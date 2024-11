PSOE y Compromís piden la dimisión de Mazón: “Un presidente que abandona a su pueblo no merece serlo”

Tras una larga intervención de Carlos Mazón para sacudirse responsabilidades sobre la gestión de la DANA, ha llegado el turno de respuesta del resto de partidos de las Corts Valencianes. Tanto el PSOE como Compromís han pedido la dimisión de Mazón: “No descansaremos hasta que responda por su incompetencia y sus mentiras”, ha dicho Joan Baldoví, que ha tomado la palabra por Compromís.

Baldoví ha dado las gracias a todas las personas que han ayudado al rescate y limpieza de València porque ellos “sí que han estado a la altura”. Y se ha dirigido a Mazón: “¿Usted puede dormir por las noches? ¿Se puede mirar al espejo? ¿Podría mirar a la cara a una persona que ha perdido a un familiar? Para mí usted ya ha dejado de ser nuestro presidente. Un presidente que abandona a su pueblo no merece ser presidente”.

El diputado ha pedido la salida de Mazón porque “ya ha dimitido reiteradamente de sus responsabilidades”. “¿Dónde estaba el presidente de los valencianos cuando más se le necesitaba?”, se ha preguntado. “¿Cómo podía estar comiendo tranquilamente mientras se inundaba Utiel y Requena? ¿Cómo podía estar desaparecido mientras los valencianos nos enfrentábamos a la peor catástrofe?”.

“De los destrozos materiales nos podremos rehacer, lo que no podremos recuperar son las vidas de las 216 personas que su gobierno tenía la obligación de proteger”, ha insistido Baldoví, que también ha recordado durante su intervención que Mazón criticó a la Universitat de València por creer que era exagerado que suspendieran las clases por la DANA. “Su incompetencia no se acaba el día 29, desgraciadamente no pidió la ayuda al Estado desde el primer momento y retrasó que llegase ayuda desde otros lugares”, ha afirmado.

El PSOE propone un presidente interino

José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE, ha propuesto al PP durante su turno que, ante la “inacción” del Consell, se destituya a Mazón y se nombre a un presidente técnico “de transición”. “Tendrán los votos del PSOE, sin contraprestaciones”, ha dicho, pero con tres condiciones: que nombren un presidente temporal y técnico, que haga de la recuperación un proceso abierto con todos los grupos excepto Vox, y que después se convoquen elecciones.

Muñoz ha reprochado a Mazón que diera “mucha información” para desinformar durante las dos horas y media que han durado sus explicaciones. “Ha intentado salvarse políticamente a usted mismo, pero no ha explicado a los valencianos por qué ante las alertas no hizo absolutamente nada”, ha dicho.

“No falló todo. Falló usted, señor Mazón. Lo primero que nos dice un protocolo es que las personas con capacidad de decidir tienen que estar en su puesto. Y usted no estaba en su puesto”, ha criticado Muñoz al presidente valenciano, que estuvo durante tres horas en una comida con una periodista y llegó tarde al Cecopi, la reunión clave para gestionar la DANA. “Usted estuvo apagado durante la mayor tragedia de la Comunitat Valenciana”. Igual que Baldoví, Muñoz le ha dicho que “dimitió de facto”.

Vox acusa al Consell de “negligencia”

El primero en intervenir tras Mazón ha sido el grupo parlamentario de Vox. Su portavoz, José María Llanos, ha acusado al Consell de “negligencia” y de falta de organización. “Ustedes se ponen de ejemplo de gestión. ¿Dónde está la gestión?”, se preguntaba Llanos, que ha preguntado acerca del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias Emilio Argüeso, de quien ha dicho que ha estado “desaparecido” durante la emergencia.

El portavoz de Vox ha equiparado la “negligencia” del gobierno autonómico con la “negligencia criminal” del gobierno central. Llanos ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “vileza y maldad” y ha acusado a diversos ministros como Grande-Marlaska, Robles o Ribera por la responsabilidad que, considera, tuvieron en la respuesta a la emergencia.