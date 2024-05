Maroto acusa a Almeida de permitir “obras ilegales” en el piso donde vive Ayuso, “favoreciendo a un particular”

El PSOE carga contra el equipo de José Luis Martínez-Almeida por el caso de las obras en el piso donde vive Ayuso. “Se constata que en esta ciudad la ley no se aplica igual para todos”, aseguraba este martes su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, después de conocer a través de una publicación en este periódico que un expediente del consistorio constata que en el año 2022 se produjeron obras de gran calado sin licencia en la vivienda que la presidenta comparte con Alberto González Amador.

Maroto acusa a Almeida de haber permitido “obras ilegales de sanción en la ciudad de Madrid, favoreciendo a un particular y no actuando conforme a la ley”, por lo que reclama “explicaciones inmediatas” por unas “informaciones graves” sobre “presuntas irregularidades urbanísticas en el piso en el que vive Ayuso”. La portavoz socialista cree “que el Ayuntamiento de Madrid podría haber permitido esas irregularidades por inacción en el tratamiento de los expedientes de obras ilegales que se han llevado a cabo en el piso”.

“Lo que se constata es que en esta ciudad la ley no se aplica igual para todos los madrileños, ha llegado a asegurar sobre las informaciones publicadas en este medio sobre el expediente municipal de las obras en el piso de Chamberí donde reside la presidenta regional. ”¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid ha favorecido presuntamente las irregularidades urbanísticas del piso en el que vive la señora Ayuso? ¿Por qué el Ayuntamiento ha actuado de parte, favoreciendo que no se tramitaran expedientes conforme a la ley? Estamos hablando de una vulneración de la ley, de las ordenanzas“, ha declarado Maroto.

“Almeida ha unido su futuro al de Ayuso si se constata que el Ayuntamiento está favoreciendo esas gravísimas irregularidades”, ha llegado a advertir a la vez que aseguraba que a su partido no le consta “que el Ayuntamiento haya hecho inspecciones ni que haya impuesto sanciones”.

La portavoz del PSOE también se ha preguntado “¿qué ha pasado con los escombros de esa obra ilegal? ¿Por qué se autorizó también una grúa, que es ilegal, porque en teoría no había ninguna obra?” mientras reiteraba que Almeida “tiene que dar muchas explicaciones, porque ese expediente se está tramitando en el Ayuntamiento de Madrid, en una Junta de Distrito”.

Una declaración responsable “ineficaz” que tardó en ser notificada

Alberto González Amador pidió iniciar una reforma integral de su vivienda en Chamberí el 4 de agosto del año 2022, un mes después de adquirir el inmueble y cuando ya había cometido un fraude a Hacienda. Al día siguiente, un funcionario de la Junta de Distrito emitió un informe que declaraba “ineficaz” la declaración responsable presentada por no tener en cuenta la gestión de los escombros y considerar los trabajos de una envergadura superior a la que permitía este trámite. En octubre, la pareja de Díaz Ayuso añadió más información sobre la reforma y multiplicó por diez su coste declarado, hasta los 94.289,48 euros. También admitió que había demolido tabiques y levantando instalaciones sin licencia firme.

Pese a las irregularidades, que Reyes Maroto ha calificado de “gravísimas”, González Amador no recibió una notificación oficial de la Junta de Chamberí hasta el 22 de diciembre, cuatro meses y medio después del primer informe municipal, según la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.. El Ayuntamiento tampoco ha iniciado todavía un expediente sancionador y ni siquiera hay constancia de que ningún funcionario municipal haya comprobado el resultado de la reforma, ejecutada sin los permisos municipales.

La Junta de Chamberí, responsable de la vigilancia de estas obras, aseguró a la oposición que la inspección está pendiente. Sin embargo, la fecha en la que los funcionarios municipales visitarán el piso es todavía una incógnita. El consistorio indica que está en la lista de actuaciones desde que Más Madrid denunciara la ilegalidad de las obras, el pasado 20 de marzo.

