La conversación íntegra con las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es

El pasado martes 12 de marzo, la periodista Esther Palomera –adjunta al director de elDiario.es–, recibió a las 22:52 horas en su WhatsApp un mensaje del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR. Fue el inicio de una conversación en la que el 'número dos' de Ayuso lanzó amenazas directas contra esta cabecera. Este periódico decidió denunciar las intimidaciones, tal y como explicó este sábado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. Reproducimos a continuación la conversación completa, después de que el propio Rodríguez la haya filtrado a otros medios en un intento de desacreditar nuestra primera información. La conversación empieza directamente con el mensaje de Rodríguez. La última vez que habían hablado era de noviembre de 2023.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

