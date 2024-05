Almeida culpa a los servicios municipales de amputar el documento de las obras del piso donde vive Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha responsabilizado a los servicios municipales de que en su respuesta a la solicitud del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid amputara el expediente abierto por las obras ilegales realizadas en el piso en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su pareja, Alberto González Amador.

Tal y como denunciaron los socialistas esta misma semana el consistorio ha “mutilado” el documento, cubriendo de negro planos, cifras y textos en la documentación que les ha entregado. Se trata de un texto que prueba que Alberto González Amador ejecutó importantes demoliciones sin permiso del Ayuntamiento de Madrid en el piso que comparte con Ayuso.

Según Almeida el PSOE municipal “está faltando al respeto al personal municipal”. “Ese documento no lo elabora ni el alcalde, ni la alcaldesa, ni el concejal del distrito, ese documento lo elaboran los servicios públicos municipales”, ha dicho en declaraciones a la prensa. En su opinión, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Reyes Maroto, “está insultándoles a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y diciéndoles que están cometiendo un fraude, que están incurriendo en corrupción”.

“Esta es la máquina del fango del Partido Socialista. Maroto ha puesto la máquina del fango a funcionar y ya no es una cuestión de que vaya contra el alcalde, es que va contra los servicios públicos municipales y eso no lo voy a tolerar”, ha zanjado.

Almeida ha insistido en ese “respaldo a la actuación de los servicios públicos municipales” y se ha zafado de cualquier responsabilidad. Es más, ha dicho desconocer previamente el documento: “El alcalde ni tienen nada que ver con la elaboración de ese documento, ni siquiera sabía que había salido ese documento, ni por supuesto, cómo se había confeccionado”.

“No tengo ningún problema en soportar todo, pero no voy a permitir que se ponga en duda la integridad y la honradez de los servicios principales municipales. Que sepa Reyes Maroto que no voy a tolerar ese hostigamiento”, ha añadido el regidor, presentándose como víctima de una suerte de campaña contra el ayuntamiento.

El alcalde ha sostenido después que “hay una normativa que impide dar datos personales”, para reiterar que no va a tolerar que “incriminen ni hostiguen a los servicios del Ayuntamiento”. “Por ahí no vamos a pasar”, ha dicho. También ha advertido de nuevo a Maroto de que “ni se les ocurra tocarlos”. “Mi responsabilidad es respaldar su trabajo”, ha zanjado.

--------

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.