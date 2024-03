Miguel Ángel Rodríguez difunde el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de Ayuso

Una semana después de amenazar por escrito a elDiario.es con cerrar este medio, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha enviado a diversos medios de comunicación informaciones falsas donde se acusa a periodistas de esta redacción de intentar allanar la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Varios de esos medios han seguido su consigna y publicado que periodistas de elDiario.es “encapuchados” intentaron asaltar la vivienda de Isabel Díaz Ayuso. La información es falsa y la dirección de este medio estudia medidas legales contra todas aquellas publicaciones que atribuyan delitos a cualquier redactor de elDiario.es.

Diarios como Libertad Digital, El Debate, El Confidencial Digital y Vozpópuli han publicado la versión de Miguel Ángel Rodríguez sin contrastarla con esta redacción y acusan falsamente a elDiario.es y también a periodistas de El País de acosar a vecinos y tratar de entrar por la fuerza en una vivienda que, según estos medios, es propiedad de la presidenta de Madrid.

Algunos de las publicaciones, que citan al entorno de Ayuso como fuente, han dado por buena la presencia de “periodistas encapuchados” de elDiario.es a las 20 horas del lunes 18 de marzo. elDiario.es ha podido comprobar que ha sido Miguel Ángel Rodríguez personalmente el que ha filtrado esos nuevos bulos a algunas redacciones.

El mensaje que ha remitido el jefe de gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid dice literalmente: “Empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Se trata de otro invento de Miguel Ángel Rodríguez que diferentes medios han reproducido sin ningún contraste.

Las versiones difieren de un medio a otro pero en casi todas se cita el intento de asalto a una vivienda que según algunos de estos medios es propiedad de Díaz Ayuso. El Confidencial Digital publica que dos periodistas de elDiario.es intentaron entrar por la fuerza en una supuesta residencia de la presidenta en Pozuelo de Alarcón. elDiario.es desconoce si Díaz Ayuso tiene alguna propiedad en ese municipio.

En caso de que existiese, esta redacción puede afirmar que ningún periodista de esta redacción ha acudido a esa supuesta casa de Isabel Díaz Ayuso en Pozuelo de Alarcón nunca: ni este lunes ni ningún otro día. Algunos de esos medios como El Debate y Voz Populi han llegado a publicar fotografías de los supuestos periodistas para identificarlos. Ninguno de las personas que salen en las fotos forma parte de esta redacción.

Un redactor de The Objective ha publicado en la red social X que periodistas de El País y de elDiario.es se organizaron para intentar entrar en casa de la presidenta. Se trata de otra información falsa.

A la propagación de estos bulos se ha sumado el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, quien en la red social X –antes Twitter– ha culpado a periodistas de “acosar a vecinos, niños incluidos”.

Desde que estalló el escándalo, ningún periodista se ha aproximado tampoco al edificio del centro de Madrid donde reside la presidenta de Madrid junto a su pareja, Alberto González Amador, quien el pasado 2 de febrero confesó a la Fiscalía dos delitos de fraude fiscal.

En las horas previas a la publicación de la exclusiva sobre el fraude fiscal del comisionista, un periodista de elDiario.es sí visitó las inmediaciones del edificio donde reside la pareja en un barrio acomodado de la capital. El lunes 11 de marzo a media mañana, el periodista se identificó en todo momento como redactor de elDiario.es y preguntó a algunos vecinos en la calle si la pareja ocupaba uno o más pisos en el edificio. Fue en esa conversación con algunos vecinos, en la que elDiario.es obtuvo la primera pista de que, a diferencia de lo que había contado, Díaz Ayuso y su pareja ocupan dos inmuebles, el sexto piso y un ático, más de 350 metros cuadrados en uno de los distritos más caros de Madrid. El periodista habló con los vecinos en la calle presentándose como periodista de elDiario.es y nunca cruzó el umbral de la puerta del edificio. En un momento dado, la contravigilancia en la residencia de la presidenta identificó al periodista, que se presentó como redactor de este medio, y continuó haciendo su trabajo.

Fuentes de Interior confirman que se trató de una identificación rutinaria de una persona que resultó ser un periodista “en situación de absoluta normalidad, haciendo su trabajo”.

La visita sirvió para comprobar que, en contra del relato que había hecho la presidenta regional, la pareja disfrutaba de un segundo piso en el mismo edificio. La consulta al registro de la propiedad permitió a este medio publicar dos días después que ese segundo inmueble, un ático de 176 metros cuadrados y terraza, esta a nombre de una sociedad, Babia Capital, administrada por Javier Luis Gómez Fidalgo, el abogado que representa a la empresa de González Amador.

Según ha podido comprobar este periódico, esa segunda vivienda se compró el pasado mes de julio, en las mismas fechas en que Díaz Ayuso y su pareja se mudaron al piso de abajo.

La información es relevante porque ha permitido saber que, además del piso de 208 metros cuadrados en el barrio de Chamberí que el comisionista compró en los meses posteriores a su fraude fiscal, Isabel Díaz Ayuso disfruta también de un ático en el mismo edificio a nombre de una sociedad que administra el abogado de su pareja. Este medio ha publicado también que el Ayuntamiento de Madrid denegó un permiso para realizar obras en el primero de los inmuebles y que tanto el concejal de distrito como la funcionaria responsable de ese expediente fueron relegados de sus funciones.

Las acusaciones falsas de Miguel Ángel Rodríguez sobre este medio se producen una semana después de que él mismo amenazase por escrito a Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es. En el transcurso de aquella conversación que empezó el jefe de gabinete de Ayuso para increpar a la periodista de elDiario.es por las informaciones sobre el fraude fiscal de su pareja, Rodríguez advirtió: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Cuando la periodista le preguntó si era una amenaza, Rodríguez respondió: “Es un anuncio”.

Siete días después de aquel anuncio, Miguel Ángel Rodríguez ha remitido a algunos medios una información falsa que imputa delitos a periodistas de esta redacción. Los servicios jurídicos de elDiario.es estudian acciones legales contra todos aquellos que acusen de delitos a periodistas de esta redacción.

-----

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.