Día Mundial de la Salud 2020

El día 7 de abril del 2020 se celebra el Día Mundial de la Salud, un día dedicado a ensalzar los valores de la salud empañado por las tristes circunstancias de una pandemia de coronavirus, que está ocurriendo en este momento donde son más de 1,2 millones de casos y más de 64.000 fallecidos por coronavirus en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud puso en marcha este día precisamente como recordatorio para que la población mundial no olvidara y, por tanto, tomara en consideración los valores y las implicaciones de la salud, no solo a nivel de la población, sino también de las instituciones y de los Gobiernos del Mundo. En estos momentos se hace más necesario recordar este Día sobre la práctica de la Salud, ya que nos sirve como guía y referente mundial del quehacer en cada esfera del ser humano.

Aunque la definición de la OMS sobre la salud se ha ido modificando, en la actualidad, la salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad”. La OMS presta atención a los problemas sanitarios mas importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis.

Lo que pareciera claro es que hace falta algo más del sistema sanitario que “cure las enfermedades” para alcanzar ese estado de salud del que habla la OMS (Organización Mundial de la Salud). Pero, ese sistema sanitario debiera ser universal, integral y participativo. El actual Sistema Nacional de Salud de España, de larga evolución histórica, se inició documentalmente con Alfonso X, “El Sabio” hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad (1986) con la creación del Sistema Nacional de Salud. Fue definido desde hace 34 años como “el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados bajo los principios de universalidad, financiación pública, integralidad, equidad en el acceso y descentralización".

Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud ¿aguantará estas epidemias/pandemias? Muchos científicos e investigadores y sanitarios, así como muchos ciudadanos comentan día a día las bondades, no siempre reconocidas, de tener este sistema público que presta atención sanitaria gratuita y de calidad a toda la población. Tener este sistema es una garantía y bienestar en este país, y en muchos otros, en su mayoría europeos, pero siempre deberá tener en cuenta las posibles pandemias que nos llegarán en un futuro, no muy lejano. La OMS calcula que las pérdidas anuales esperadas del riesgo de pandemia son de unos 500.000 millones de dólares estadounidenses, o el 0,6 % de los ingresos mundiales, por año.

¿Son los sistemas de salud tan perfectos como dicen? Si tomamos en consideración esta primera pandemia que hemos tenido en este siglo, observamos que a pesar de que comenzó en China, en el mes de diciembre-2019, en muy poco tiempo se propagó a Italia y España, lo cual nos está reflejando que cualquier otra pandemia o epidemia en cualquier país la podemos tener aquí en cuestión de días, con una velocidad vertiginosa debido a la gran movilidad entre las personas. No fuimos capaces de detectarla previamente o no dio tiempo a implementar unas acciones que la frenaran. En definitiva, reflejamos muy poca planificación y organización con escasos recursos en el campo de la Salud Pública, que asimismo algunos gobiernos y gestores han cuestionado –el carácter público- procediendo a desmantelar y privatizarla y he aquí el resultado. Esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de potenciar el sistema público sanitario devolviéndole las competencias que en su día tuvo, la financiación necesaria y adecuada para poder ejercer un papel determinante dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud.

En Canarias desde 1954 la mortalidad por “enfermedades infecciosas o parasitarias” acumulaba en la provincia de Las Palmas el (26.1%) de su mortalidad y en S/C Tenerife (21.2%). La organización de los recursos en esos años se orientó a la denominada “Lucha contra las enfermedades infecciosas”. Se pudo disminuir la mortalidad con cambios progresivos en nuestras condiciones y estilos de vida.

Después de 64 años, ya en 2018, la mortalidad descendió hasta alcanzar valores, en la provincia de Las Palmas (5,2%) o en S/C Tenerife (5,9%)

Tabla Día Mundial de la Salud 2020

La gran conexión y la movilidad poblacional existente hoy en día entre países con intercambios comerciales, turísticos, culturales, etc., nos han ido generando esos cambios que se traducen en un sin fin de comportamientos relacionados con el proceso salud-enfermedad. Esos procesos favorecen la disminución de esa mortalidad por enfermedades infecciosas-parasitarias.

Sería muy importante que estuviéramos preparados para las nuevas pandemias con el fortalecimiento y la mejora de la Salud Pública (vigilancia epidemiológica, intervenciones preventivas en las personas, etc.), porque como dice la OMS en su definición, “la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino además, el estado de completo bienestar físico, mental y social”.