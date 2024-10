Las telarañas toman Madrid y no es por Halloween: un misterio para las redes que tiene explicación climática

“¿Me puede explicar alguien que está pasando con las telarañas en Madrid?”. “¿Soy el único que piensa que Madrid se ha llenado de telarañas flotando?”. “¿Que lo de llevarme telarañas por delante en Madrid no he sido solo yo?”. Estas y otras preguntas arácnidas han proliferado en redes sociales los últimos días. Unas dudas que no están infundadas ni son fruto de la sugestión por Halloween: hay una explicación científica.

Se trata nada menos que del vuelo arácnido, un fenómeno facinante aunque no relacionado con ningún superhérore adolescente neoyorkino. Se produce cuando las crías de araña nacen y expulsan pequeños hilos de telarañas para transportarse de un lugar a otro. Les sirve para huir de peligros o de lugares en los que su supervivencia no está asegurada.

La época de cría de las arañas tiene lugar en otoño, por lo que no es ninguna anomalía, aunque en 2024 este este fenómeno está siendo especialmente visible. Las mayores lluvias de este año pueden haber fomentado la proliferación de arácnidos y de insectos que les sirven de alimento. El freno de las precipitaciones durante la última semana ha permitido después que desarrollen estas telarañas.

Una explicación que quizá pueda relajar a las personas más alteradas por el fenómeno, como una usuaria de TikTok que describe el tamaño de las telarañas como “el de un chalet en La Moraleja”. Su vídeo acaba con una inquietante pregunta: “¿Desde cuándo Madrid se ha convertido en Australia?”.

Las respuestas a la publicación no se quedan atrás en ingenio. Ojo a la que apunta que “las arañas están creando mejores viviendas que las que hay para alquilar”.