Almeida evita decir cuándo inspeccionará las obras ilegales en el piso donde vive Ayuso, ejecutadas hace año y medio

La inspección municipal que tiene que certificar el resultado de las obras en el piso donde reside Ayuso aún no tiene fecha programada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha evitado comunicar cuándo tendrá lugar, pese a las ilegalidades constatadas en el expediente municipal, que ha desvelado hoy este periódico.

“Esa inspección se producirá en los plazos que siempre se manejan en la Junta Municipal de Chamberí”, ha asegurado como única previsión, después de indicar que a la hora de programar las visitas “tienen prioridad las inspecciones que afectan a la seguridad de los inmuebles”.

El Ayuntamiento de Madrid ordenó el cese de las obras en diciembre de 2022, hace año y medio. Desde entonces no se ha producido ninguna inspección. “Todo el mundo puede comprobar fácilmente el tiempo que transcurre habitualmente desde que se produce una denuncia hasta que los inspectores giran visita en la Junta”, se ha justificado el alcalde.

Almeida ha asegurado también este martes que no va a “colaborar” en “el señalamiento de un particular como se está haciendo por parte de la izquierda y desde luego lo que no voy a hacer como alcalde de Madrid es revelar datos, como sí se hace desde el Gobierno de España”, ha añadido, aludiendo a “el fiscal general del Estado” y a “la ministra de Hacienda”.

El alcalde no ha respondido a ninguna de las cuestiones que le formulaba esta mañana la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que al conocer las informaciones publicadas en este medio sobre el expediente municipal de las obras en el piso de Chamberí donde reside la presidenta regional, se preguntaba por qué “el Ayuntamiento ha actuado de parte, favoreciendo que no se tramitaran expedientes conforme a la ley”.

Maroto se preguntaba también por los escombros que generó la obra y por qué se autorizó también una grúa“, además de reiterar que Almeida ”tiene que dar muchas explicaciones, porque ese expediente se está tramitando en el Ayuntamiento de Madrid, en una Junta de Distrito“.

Una declaración responsable “ineficaz” que tardó en ser notificada

Alberto González Amador pidió iniciar una reforma integral de su vivienda en Chamberí el 4 de agosto del año 2022, un mes después de adquirir el inmueble y cuando ya había cometido un fraude a Hacienda. Al día siguiente, un funcionario de la Junta de Distrito emitió un informe que declaraba “ineficaz” la declaración responsable presentada por no tener en cuenta la gestión de los escombros y considerar los trabajos de una envergadura superior a la que permitía este trámite. En octubre, la pareja de Díaz Ayuso añadió más información sobre la reforma y multiplicó por diez su coste declarado, hasta los 94.289,48 euros. También admitió que había demolido tabiques y levantando instalaciones sin licencia firme.

Pese a las irregularidades, que Reyes Maroto ha calificado de “gravísimas”, González Amador no recibió una notificación oficial de la Junta de Chamberí hasta el 22 de diciembre, cuatro meses y medio después del primer informe municipal, según la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.. El Ayuntamiento tampoco ha iniciado todavía un expediente sancionador y ni siquiera hay constancia de que ningún funcionario municipal haya comprobado el resultado de la reforma, ejecutada sin los permisos municipales.

La Junta de Chamberí, responsable de la vigilancia de estas obras, aseguró a la oposición que la inspección está pendiente. Sin embargo, la fecha en la que los funcionarios municipales visitarán el piso es todavía una incógnita. El consistorio indica que está en la lista de actuaciones desde que Más Madrid denunciara la ilegalidad de las obras, el pasado 20 de marzo.

