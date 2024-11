Les mentides i omissions de Mazón en la compareixença sobre la DANA

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha arrencat la seua intervenció assegurant que reconeixeria errors i assumiria responsabilitats. En la primera intervenció sense límit de temps, el cap del Consell no ha assumit cap equivocació.

Les culpes han anat repartides entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Aemet i la Delegació del Govern. Ni una sola responsabilitat del seu departament d'Emergències, a qualsevol de les conselleries o a si mateix, que es va absentar de la gestió de la catàstrofe des de les 14.30 fins a les 19.30, hora a la que va arribar Centre de Coordinació Operatiu Integrat, el Cecopi.

elDiario.es ha analitzat les afirmacions clau del president sobre la seua participació i la de la seua consellera Salomé Pradas. El seu discurs no ha estat exempt de falsedats, mitges veritats, omissions i inexactituds.

Mazón: “La nostra experiència pròpia no va ser suficient. Tot el que va passar va superar les nostres previsions. Els protocols ordinaris no han servit en una situació extraordinària”.

Omissió. Hi ha protocols d'evacuació en cas de riuades i així ho van fer els ajuntaments de la Ribera Baixa el 29 d'octubre, on es va proposar a la població pujar a les primeres plantes i no circular-hi.

Mazón: “El nostre sistema de previsió es va veure sobrepassat pel mateix nivell de l'aigua. Hi ha només un mesurador a tot el barranc de Poyo”.

Omissió. Els sensors als barrancs no serveixen per donar alertes, com a molt són per contrastar informació. Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, “no hi ha regulació, no tens marge de gestió, quan el sensor detecta l'aigua ja la tens a sobre”. “No pots deixar la gestió d'una inundació a les mans del que diga un sensor que a més és extremadament vulnerable”, afegeixen.

Mazón: “En la riuada de què no comptem amb la informació necessària. Es va fer el millor que es va poder amb la informació que es comptava. El centre d'Emergències informa de la situació i coordina els recursos en funció de les dades”.

Fals. És evident que les decisions prèvies i el dia de la tragèdia no van ser les adequades. 13 de novembre, el mateix Carlos Mazón va llançar tres alertes per Es-Alert i va suspendre les classes a tots els col·legis.

Mazón: “Els fets van ser inèdits. La presa de Buseo del 10% de capacitat va passar al 117% i presa de Forata igual. Huit tornados, arbres i vehicles pesants van afectar Carlet, Turís o Catadau”.

Omissió. El tornado de Carlet va ser a les 13.00 hores del 29 d'octubre. Mazón mantenia la seua agenda i se'n va anar a dinar. Es convoca el Cecopi a les 15.00 hores i després que la consellera visités Carlet.

Mazón: “Es van aplicar els protocols dissenyats i provats en el passat que no van funcionar. Tot això es va executar com sempre s'havia fet, però la catàstrofe va superar els nostres protocols. Perquè va demostrar que els nostres sistemes d'alerta van fallar”.

Fals. No es van aplicar els protocols. En altres temporals es va actuar de manera diferent. No es va complir la llei d'emergències i el pla d'inundacions de manera parcial.El Cecopi es va convocar tard quan l'alerta roja estava des de les 7 hores.

Mazón: “Vaig ser plenament conscient de com estava la situació. No es va haver de posar al dia de res ni alentisca la reunió”.

Fals. Diverses fonts presents al Cecopi expliquen a elDiario.es que es va haver de posar al dia de tot Mazón i que això va alentir encara més l'enviament de l'alerta massiva a mòbils.

Mazón: “Hi va haver una reunió de la delegació del Govern a les 8.30 hores. No hi havia cap membre d'Emergències. El Govern no va tallar cap carretera i ja hi havia camions atrapats”.

Fals. Segons la normativa valenciana i el Pla d'Emergència per inundacions, la Generalitat Valenciana és qui exerceix competències a nivell 1 i 2. En aquell moment hi havia nivell 1 d'Emergències i la delegada del Govern es reuneix per precaució, per tindre coordinats i advertits a tots els organismes que, en cas que es decretara nivell 2 d'emergències, haurien de participar-hi. La delegada del Govern no té competències per citar cap òrgan de l'autonomia.

