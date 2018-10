SOY UNA MATA GIGANTES.

Para el tema que vamos a tratar, a continuación, nos interesa la definición mitológica del término, aquélla que siempre coloca a los gigantes como los malos, “malísimos” de los relatos infantiles y que, casi por norma, es el ser que devora a los niños que pululan por dichos “cuentos de hadas”.

En este caso particular, la protagonista principal de la historia que nos interesa es una adolescente llamada Barbara Thorson que se define a sí misma como una versión contemporánea del personaje de cuento de hadas anglosajón “Jack the Giant Killer”. 1

El único problema es que Barbara dista mucho de ser la viva imagen de la determinación y el coraje que el osado Jack demuestra en sus aventuras, y por mucho que ella sea toda una veterana en el noble y peligroso arte de ser una Dangeons Master (DM), empeñada en lidiar con todos los integrantes de una partida de Dungeons & Dragons (D&D), su misma existencia poco tiene que ver con la de aquel que derrotó, una y otra vez, a cuantos gigantes se cruzaron en su camino. 2

Para colmo de males, Barbara tampoco es lo que se definiría como una chica “popular” sino, más bien, todo lo contrario. Sus compañeros y compañeras la tratan como si fuera una auténtica “freak” en el sentido más despectivo y peyorativo de la palabra, amén de ser el blanco de todos los abusos y frustraciones de la matona oficial del instituto donde ambas cohabitan. Claro que todos ellos no saben, ignorantes que son, lo dura que puede llegar a ser la vida de una matadora de gigantes como lo es Barbara, siempre atenta ante los ataques de quienes han jurado acabar con los seres humano sobre la faz de la Tierra.

Por fortuna para la dura tarea a la que se debe enfrentar nuestra heroína, ésta cuenta con la ayuda de un poderoso martillo, hecho con un hueso de la mandíbula del mismísimo Urano -el titán primordial, que personifica al cielo y del que proceden la primera raza de titanes, fruto de su unión con Gea, la madre tierra. Dicha arma, apodada Coveleski, en memoria del jugador del baseball Harry Frank Coveleski, más conocido como “The Giant killer” por ser el responsable de la derrota del equipo New York Giants, tres veces seguidas, en una misma temporada (1908), es la posesión más preciada por la joven y nunca se separa de ella. 3

Con tal carga de responsabilidad sobre sus jóvenes hombros, y con cierta ayuda de Sofía, una chica que desafía el status quo del colegio al relacionarse con ella, además de la paciencia infinita de Ms. Mollé, la psicóloga del instituto, empeñada en desentrañar los misterios que se agolpan en la psique de la joven y no perecer en el intento, la vida de Barbara transcurre entre sobresalto y sobresalto.

Lo que la joven no sabe, aún, es el peligro que representa el gigante que habita en el piso superior de su casa, una realidad mucho más real y terrorífica de lo que ella está dispuesta a aceptar. De poco sirven los encantamientos descritos en su manual de DM, ni esconderse dentro de su guarida, lejos de la vista de los demás. Cada día que pasa, la realidad, su realidad, va agrietando el suelo que pisa y éste amenaza con devorarla, cual el titán Cronos hizo al devorar a su prole.

Llegado el momento, el gigante enviado desde el averno para llevarse de su lado a su madre, deberá rendirse ante la evidencia del arrojo y la determinación que mueven los sentimientos de la joven Barbara. Como sucediera en los relatos de la antigüedad, se trata de una lucha desigual -el destino siempre tiene la carta más alta, una vez que nos sentamos en la mesa para jugar la “última mano”-, pero, no por ello, debemos dejar de hacerlo.

Barbara, como el resto de las personas que se enfrentan al reto de crecer y aceptar todas aquellas cosas que les suceden en sus vidas mientras ven como el tiempo pasa ante sus ojos, superará los miedos, saltará sobre las barreras y logrará traspasar el umbral donde reposa su madre, quien trata de sobrevivir ante la tesitura de dejar atrás a sus hijos. Gracias a esto, Bárbara aprenderá que las mayores batallas no se libran en los campos, ni en los cielos, ni en los mares, sino dentro del corazón de cada uno, sin necesidad de banderas, estandartes ni nadie voceando las órdenes de manera mecánica y atribulada.

Yo soy una mata gigantes(I kill giants), magníficamente escrita por Joe Kelly y dibujada por JM Ken Niimura, es una suerte de cuento de hadas contemporáneo donde una joven adolescente debe hacer frente a sus mayores pesadillas y no morir en el intento. La historia es simple, sin necesidad de caer en excesos argumentales, ni requiebros estilísticos innecesarios. Bastante dura es ya la realidad como para cargar las tintas, debió pensar el escritor responsable del guión. En lo esencial, el relato se sustenta en los requisitos y el aprendizaje que debe recorrer el héroe, dictados por el profesor Joseph John Campbell en su libro The Hero with a Thousand Faces (1949), adaptados, luego al caso particular de la joven Barbara Thorson. 4

En el caso de dibujo, con una marcada influencia asiática, cada cosa está donde debería estar, tanto cuando se trata de reflejar la realidad como cuando se quiere bucear en los sueños fantásticos de una Barbara que desearía poder enfrentarse al gigante que quiere acabar con la vida de su madre.

Al final, Barbara terminará por dejar atrás todos sus miedos para, con ello, aprender a vivir con sus fantasmas y aceptar que sólo ella puede derrotar no a uno, sino a mil gigantes, dado que el valor, como aprendió el joven e intrépido Jack, está dentro de cada uno, una lección que, al final, los emparentará a ambos, por y para siempre.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2018

© Norma Editorial, Barcelona, 2018

Para más información sobre cualquiera de las series gráficas que se citan en este artículo, por favor consulte el siguiente link: www.leprechaun.es/

Notas.

1.- Green, T. (2009). Arthuriana: Early Arthurian tradition and the origins of the legend (1st ed., Vol. 1). Louth, Lincolnshire: Lindes Press.

2.- Currell, L. (2004, September 1). "Dungeons and Dragons—30 Years and Going Strong. The Golden Gate Press Online. doi:San Francisco State University.

3.- Kashatus, W. C. (2002). Diamonds in the coalfields: 21 remarkable baseball players, managers, and umpires from northeast Pennsylvania (1st ed., Vol. 1). Jefferson, NC: McFarland.

4.- Campbell, J. J. (2015). El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito (1st ed., Vol. 1). Madrid: S.L. Fondo de cultura económica. Traductor: Luisa Josefina Hernández.