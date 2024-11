Compromís demana suport al PSPV per a una moció de censura contra Carlos Mazón per la gestió de la DANA

La coalició Compromís demana al PSPV suports per presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la DANA. Els valencianistes, que compten amb 15 diputats a les Corts Valencianes, els posen a disposició del grup socialista per reigstrar la moció a la Cambra autonòmica.

La coalició ha decidit l'acció a la reunió del grup parlamentari d'aquest dilluns, “veient que divendres Carlos Mazón no va presentar la seua dimissió” i “es va reafirmar a liderar la reconstrucció”. El president valencià va dedicar la intervenció a sacsejar-se la responsabilitat en la gestió de les inundacions i a responsabilitzar els organismes estatals d'una alerta tardana. El portaveu parlamentari, Joan Baldoví, ha anunciat que ha comunicat al portaveu dels socialistes, José Muñoz, la posada a disposició per a la moció de censura. Els dos grups van reclamar divendres la dimissió, encara que amb matisos: els socialistes reclamen un president 'tècnic' que pilote les accions durant uns mesos i convoque eleccions a la primavera.

A les Corts Valencianes es necessiten 20 diputats per registrar una moció. Per guanyar-la, cal una majoria absoluta, per la qual cosa necessitarien el suport de Vox. El reglament de la Cambra estableix que “les Corts poden exigir la responsabilitat política del president de la Generalitat mitjançant l'adopció d'una moció de censura” per a això es requereixen “almenys, per la cinquena part dels diputats i diputades, mitjançant escrit motivat, dirigit a la Mesa”.

Baldoví ha exposat que “la gent està demanant” a Compromís que prenga mesures perquè Mazón “no ha sabut liderar la tragèdia i, sobretot, no ha sabut liderar els dies posteriors i no està legitimat per seguir reconstruint i tornar a la normalitat”. “Encara que no fructifique la moció de censura, per dignitat, per decència, és absolutament necessari presentar-la”, ha reivindicat el valencianista.

El PSPV demana les factures del dinar

El portaveu socialista en les Corts ha anunciat que reclamaran tindre accés a la factura del menjar perquè dubten de la versió del president. Es refereixen a la reunió, que l'equip del president va confirmar i que el propi restaurant també ha confirmat a elDiario.es, com un “presumpte dinar”. “Primer ens van dir que era perquè estava treballant en els pressupostos amb el seu entorn més pròxim. Després ens van dir que era un esmorzar privat. Després ens van dir que era un esmorzar de treball. La quarta versió va ser que era un àgape prop del Palau. I la cinquena ja era un dinar llarg, de cinc hores, amb una periodista per a proposar-li la direcció de la televisió pública valenciana per a controlar-la. No sabem si hi ha una sisena versió, però els antecedents ens preocupen”, assegura el portaveu del PSPV.