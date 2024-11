Las mentiras y omisiones de Mazón en su comparecencia sobre la DANA

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha arrancado su intervención asegurando que iba a reconocer errores y a asumir responsabilidades. En su primera intervención sin límite de tiempo, el jefe del Consell no ha asumido ninguna equivocación.

Las culpas han ido repartidas entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet y la Delegación del Gobierno. Ni una sola responsabilidad de su departamento de Emergencias, a cualquiera de sus consellerias o a sí mismo, quien se ausentó de la gestión de la catástrofe desde las 14.30 a las 19.30, que llegó Centro de Coordinación Operativo Integrado, el Cecopi.

elDiario.es ha analizado las afirmaciones clave del presidente sobre su participación y la de su consellera Salomé Pradas. Su discurso no ha estado exento de falsedades, medias verdades, omisiones e inexactitudes.

Mazón: “Nuestra experiencia propia no fue suficiente. Todo lo que pasó superó nuestras previsiones. Los protocolos ordinarios no han servido en una situación extraordinaria”.

Omisión. Existen protocolos de evacuación en caso de riadas y así lo hicieron ayuntamientos de la Ribera Baixa el 29 de octubre, donde se propuso a la población subir a las primeras plantas y no circular.

Mazón: “Todo estaba previso para un episodio de lluvias torrenciales. Una monstruosa barrancada superó las peores previsiones de la AEMET”.

Omisión. Como ya viene siendo habitual en los últimos días, Mazón ha querido trasladar la responsabilidad a una agencia estatal, en este caso a la AEMET, dando a entender que sus previsiones no fueron correctas, fueron “superadas”. Mazón omite que la AEMET no es competente para enviar alertas a móviles. AEMET pronostica y activa avisos (amarillo, naranaja, rojo), pero no envía alertas de Emergencias. Desde las 7.36 del día 29 AMET estuvo informando constantemente de la gravedad de la situación, con mensajes como “¡Mucha precaución! ¡El peligro es extremo! No viaje salvo que sea estrictamente necesario”. Pero la competencia para enviar una alerta masiva a móviles es autonómica. En este caso, de la Generalitat valenciana que preside Mazón.

Mazón: “Nuestro sistema de previsión se vio sobrepasado por el propio nivel del agua. Hay solo un medidor en todo el barranco de Poyo”.

Omisión. Los sensores en los barrancos no sirven para dar alertas, como mucho son para contrastar información. Según la Confederación Hidrográfica del Júcar, “no hay regulación, no tienes margen de gestión, cuando el sensor detecta el agua ya la tienes encima”. “No puedes dejar la gestión de una inundación en manos de lo que diga un sensor que además es extremadamente vulnerable”, añaden.

Mazón: “En la riada de la que no contamos con la información necesaria. Se hizo lo mejor que se pudo con la información que se contaba. El centro de Emergencias informa de la situación y coordina los recursos en función de los datos”.

Falso. Es evidente que las decisiones previas y el día de la tragedia no fueron las adecuadas. En la DANA de 2019, el Centro de Coordinación de Operativa Integrada (Cecopi) se convocó 24 horas antes del temporal. En la segunda DANA del pasado día 13 de noviembre, el propio Carlos Mazón lanzó tres alertas por Es-Alert y suspendió las clases en todos los colegios. No lo hizo el 29 de octubre.

Mazón: “Los hechos fueron inéditos. La presa de Buseo del 10% de capacidad pasó al 117% y presa de Forata igual. Ocho tornados, árboles y vehículos pesados afectaron a Carlet, Turís o Catadau”.

Omisión. El tornado de Carlet fue a las 13.00 horas del 29 de octubre. Mazón mantenía su agenda y se fue a comer. Se convoca el Cecopi a las 15.00 horas y después de que la consellera visitara Carlet.

Mazón: “Se aplicaron los protocolos diseñados y probados en el pasado no funcionaron. Todo ello se ejecutó como siempre se había hecho, pero la catástrofe superó nuestros protocolos. Porque demostró que nuestros sistemas de alerta fallaron”

Falso. No se aplicaron los protocolos. En otros temporales se actuó de manera diferente. No se cumplió la ley de Emergencias y el plan de inundaciones de manera parcial. El Cecopi se convocó tarde cuando la alerta roja estaba desde las 7 horas.

Mazón: “Fui plenamente consciente de cómo estaba la situación. No hubo que ponerme al día de nada ni ralentice la reunión”.

Falso. Diversas fuentes presentes en el Cecopi explican a elDiario.es que hubo que poner al día de todo a Mazón cuando llegó dos y media tarde, y que ello ralentizó aún más el envío de la alerta masiva a móivles.

Mazón: “Hubo una reunión de la delegación del Gobierno a las 8:30 horas. No estaba ningún miembro de emergencias. El Gobierno no cortó ninguna carretera y ya había camiones atrapados”.

