Mazón criticó a un alto funcionario por llegar “tres horas” tarde al Cecopi en la DANA de 2019

Carlos Mazón sufre una suerte de efecto bumerán. Cuando era presidente de la Diputación de Alicante, tras la DANA que azotó en 2019 la comarca de la Vega Baja, Mazón arremetió contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y criticó en un pleno de la institución provincial a un alto funcionario por supuestamente llegar “tres horas” tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).

En el pleno, celebrado el 2 de octubre de 2019, Mazón responde a un portavoz socialista y desliza que un alto funcionario de la CHS llegó tarde a la reunión del Cecopi organizada para responder a la emergencia de la DANA de 2019. Es decir, criticó exactamente la misma actuación que llevó a cabo el pasado 29 de octubre, cuando llegó sobre las 19.30 al Cecopi convocado a las 17.00 al haber mantenido una larga comida.

“En el Cecopi, que sabe usted que es lo que viene detrás del Cecopal [Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local ], tres horas después de iniciarse la reunión, apareció no el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, apareció el comisionado del aguas [sic], cuya única intervención fue decir que el problema del taponamiento en la desembocadura en Guardamar era que no había demasiada inclinación y, por tanto, el agua no corría adecuadamente”.

En la misma intervención, el entonces presidente de la Diputación de Alicante espeta a un portavoz socialista: “Queremos saber todo lo que ha ocurrido”. Mazón también criticó que una supuesta inacción ante el desastre de la Vega Baja a pesar de que “seis días antes ya se sabía que venía una DANA”.

“Durante seis días antes, sin un metro y medio de agua, sin estar cayendo la que está cayendo, no se actuó y se tenía la previsión de la DANA ya”, abunda Mazón en su intervención. “Aquí lo que queremos saber es por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido”, apostilla Carlos Mazón.