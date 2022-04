Chema González, inversor: “Tengo un profundo respeto por las incubadoras y aceleradoras de ‘startups’ de este país”

Chema González es CEO y co-fundador de Alterhome, empresa englobada en el sector turístico. Además, ha invertido en proyectos como Bemate, Guud tv o Housers. En su entrevista para la incubadora de startups, Impulsa Ventures, en colaboración con Canarias Ahora, narro su experiencia como Bussines Angel.

Pregunta: ¿Qué es lo que más destacaría de su perfil?

Respuesta: Sobre todo me fijo en la pasión que tiene la persona y en su conocimiento del sector en el que está. También me fijo en proyectos que sean muy escalables, que tengan innovaciones en algo que ya exista, y que tenga ambición de ser internacional.

P: ¿Ha tenido experiencia en el ámbito de la incubación universitaria?

R: He colaborado con muchas de ellas como mentor, y colaboré con la Universidad San Pablo CEU montando su incubadora. Tengo un profundo respeto y admiración por las incubadoras y aceleradoras de este país.

P: A alguien que acaba de salir de la universidad, ¿qué consejo le daría antes de montar una startup?

R: Que tenga muy claro lo que quiere y que busque un sitio donde gane, sobre todo, conocimiento. Ganar 1.000 o 2.000 euros más o menos al mes no nos cambia la vida, pero el conocimiento sí. Además, mañana puedes transformar ese conocimiento en mucho más dinero.

P: ¿Cree que es un error emprender solo por necesidad?

R: Depende de qué entiendas por necesidad. Si tu única necesidad es pagar el alquiler a fin de mes, no emprendas, porque no tienes el estímulo que hace falta. Si tu necesidad es que quieres emprender, ser tu propio jefe, cambiar un sector o el mundo, es un buen momento para emprender.

P: Antes de invertir en una startup, ¿hace alguna validación previa?

R: Como tengo pocos recursos, invierto en sectores que conozco y donde puedo aportar. Para mí, hay ciertos requisitos fundamentales: conocer el sector, que el fundador esté al 100% en el proyecto y ver en el proyecto un claro crecimiento en los próximos 3 o 5 años.

P: ¿Cree que la formación profesional es un espacio propicio para la creación de startups?

R: Personalmente creo mucho en el learning by doing, se pueden sacar buenos profesionales de gente que aprende mientras hace. Además, se sale antes al mercado laboral y se dan cuenta antes de cómo funciona el mundo.

P: ¿Qué opina de los equipos mixtos internacionales de emprendedores?

R: La mezcla te asegura tener diferentes puntos de vista para hacer cosas. Por ejemplo, trabajar españoles con latinoamericanos me parece muy enriquecedor.

P: ¿Tiene alguna experiencia con startups en América Latina?

R: En Alterhome trabajamos con equipos en diferentes países de Latinoamérica y nos va muy bien. Tiene complicaciones, como las diferentes zonas horarias o que no estemos siempre juntos, pero, si se pueden solventar, es muy enriquecedor.

P: ¿Qué potencial observa en una región como Canarias?

R: Dedicándome al sector del turismo, no hay mucho que decir de Canarias. Es un sitio espectacular y una referencia en el mundo entero.

P: ¿Cree que hay una tendencia a invertir en startups en fases cada vez más iniciales?

R: Me parece muy bien que se fomente la innovación, el desarrollo, el emprendimiento… Creo que el emprendimiento es el motor del cambio y del crecimiento de un país y cuanto más nos enfoquemos en él, mejor nos va a ir.

P: ¿Qué cree que debería haber conseguido una startup antes de empezar a buscar inversión en una fase de ideación o pre-seed?

R: En los proyectos en los que suelo trabajar, se tiene que entender perfectamente qué se quiere hacer, y tiene que haber clientes que ya hayan pagado. Y si aún no los hay, que se entienda qué es lo que hace falta para que los clientes puedan pagar. Que se pueda demostrar que lo que tienes es un negocio y no una idea descabellada que después no tendrá ningún tipo de interés.

P: ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera empezar a invertir en startups en fases muy iniciales?

Que invierta en cosas que conozca muy bien, porque si no conoces el mercado puedes invertir mal. También es importante conocer muy bien al emprendedor. Lo ideal sería conocer a la persona y al mercado para poder tener unos elementos de criterio y poder juzgar si tiene sentido la propuesta que te hace o no.