Falso. Según la normativa valenciana y el Plan de Emergencia por inundaciones, la Generalitat Valenciana es quien ejerce competencias en nivel 1 y 2. En ese momento había nivel 1 de Emergencias y la delegada del Gobierno se reúne por precaución, para tener coordinados y advertidos a todos los organismos que, en el caso de que se decretara nivel 2 de emergencias, tendrían que participar. La delegada del Gobierno no tiene competencias para citar a ningún órgano de la autonomía.

Mazón: “A las 11:50 horas el jefe de Aemet dijo en À Punt que la alerta roja es hasta las 18 horas. Yo mismo me baso en esas declaraciones, por eso aseguré que el temporal se iba a disipar. Aquello lo admito, fue un error. La retirada de ese vídeo pretendía eliminar una información que podría ser confusa al haber quedado obsoleta”.

Media verdad. Lo retira el día después, cuando ya no tenía ninguna relevancia. Los hechos habían ocurrido. Solo lo retira cuando se lo muestran en redes sociales y su declaración queda en evidencia.

Mazón: “Mantuve mi agenda porque estaba la consellera y la delegación encima. Cuando me avisaron que la presa desbordaba es cuando salí hacia el Cecopi. Pillé mucho tráfico por la situación meteorológica.”.

Omisión. Ni una palabra sobre su comida desde las 14:45 horas hasta las 18 horas con la periodista Maribel Vilaplana. No ha explicado nada sobre esas horas en blanco. Solo que entre las 18:45 y entre que llegó tarde al Cecopi, se vio envuelto en una retención por el elevado tráfico.

Mazón: “Se disponía de información al momento del río Magro y el llenado de la presa de Forata. Sobre el barranco del Poyo hubo información fragmentada”,

Falso. Hay hasta 62 correos y avisos sobre el caudal, la lluvia y alertas sobre el Barranco del Poyo entre las 14:30 horas y las 19:30, cuando Carlos Mazón apareció por el Cecopi.

Mazón: “A las 12.20 avisó a los ayuntamientos ribereños del barranco de Poyo. Emergencias avisa a los ayuntamientos ribereños del Poyo para que crearan sus Cecopal. Antes de las 12.30 horas, a todos los municipios ribereños estaban avisados y con la información de la Confederación. Luego hay una bajada de caudal”.

Falso. Ayuntamientos consultados por elDiario.es como el de Sedaví aseguran que no les consta ese aviso.

Mazón: Hubo un “apagón informativo de dos horas y media” por parte de la CHJ.

Mentira. Hubo al menos cuatro correos y decenas de avisos de la CHJ a la altura de Chiva y Riba-roja. Mails con datos del volumen espectacular de agua en ese barranco a las 16.37, 16.50, 16.57 y 17.02, según los correos en poder de elDiario.es. 62 de esos avisos, llegaron mientras Mazón estaba de comida. A las 17.00 el representante de la CHJ en el Cecopi –mientras Mazón estaba de comida– notificó verbalmente el aumento de los caudales. Desde las 17.30, ya se había alertado sobre el riesgo de crecidas.

Mazón: “La confederación presente en el Cecopi no dijo nada sobre el Poyo. Es únicamente la Confederación la que está obligada a informar cuando el caudal aumente de 150 metros cúbicos por segundo. Ante una subida tan espectacular, nadie dijo nada ni el presidente ni los colaboradores. Solo por mail”

Dudoso. La información a Protección Civil de Emergencias, se sabrá por las grabaciones si el Cecopi habló sobre la situación del barranco del Poyo. Según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, “el sensor en el barranco del Poyo es un elemento más en el conjunto de todos los mecanismos que pueden ayudar a llevar a cabo el seguimiento de los caudales y la información del mismo estuvo disponible en tiempo real en la web de la CHJ hasta que se lo llevó la corriente. Es el Centro de Coordinación de Emergencias quien tiene que hacer el seguimiento de este tipo de cauces conforme establece su propio Plan Especial de Inundaciones recogiendo toda la información disponible”.

Mazón: “De la crecida del Magro sí que informan y el sistema sigue monitorizando. Alrededor de las 19.45 horas se avisa de que la presa de Forata puede desbordarse. Es en ese momento y no antes cuando se tiene en cuenta el sistema Es-Alert nunca se ha utilizado en la Comunitat Valenciana y no está en los protocolos. La normativa solo contempla el envío de estos mensajes en rotura de presas y accidentes de industrias químicas”

Falso. A las 18.00 horas ya estaba preparado el sistema, según confirman los trabajadores de las contratas publicadas por elDiario.es. Además, si solo es por rotura de presa, el día 13 de noviembre por la tarde llegaron a mandar tres alertas por Es-alert. Ni había rotura de presa ni peligro de industria química. El sistema Es-Alert se probó en 2023 y el actual Gobierno lo conocía.