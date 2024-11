Compromís pide apoyo al PSPV para una moción de censura contra Carlos Mazón por la gestión de la DANA

La coalición Compromís pide al PSPV apoyos para presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA. Los valencianistas, que cuentan con 15 diputados en las Corts Valencianes, los ponen a disposición del grupo socialista para registrar la moción en la Cámara autonómica.

La coalición ha decidido la acción en su reunión del grupo parlamentario de este lunes, “viendo que el viernes Carlos Mazón no presentó su dimisión” y “se reafirmó en liderar la reconstrucción”. El presidente valenciano dedicó su intervención a sacudirse la responsabilidad en la gestión de las inundaciones y a responsabilizar a los organismos estatales de una alerta tardía. El portavoz parlamentario, Joan Baldoví, ha anunciado que ha comunicado al portavoz de los socialistas, José Muñoz, su puesta a disposición para la moción de censura. Ambos grupos reclamaron el viernes su dimisión, aunque con matices: los socialistas reclaman un presidente 'técnico' que pilote las acciones durante unos meses y convoque elecciones en primavera.

En las Corts Valencianes se necesitan 20 diputados para registrar una moción. Para ganarla, es necesaria una mayoría absoluta, por lo que necesitarían el apoyo de Vox. El reglamento de la Cámara establece que “las Corts pueden exigir la responsabilidad política del President de La Generalitat mediante la adopción de una moción de censura” para lo que se requieren “al menos, por la quinta parte de los diputados y diputadas, mediante escrito motivado, dirigido a la Mesa”.

Baldoví ha expuesto que “la gente está pidiendo” a Compromís que tome medidas porque Mazón “no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, no ha sabido liderar los días posteriores y no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad”. “Aunque no fructifique la moción de censura, por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentarla”, ha reivindicado el valencianista.

El PSPV pide las facturas de la comida

El portavoz socialista en las Corts ha anunciado que reclamarán tener acceso a la factura de la comida porque dudan de la versión del presidente. Se refieren a la reunión, que el equipo del presidente confirmó y que el propio restaurante también ha confirmado a elDiario.es, como una “presunta comida”. “Primero nos dijeron que era porque estaba trabajando en los presupuestos con su entorno más cercano. Luego nos dijeron que era un almuerzo privado. Luego nos dijeron que era un almuerzo de trabajo. La cuarta versión fue que era un picoteo cerca del Palau. Y la quinta ya era una comida larga, una comida larga, de cinco horas, con una periodista para darle la dirección de la televisión pública valenciana para controlarla. No sabemos si hay una sexta versión, pero los antecedentes nos preocupan”, asegura el portavoz del PSPV.