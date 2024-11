Cuando en 2022 Mazón pidió a Ximo Puig responsabilidades por una catástrofe: “Los protocolos están meridianamente claros”

“Los protocolos de Emergencias en la Comunitat Valenciana están meridianamente claros”. Así de contundente se expresó Carlos Mazón en 2022, cuando lideraba la oposición al entonces presidente autonómico, el socialista Ximo Puig. A pesar de que, tras la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, el PP valenciano ha cuestionado de plano los protocolos de Emergencias a cuenta del envío tardío de la alerta masiva a los móviles de las zonas afectadas, Mazón decía hace apenas dos años exactamente lo contrario. El secretario general del PP valenciano y portavoz de los populares en el Parlamento autonómico, Juan Francisco Pérez Llorca, cuestionó en À Punt este martes los “protocolos de alerta” y dijo que “quizá no son suficientes para prevenir” un fenómeno de la magnitud de la DANA del pasado 29 de octubre.

El 16 de agosto de 2022, un tren de Renfe de media distancia que cubría el trayecto entre València y Zaragoza quedó atrapado a la altura de Bejís, un municipio de la comarca castellonense del Alto Palancia, en pleno incendio. A pesar del fuego, no se impidió la salida del tren desde la Estació del Nord de València a las 16.23 horas con destino a Zaragoza. El convoy quedó atrapado a las 17.54 horas entre las llamas poco después de Caudiel, generando una situación de tensión que acabó con más de una decena de heridos (tres de ellos graves), y que podía haber terminado en tragedia de no ser por la actuación de la maquinista, que logró invertir la marcha del convoy y sacarlo del fuego.

Mazón, en una comparecencia de prensa 17 días después de los hechos, tenía muy claro que la competencia de las Emergencias es autonómica. El entonces líder de la oposición arremetió contra Ximo Puig: “Estamos muy decepcionados con la falta de responsabilidad, de decoro, de ejecución de las competencias que sí tiene [el president de la Generalitat]”, afirmó.

También dijo que “los protocolos de incendios [y] los protocolos de Emergencias en la Comunitat Valenciana están meridianamente claros y que la responsabilidad de haber evitado que ese tren hubiera salido y de haber avisado (...) es de la Generalitat Valenciana, cuyo máximo responsable está dando la callada por respuesta”.

Carlos Mazón compareció el 1 de septiembre de 2022, arropado por la entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, para valorar el incendio de Bejís. El entonces líder de la oposición aseguró, según recogía la agencia Efe y la Cadena Ser, que no descartaba pedir la transcripción de la conversación con el puesto mando y exigir que juristas y administrativos confirmaran que “la máxima responsabilidad” sobre el plan de emergencia en la Comunitat Valenciana la tiene la Generalitat, que tenía que haber avisado para que ese tren no saliera de Valencia.

“Lo que no cabe en la cabeza y, desde luego a nosotros no nos cabe en la cabeza, es que en un asunto de esta gravedad, que el presidente de la Generalitat esté mudo. La primera responsabilidad es qué piensa el presidente de la Generalitat, saber si va a pedir disculpas o no, saber si nos va a ratificar o no que la máxima responsabilidad de avisar está en la parte de la Generalitat Valenciana”, abundó Mazón en una comparecencia recogida por la agencia Europa Press.

Mazón no descartaba en aquella comparecencia acudir a la justicia hasta conocer “la verdad” sobre el incendio de Bejís y que se asuman “responsabilidades políticas”. Y terminaba preguntándose en referencia a Puig: “¿Cuál es la razón por la que no podemos saber lo que piensa, la competencia que tiene, la responsabilidad que tiene y si tiene algún tipo de responsabilidad política el presidente de la Generalitat?”.