeos canarios no quedan en manos del operador del sistema, salvo aquellos que están destinados a unos fines especiales. Concretamente la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares en su artículo 5, apartado 1 dice: “En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares las instalaciones de bombeo tendrán como finalidad principal la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. En estos casos, la titularidad de las instalaciones de bombeo deberá corresponder al operador del sistema”.

Pero además en el apartado siguiente deja claro: “En otros supuestos distintos a los contemplados en el apartado anterior, la titularidad de las instalaciones de bombeo corresponderá al que resulte adjudicatario de un procedimiento de concurrencia competitiva convocado en los términos que reglamentariamente se determinen por real decreto del Consejo de Ministros”.

Por tanto, queda claro que, si la finalidad del bombeo son los tres supuestos antes especificados, el titular será REE. En caso de que no, el titular podrá ser cualquiera.

Todo lo comentado queda plasmado de forma patente en el proyecto que el Cabildo está desarrollando de un hidrobombeo de agua salada en norte de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa con una inversión de 171 millones de euros y una producción de 70 megavatios, que avanza en una propuesta innovadora para el almacenamiento de energía en la Isla.

El grave problema de los que argumentan equivocadamente estas cuestiones es que no terminan de comprender cual es la realidad del sistema eléctrico en España en general y en Canarias en particular.

Todos los países europeos sufrieron un afán privatizador de las empresas del sector que hizo perder control del estado sobre una actividad que es vital y estratégica para los intereses patrios. Pero todos se guardaron un “as” en la manga para que esa perdida de control no fuera total. Ese “as” se llama Eon en Alemania, Enel en Italia, EDF en Francia y por supuesto REE en España. Efectivamente, REE esta controlada totalmente por el estado (20% de las acciones por la SEPI y el resto de accionistas no pueden superar el 5% y la prohibición expresa de no poder sindicar las acciones), tanto es así, que cada vez que hay cambio de color en el gobierno se cambia al presidente de esta compañía por alguien afín. REE tiene el monopolio de las cuestiones estratégicas del sistema eléctrico español, como son el transporte de la energía eléctrica y la operación del sistema. Por todo esto considerar que REE intenta expoliar a un territorio o que está controlado por determinados fondos o por intereses extranjeros, es estar muy lejos de la realidad. En buena lógica y por todo lo comentado, decir que REE intenta esquilmar los recursos de Gran Canaria es equivalente a decir que el estado español intenta esquilmar esos recursos.

El Salto de Chira no será una central de bombeo al uso, en la que se bombea en horas valle mas baratas y se turbina en horas punta más caras, será un bombeo con otras finalidades más importantes que el simple lucro económico y por todo ello su retribución se llevara a cabo mediante una orden ministerial específica, en la que se tienen en cuenta una serie de parámetros más relacionados con la estabilidad del sistema y la penetración de renovables que por otras cuestiones. Por todo ello, el legislador ha considerado, con toda la lógica del mundo, que si esto va a ser así, lo lógico es que su titular sea alguien que considere otra serie de cuestiones aparte del beneficio económico. Entre las compañías intervinientes en el sector eléctrico español, es muy difícil encontrar otra compañía como REE que pueda cumplir estas condiciones.