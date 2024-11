Un concejal de Vox arremete contra una edil de Más Madrid por su origen salvadoreño: “Esta señora cobra de todos los españoles”

Más Madrid ha acusado este lunes de comportamiento “racista” y “xenófobo” al concejal de Vox Ignacio Ansaldo, al que ha exigido su dimisión por los comentarios lanzados contra la edil de este grupo, Carolina Elías, en el transcurso de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que celebraba el consistorio. “Esta señora creo que es del Salvador, no sé si tiene la nacionalidad pero vive en España y cobra de los españoles, entonces que estudie un poco de historia”, ha dicho el edil de extrema derecha.

El episodio ha tenido lugar cuando Ansaldo ha pedido la palabra “por alusiones” en la citada comisión a pesar de que, según dicen desde Más Madrid, “en ningún momento se ha producido alusión alguna” hacia su persona, y se ha referido despectivamente a Elías por su origen salvadoreño, cuestionando su legitimidad como concejala. “Esta señora cada vez que habla en una comisión o en un pleno nos llama genocida. Esta señora creo que es del Salvador, no sé si tiene la nacionalidad pero vive en España y cobra de los españoles, entonces que estudie un poco de historia y deje de inculcar la leyenda negra…” ha criticado el edil de extrema derecha antes de que el presidente de la comisión, Jaime González Taboada (del PP) le cortara la palabra y le pidiera que no continuara haciendo alusiones personales sobre la nacionalidad y origen de la edil.

“Se trata –ha asegurado después Más Madrid–, de una nueva muestra de desprecio de la derecha hacia nuestros vecinos y vecinas de origen migrante y la comunidad latinoamericana”. “Las palabras de Ansaldo denotan racismo, clasismo y machismo por su tono condescendiente y ofensivo”, añade el grupo de Rita Maestre, que lamenta que el concejal de Vox haya tenido “oportunidad de retractarse y no lo haya hecho”.

Poco después la propia Carolina Elías exigía la dimisión del concejal de Vox. En unas declaraciones enviadas por su grupo, que la ha respaldado con su presencia, ha defendido “con orgullo su nacionalidad” mientras reprochaba al edil de Vox que la haya “despreciado”. “Ha cuestionado mi legitimidad como concejala de este Ayuntamiento y me ha acusado de llamarles genocidas, cosa que no he hecho en ningún momento”. “Se ha dirigido a mí despectivamente como esta señora, me ha dicho de manera condescendiente que debería de leer historia y que soy una desagradecida con los españoles que me pagan el sueldo como que si yo no pagara también impuestos”, ha proseguido Elías.

“Estos comportamientos no representan al pueblo de Madrid y no deben tener cabida en la política, y ya se lo digo yo no me van a callar, no nos van a callar”, ha remachado Elías, exigiendo a Vox que obligue a dimitir a Ansaldo.