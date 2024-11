Vox rechaza dar su apoyo a una moción de censura contra Mazón: “Con partidos separatistas no vamos a ninguna parte”

Vox no cree que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, haya realizado una buena gestión de la DANA que ha asolado varios municipios de esta comunidad y ha dejado más de 200 fallecidos. Aunque aseguran que Mazón ha pecado de “negligente” y ha demostrado una “gran incompetencia” a la hora de afrontar el drama, sus antiguos socios de gobierno no piden su cabeza. Este lunes, el portavoz nacional del partido de extrema derecha, José Antonio Fúster, dejaba nitidamente claro que tampoco van a apoyar una posible moción de censura, como ha sugerido Compromís: “Nosotros con partidos separatistas no vamos ni a la vuelta de la esquina, ¿lo quieren más claro?”, ha afirmado Fúster en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de Vox.

Los valencianistas, que cuentan con 15 diputados en las Corts Valencianes, se han puesto a disposición del PSPV para registrar la moción en la Cámara autonómica. La decisión la anunciaba su portavoz, Joan Baldóví, después de comprobar que Mazón se niega a dimitir y dedicara su intervención el viernes pasado en Les Cortes a sacudirse la responsabilidad en la gestión de las inundaciones y responsabilizara a los organismos estatales de una alerta tardía.

En aquel debate, tanto los socialistas como Compromís exigieron a Mazón que abandonara el cargo de inmediato. El portavoz del PSPV, por su parte, pidió al PP que lo sustituyera por otro presidente “técnico” de forma transitoria hasta convocar más adelante nuevas elecciones. Sin embargo, Vox se mostró poco beligerante, aunque reconoció que el presidente de los valencianos había actuado “tarde” demostrando “incompetencia y ”negligencia“ en su gestión. ”Las explicaciones de Mazón en Les Cortes nos parecieron insuficientes por eso pedimos una comisión de investigación: queremos saber cuál ha sido los errores y las incompetencias de la catástrofe“, ha remarcado Fúster, que no ha querido valorar los cambios de Mazón en su equipo escudándose en que ”las remodelaciones del Gobierno de la Generalitat son cuestiones internas suyas“.

Vox, eso sí, ha registrado en el parlamento regional la petición de esa comisión de investigación para aclarar las actuaciones realizadas por todas las instituciones y, en su caso, dirimir las “responsabilidades” que se deriven de ellas.

Los de Abascal han centrado desde el principio de la tragedia todo el foco en la actuación del Gobierno central al que acusan de “negligencia criminal”. Hasta el punto de que el propio líder de extrema derecha anunció la semana pasada la presentación de una “querella criminal” contra el presidente del Gobierno y su gabinete por “homicidio imprudente” y “omisión del deber de socorro” tras la DANA. “Desde el minuto uno hemos dicho que es Pedro Sánchez el principal responsable [de la tragedia], la negligencia criminal es de Pedro Sánchez. A ese es al que queremos ver sentado en el banquillo”, ha afirmado Fúster.

Otra de las dianas de Vox es la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que opta a ser vicepresidenta de la Comisión Europea. El partido de Abascal está redoblando sus esfuerzos para evitar su nombramiento. De momento, el Grupo Popular Europeo de los conservadores, en donde está el PP, ha conseguido paralizarlo. No obstante, Núñez Feijóo ha dicho que se abre a apoyar a Ribera si esta “se compromete a dimitir si es procesada por la DANA”.

Este lunes el portavoz nacional de la extrema derecha volvía a cargar contra Ribera exigiendo al PP que no ceda al final a las presiones y bloquee su designación. El partido de Abascal insiste en que Ribera ha estado “desaparecida” durante los días claves de la tragedia y no está apta para el cargo por ser la responsable que “no se hayan desarrollado infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Júcar” y tampoco se “hayan reforzado las infraestructuras ya presentes” dentro del Plan Hidrológico Nacional. Vox, además, sigue fomentando el bulo de que Sánchez “destruye presas” y “vacía los embalses”, lo que creen que ha generado esta dramática situación.