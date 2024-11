Carlos Mazón s'espolsa la responsabilitat de la DANA: “Va fallar el sistema sencer”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'espolsa la responsabilitat de la gestió de la DANA, l'episodi més catastròfic de l'últim segle a la Comunitat Valenciana. Mazón s'ha defensat desacreditant les agències estatals com l'Aemet i ha insistit a apuntar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en la seua compareixença d'aquest divendres, 17 dies després de les grans inundacions, per explicar la gestió de la preemergència, l'emergència i la postemergència .

Ha anunciat que el PP registrarà una “comissió d'investigació que analitze amb llum i taquígrafs totes les qüestions que s'han plantejat al voltant de la resposta a la pitjor tragèdia de la història recent”. El president valencià ha afirmat que “els protocols no van ser suficients” i ha insistit que la DANA “va sobrepassar totes les previsions”, sense demanar perdó per la gestió. Tot i això, assegura que “no eludirà cap responsabilitat”.

Sobre les quatre hores en blanc que va mantenir Mazón el dia de la DANA, des del seu dinar amb una periodista a les 15.00 fins a la seua arribada al Cecopi a les 19.30, el dirigent popular ha reconegut que va mantenir l'agenda “plenament conscient de la situació” perquè la consellera competent en Emergències s'havia desplaçat a les zones afectades i s'havien emès els avisos, que quan va assistir al Cecopi el van advertir de la possible ruptura de la presa de Forata. Densitat de trànsit“, ha dit per justificar el seu retard i una el·lipsi temporal de quatre hores.

El focus en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

“Els sistemes de mesurament no només es van veure sobrepassats pel nivell de l'aigua sinó que van ser arrossegats per la riuada”, ha dit el president valencià, que assegura que hi havia “un únic sensor” en tot el barranc del Poio, la rambla que es va desbordar.

El dirigent fa setmanes que posa en el focus la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i addueix que la Generalitat no va ser informada de la gravetat de la situació. Mazón s'escuda que el pluviòmetre de Riba-Roja va ser arrossegat per la riuada en el barranc del Poio (barranc de Xiva). Aquest mesurador va quedar fora de línia a les 18.55h, segons va informar la Confederació Hidrogràfica. Aleshores, el Cecopi feia dues hores que estava reunit analitzant l'emergència i l'organisme estatal havia avisat en nombroses ocasions de les pluges a la capçalera del barranc de Xiva i de l'augment del cabal, com demostren els correus emesos. El president encara no es trobava en aquest òrgan perquè estava dinant. El mateix organisme d'Emergències de la Generalitat Valenciana va emetre una alerta a les 12 del migdia per l'augment de l'aigua en aquesta rambla del Poio.

Desacreditar Aemet

El president valencià s'ha defensat desacreditant les agències estatals. “No és el mateix un episodi de pluges torrencials, que era per allò que tot estava previst des de dies abans, que la monstruosa barrancada provocada per un fenomen atmosfèric que va superar les pitjors previsions de l'Aemet. Pluges torrencials; barrancada”, ha exposat. El president insisteix que “no es pot oblidar que l'alerta roja es va enviar per previsió de pluges torrencials com ha passat en 36 ocasions més en els últims 10 anys sense que derivaren en brutals riuades com la que es va produir en el curs alt del barranc del Poyo. Moltes d'aquestes alertes ni tan sols van provocar inundacions de consideració”, afirma el baró popular.