Mazón: “A les 11:50 hores el cap d'Aemet va dir a À Punt que l'alerta roja era fins a les 18 hores. Jo mateix em base en aquestes declaracions, per això vaig assegurar que el temporal s'havia de dissipar. Allò, ho admet, va ser un error. La retirada d'aquest vídeo pretenia eliminar una informació que podria ser confusa en haver quedat obsoleta”.

Mitja veritat. El retira el dia després, quan ja no tenia cap rellevància. Els fets havien passat. Només el retira quan se'l mostren a les xarxes socials i la seua declaració queda en evidència.

Mazón: “Vaig mantindre la meva agenda perquè hi havia la consellera i la delegació a sobre. Quan em van avisar que la presa estava desbordada és quan vaig eixir cap al Cecopi. Vaig agafar molt de trànsit per la situació meteorològica. No va caldre que ningú em passara informació ni que retardés la reunió ”.

Omissió. Ni una paraula sobre el seu dinar des de les 14.45 hores fins a les 18 hores amb la periodista Maribel Vilaplana. No ha explicat res sobre aquestes hores en blanc. Només que entre les 18.45 i entre 19.30 hores que va arribar tard al Cecopi, es va veure embolicat en una retenció per l'elevat trànsit.

Mazón: “Es disposava d'informació al moment del riu Magre i l'ompliment de la presa de Forata. Sobre el barranc del Poyo hi va haver informació fragmentada”,

Fals. Hi ha fins a 61 correus i avisos sobre el cabal, la pluja i alertes sobre el Barranc del Poyo entre les 14.30 hores i les 19.30, quan Carlos Mazón va aparèixer pel Cecopi.

Mazón: “A les 12.20 va avisar els ajuntaments riberencs del barranc de Poyo. Emergències avisa els ajuntaments riberencs del Poyo perquè crearen els seus Cecopal. Abans de les 12.30 hores, a tots els municipis riberencs estaven avisats i amb la informació de la Confederació. Després hi ha una baixada de cabal”.

Fals. Ajuntaments consultats per elDiario.es, com el de Sedaví, asseguren que no els consta aquest avís.

Mazón: Hi va haver una “apagada informativa de dues hores i mitja” per part de la CHX.

Mentida. Hi va haver almenys quatre correus i desenes d'avisos de la CHX a l'alçada de Chiva i Riba-roja. Mails amb dades del volum espectacular d'aigua en aquest barranc a les 16.37, 16.50, 16.57 i 17.02 hores, segons els correus en poder d'elDiario.es. 62 d'aquests avisos, van arribar mentre Mazón estava de dinar. A les 17.00 hores el representant de la CHX al Cecopi –mentre Mazón estava de dinar– va notificar verbalment l'augment dels cabals. ja s'havia alertat sobre el risc de crescudes.

Mazón: “La confederació present al Cecopi no va dir res sobre el Poyo. És únicament la Confederació la que està obligada a informar quan el cabal augmente de 150 metres cúbics per segon. Davant d'una pujada tan espectacular, ningú va dir res ni el president ni els col·laboradors. Només per mail”

Dubtós. La informació a Protecció Civil d'Emergències se sabrà pels enregistraments si el Cecopi va parlar sobre la situació del barranc del Poyo. Segons fonts de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, “el sensor al barranc del Poyo és un element més en el conjunt de tots els mecanismes que poden ajudar a dur a terme el seguiment dels cabals i la informació del mateix va estar disponible en temps real a la web de la CHX fins que se'l va emportar el corrent. Inundacions recollint tota la informació disponible”.

Mazón: “De la crescuda del Magre sí que informen i el sistema continua monitoritzant. Al voltant de les 19.45 hores s'avisa que la presa de Forata es pot desbordar. És en aquell moment i no abans quan es té en compte el sistema Es-Alert mai no s'ha utilitzat a la Comunitat Valenciana i no està en els protocols.

Fals. A les 18.00 hores ja estava preparat el sistema, segons confirmen els treballadors de les contractes publicades per elDiario.es. A més, si només és per trencament de presa, el dia 13 de novembre a la vesprada van arribar a enviar tres alertes per Es-alert. Ni hi havia ruptura de presa ni perill d'indústria química. El sistema Es-Alert es va provar el 2023 i l'actual Govern el coneixia.