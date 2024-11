La Confederació del Xúquer va enviar 62 avisos a Emergències de la Generalitat mentre Mazón estava de dinar

“El president de la Generalitat va anar adoptant decisions en funció de la informació en temps real que donava la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). I quan hi ha un període d'apagada informativa important, superior a dues hores, crucials per prendre decisions, comprendrà que no em sembla just intentar traslladar responsabilitats a aquells que simplement prenien decisions en funció d'informacions responsabilitat dels altres”. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va pronunciar en aquests termes aquest dimecres 13 de novembre, per argumentar el retard en l'enviament de l'alerta a la població el passat 29 d'octubre a les 20.12 hores, quan la majoria de poblacions de l'Horta Sud de València estaven inundades i milers de persones atrapades com a conseqüència de la DANA que només aquell dia es va cobrar més de 200 vides.

El període de suposada apagada informativa, com van assegurar els populars, era el comprés entre les 16.13 hores fins a les 18.43 hores. La seua argumentació, en aquest impàs no haurien rebut cap comunicació de la CHX malgrat l'augment brusc del cabal del barranc del Poyo que es va registrar posteriorment i que va provocar el desastre.

L'afirmació és sens dubte falsa segons els 194 correus electrònics amb diferents avisos i alertes remesos per la CHX, organisme dependent del Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la ministra i vicepresidenta Teresa Ribera, als quals ha tingut accés elDiario.es. Durant tota la jornada del 29 d'agost es van enviar molts altres avisos des de la CHX a Protecció Civil, a més dels dos correus clau de les 16.37 i de les 16.50 hores, avançats per aquest diari amb què es va informar Protecció Civil de la Generalitat de l'augment de les pluges a Chiva -a la capçalera del barranc del Poyo- superant els llindars del pluviòmetre instal·lat a la localitat, cosa que va donar origen a l'enviament automàtic de les notificacions.

En concret, només en el període que va des de les 14.30 hores, quan el president Carlos Mazón va estar en un dinar en què va oferir la direcció de la televisió pública a una periodista valenciana, fins a la seua arribada al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) passades les 19.30 hores, el Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) de la Generalitat va rebre un total de 62 avisos procedents del sistema automàtic d'informació hidrològica (SAIH) de la Confederació. Es tracta de diferents situacions vinculades amb la DANA, com ara la superació de llindars en cabals i en pluviòmetres. Quan se superen aquests límits, el sistema genera de manera automàtica un avís que es remet al CCE, en què s'ubica Protecció Civil.

En relació amb el barranc del Poyo, dels 62 avisos, hi va haver nous correus informatius a les 16.57 i a les 17.02 per la rambla del Poyo a Riba-Roja, a les 17.27 per les precipitacions a Chiva i a les 17.57 de nou per la rambla del Poyo a Riba-Roja. A les 18.43 hores, la Confederació va enviar l'últim avís mitjançant el sensor ubicat al barranc, a l'altura de Riba-roja, que ja registrava 1.686 metres cúbics per segon, fet que va propiciar que la força de l'aigua arrossegara el sistema de mesurament i tot i això, l'alerta no es va enviar als ciutadans fins hora i mitja més tard.

Pel que fa a l'altre punt crític, el de la presa Forata, apareix un primer avís a les 15.54 hores; un altre a les 16.52 hores en què s'adverteix de l'activació de l'escenari 1; un més a les 16.56 hores on s'avisa de cabal d'eixida a l'embassament; i posteriorment, a les 17.04 hores, es declara l'escenari 2. Encara a les 17.23 hores, a les 17.54 hores i a les 18.33 hores, es produeixen nous avisos per eixida de cabal.

Totes aquestes notificacions, juntament amb altres relatives a altres cabals i pluviòmetres, es van registrar durant l'absència de Mazón al Cecopi, que es va constituir a les 17.00 hores malgrat que l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va llançar l'avís nivell roig a les 07.36 hores del matí del 29 d'octubre i el va mantindre durant tota la jornada i que la CHX va informar del col·lapse del barranc del Poyo a les 12.07 hores (si bé és cert que després es va informar en tres ocasions del descens del cabal), fet que va motivar una alerta del CCE a les 12.20 hores que es va mantindre activa durant tota la jornada.

El president Mazón té previst donar explicacions de totes aquestes situacions aquest divendres a partir de les 11.30 hores a les Corts Valencianes. S'espera que, aleshores, el president valencià presente les línies d'un nou Executiu, un intent d'establir un tallafoc per als que en demanen la dimissió. Mazón vol obrir una nova etapa i canviar les peces és clau.

La Generalitat insisteix en la responsabilitat de la CHJ

A última hora del dia, la Generalitat Valenciana ha emès un comunicat pel qual insisteix a clarificar les competències que corresponen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a l'Agència Estatal de Meteorologia en resposta “a les afirmacions amb referències inexactes i imprecises del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha assegurat que no hi va haver cap buit informatiu, sinó una comunicació directa entre la CHX i la Generalitat Valenciana”

La Generalitat vol recordar al ministre de l'Interior que “els diferents tipus de comunicació que remet la Confederació Hidrogràfica del Xúquer mitjançant el seu Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) fan referència a dades sobre la intensitat de les pluges (obtinguts a partir dels pluviògrafs), i a les dades de seguiment de cabals en rius, embassaments, barrancs, sistemes de regulació i zones inundables”. En aquest sentit, “la CHX té l'obligació d'informar el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat sobre els increments rellevants de cabals que es produïsquen als rius i barrancs de les seues conques respectives”.

A més, des de la Generalitat es remarca que “la CHX forma part del Grup de Seguiment de Riscos del Comitè Assessor del Cecopi, i, per tant, a la seua funció informativa se suma la d'avaluar la situació de risc de desbordament a les conques fluvials i aconsellar al comitè de direcció les mesures de protecció que consideren”.

En opinió de la Generalitat, “resulta del tot improcedent sostindre que amb les dades d'un pluviòmetre situat a Chiva o a la rambla del Poyo a Riba-roja, el Centre d'Emergències devia haver suposat quant cabal circularia per la rambla del Poyo. Plantejar o suggerir això, obeeix a un profund desconeixement del funcionament hidràulic d'una conca hidrogràfica, o a un intent de fer confondre l'opinió pública en tractar de justificar i amagar el fet que durant dues hores i mitja, la CHX, entre les 16.13 i les 18.43 hores del 29 d'octubre, no informés Emergències sobre l'evolució del cabal del barranc del Poyo, malgrat que l'avís del risc de desbordament era la seua obligació i forma de les seues funcions i competències”.

Des del Govern valencià insisteixen que la CHX no va enviar “cap avís de pujada del cabal al barranc del Poyo entre les 16.13 i les 18.43 hores del 29 d'octubre, cosa que confirma el mateix organisme de conca. En aquesta apagada informativa de cabals a la rambla del Poyo de dues hores i mitja, el cabal va passar de 28,7 m3/s a 1.686 m3/s, circumstància a Emergències, ja queien 1.686.000 litres d'aigua per segon pel barranc”.