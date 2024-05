Borrell: “Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa”

A pocas semanas de las elecciones europeas y un verano que se espera especialmente tenso, Josep Borrell advirtió este viernes de los riesgos de escalada militar de Vladímir Putin en Ucrania y más allá.

“Rusia es la mayor amenaza existencial para Europa. Tal vez no todo el mundo en el Consejo Europeo esté de acuerdo con esto, pero la mayoría asume esta idea. Rusia es una amenaza existencial para nosotros, y debemos tener un análisis claro sobre este riesgo”, dijo Borrell en un discurso en el centro de estudios europeos de St Antony’s College de la Universidad de Oxford.

El alto representante recordó la ceguera y la pasividad de los líderes europeos ante la guerra de Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014, e incluso, ante las amenazas explícitas de Putin en la conferencia de seguridad de Munich en 2007: “Me temo que nadie quería escuchar o entender… No vimos, o no quisimos ver, la evolución de la Rusia de Putin”. Ahora, cree que los europeos no están “preparados para la dureza de la guerra”, pero que existe un riesgo real: “La gente puede morir en las calles si no podemos ofrecer seguridad para disuadir a los que pueden tener la tentación de expandir la guerra a nuestros territorios”.

El alto representante de la UE parecía especialmente preocupado por el retraso en el envío de ayuda militar a Ucrania por parte de Estados Unidos dado el parón de seis meses en el Congreso controlado por los republicanos. Puede constituir la diferencia, según él, entre la derrota y la victoria mientras Putin prepara otra ofensiva este verano.

Borrell dijo que si los europeos quieren dejar de depender del “paraguas de Estados Unidos” y de estar pendientes de qué pasa en las elecciones presidenciales de ese país cada cuatro años tienen que gastar más en su propia seguridad. El candidato republicano y expresidente Donald Trump ya ha amenazado con retirar el apoyo a la OTAN si sus miembros no gastan más en defensa.

“La ambición de la política común de seguridad y defensa pasa también por el aumento del gasto militar, el aumento de la capacidad industrial, y por hacerlo de forma cooperativa”, dijo Borrell durante el coloquio. “Si todos los miembros de la Unión Europea multiplican por x su gasto militar sin tener en cuenta lo que hacen los demás, sería un gran desperdicio de dinero”. En cualquier caso, cree que los líderes europeos y las opiniones públicas tienen que estar preparadas para nuevas prioridades: “La dimensión de la amenaza que enfrentamos hoy requiere un cambio en la mentalidad de la gente”.

Borrell hablaba ante un grupo de académicos, estudiantes y diplomáticos en la cita anual que honra la memoria de Ralf Dahrendorf, político y sociólogo germano-británico que fue diputado en Alemania, miembro de la Cámara de los Lores en el Reino Unido y comisario europeo en Bruselas en los años 70.

El anfitrión de la velada en Oxford era Timothy Garton Ash, historiador, profesor y periodista cuyo último libro publicado en España es Europa: una historia personal (Debate, 2023).

Doble horror

En el discurso, titulado “Europa afronta dos guerras”, Borrell reflexionó sobre su tiempo como alto representante, que termina después de las elecciones europeas. Ahora ve “un mundo más fragmentado” con “más confrontación y menos cooperación” donde “no se respetan las reglas”.

Recordó que cuando viaja por el mundo a menudo tienen que responder a las críticas sobre la hipocresía y la doble moral de la UE en relación a la guerra de Gaza. “La percepción es que el valor de las vidas de los civiles en Ucrania no es la misma que en Gaza, donde más de 34.000 personas han muerto, la mayoría de los demás están desplazadas, los niños se mueren de hambre y se impide la ayuda humanitaria”.

La división entre Estados miembros de la UE impide tomar decisiones incluso para declaraciones conjuntas básicas, según recordó. De hecho, uno de sus deseos para su sucesor es que se acabe la toma de decisiones por unanimidad en política exterior.

Borrell, que ha sido a menudo muy crítico con el Gobierno de Netanyahu y su falta de soluciones en Gaza, volvió a criticar la respuesta israelí frente al ataque de Hamás del 7 de octubre: “Un horror no puede justificar otro”, dijo.

Para él, la esperanza está en el plan de paz que puedan proponer los países árabes en su reunión del 16 de mayo, vista la división en la UE y la falta de capacidad de maniobra de Estados Unidos. “Si los árabes no presentan una propuesta concreta, entonces no hay esperanza de que nadie lo haga”, dijo.

En respuesta a una pregunta de elDiario.es durante el coloquio, Borrell dijo que en las próximas semanas cuatro países miembros de la UE, entre ellos España e Irlanda, reconocerán el Estado palestino, y que tal vez haya alguno más después de las elecciones europeas. El impacto dependerá “de cuántos sean”, aunque también subrayó que “no hay consecuencias prácticas” del anuncio: “Es simbólico. Le da un impulso político al proceso. No creo que vaya a ser negativo para nadie. Y para los palestinos, envía una señal positiva”.