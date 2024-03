Más Madrid denuncia por “infracción urbanística” el piso de la pareja de Ayuso y exige una inspección del Ayuntamiento

Más Madrid quiere comprobar si la reforma que necesitaba el piso que González Amador compró en Chamberí, en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, se efectuó finalmente y si esta se ejecutó con la licencia pertinente del Ayuntamiento. El partido de Rita Maestre tiene sospechas de irregularidades, y por ello va a presentar este miércoles por la mañana una denuncia por “infracción urbanística” ante la Junta de Chamberí.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, Más Madrid reclama ante el servicio de disciplina urbanística del distrito de Chamberí una inspección “que corrobore los hechos denunciados, se tramite el correspondiente procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y se incoe el procedimiento sancionador a los responsables de dicha infracción”.

Los hechos que denuncia es la posible realización de obras sin licencia municipal, una infracción que está tipificada como grave, con multas que van desde los 30.001 euros hasta los 600.000 euros. También indica la denuncia que si la orden de cese de obras no se cumplió, el consistorio ha de proceder al precinto del inmueble.

Más Madrid recuerda al Ayuntamiento que está en el deber de comprobar “que las obras ejecutadas o en curso de ejecución cuentan con el correspondiente título habilitante y que se ajustan al mismo”. El consistorio puede hacerlo de oficio o bien por la denuncia de un tercero, como es ahora el caso.

Según pudo comprobar este periódico, la pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de comprar esta vivienda. La reforma que pidió para su piso de 208 metros cuadrados era integral: incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pero ninguno de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la “paralización y/o el cese inmediato de la actuación”, así como “la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación”, en el caso de que ya hubieran comenzado los trabajos.

Más Madrid hace alusión en su denuncia a noticias relacionadas con el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso, revelado por elDiario.es. Este periódico ha publicado también una derivada de la compra del piso y de la posterior denegación de las licencias: la salida del concejal de Chamberí, Javier Ramírez, debido a “represalias” por no haber concedido la licencia de obras, informan fuentes del PP consultadas por la redacción. El concejal, por su parte, ha negado conocer el caso.

“Pedimos la inspección y transparencia”

“Los escándalos de la presidenta Ayuso y su entorno familiar salpican también al Ayuntamiento de Madrid”, asegura Rita Maestre en declaraciones a este periódico. “Sabemos que la declaración responsable de la obra del piso donde vive Ayuso fue denegada y se les pidió tramitar una licencia, de lo que ya no hay constancia”, explica además de acusar a Almeida de “castigar” al entonces concejal del distrito de Chamberí relegándole en la lista electoral y de “purgar” a la funcionaria que firmó la denegación de la declaración responsable. “Lo que no sabemos es si el Ayuntamiento ha mirado para otro lado después de denegar esa solicitud y está consintiendo que haya habido obras ilegales en la casa de la presidenta”, indica la portavoz de Más Madrid.

Maestre se pregunta sí “¿se paralizaron esas obras de reforma o siguieron adelante sin licencia y a pesar de la resolución del Ayuntamiento? ¿Puede el gabinete de la Presidenta sostener documentalmente que se pidió una nueva licencia, tal como hemos leído en algunas informaciones? ¿O, por el contrario, la presidenta se ha beneficiado de un nuevo chanchullo y está disfrutando de un piso que no solo se ha pagado con dinero defraudado a Hacienda sino que además ha tenido obras ilegales?”. Más Madrid considera que la única manera de despejar dudas “es que los servicios de disciplina urbanística hagan su trabajo y Almeida ordene la inspección y actúe con total transparencia ante los madrileños. Y eso es lo que pedimos en esta denuncia”.

González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del 2022. En julio de 2023, un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.

El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. Somos Madrid ha preguntado al consistorio si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque “no ofrece información sobre expedientes de particulares”.

