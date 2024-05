El centenari de la Volta a Peu traurà diumenge 8.000 corredors als carrers de València

La Volta a Peu de València compleix el primer segle d’existència des de la seua creació l’any 1924. Diumenge, els carrers de la ciutat s’ompliran un any més de corredors i corredores, professionals, atletes, famílies i persones aficionades, en una convocatòria esportiva i festiva que arriba l’edició número 68.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va presentar aquesta setmana l’edició de la prova, en un acte celebrat en el Saló de Vidre de l’Ajuntament, en què van participar Paco Borao Martín, president de la Sociedad Deportiva Correcaminos, entitat organitzadora de la carrera, i Marcos Pascual Villagrasa, president de la Fundació Maides (Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desemparats), que és l’entitat beneficiària de l’edició d’enguany. També va assistir a l’acte la regidora d’Esports i Joventut, Rocío Gil, i diversos membres de la corporació municipal.

Diumenge, 19 de maig, més de 8.000 participants recorreran els 6,2 quilòmetres de l’itinerari des de les 10.00, la mateixa distància que es manté des dels orígens de la prova, pels carrers més cèntrics de la nostra ciutat. Es tracta, tal com ha subratllat l’alcaldessa Catalá, d’“una prova emblemàtica a la nostra ciutat, que ha sigut per a molts corredors actuals el seu primer contacte amb la carrera a peu”.

100 anys i 68 edicions

La Volta a Peu València compleix 100 anys, tot i que diumenge que ve tindrà lloc la 68a edició. Tal com han explicat els seus promotors, des de la creació de la carrera l’any 1924 s’han registrat períodes i moments d’interrupció per motius diversos, fonamentalment durant l’etapa bèl·lica de la Guerra Civil o, en altres ocasions, per faltes de patrocini que en van impedir la celebració.

La Volta va arrancar el 1924 amb gran suport popular i així va continuar fins al 1930 (el 1929, el diari francés L’Équipe la va situar entre les millors carreres d’Europa). Entre les fites de la història de la prova destaca l’any 1965, quan es va fer la primera edició femenina (que va guanyar Josefa Benedito Escorihuela), o el 1979, quan la Volta es va consolidar com una cita d’alta participació: milers de persones van prendre part en la carrera, en una edició que va ser l’inici del canvi. El 1983, la Sociedad Deportiva Correcaminos va recuperar la carrera, i últimament només ha deixat de fer-se en les edicions del 2020 i el 2021, a causa de la pandèmia de la Covid.

La distància de la carrera és la mateixa que en els orígens, 6,2 quilòmetres que arranquen des del passeig de l’Albereda, on es localitza també la meta, després de discórrer pels carrers més cèntrics de la ciutat. Tal com va recordar Paco Borao durant la presentació d’aquesta 68 edició, rebran trofeus els 10 atletes classificats absoluts en primera posició, en categories masculina i femenina. A més, com en altres edicions, hi haurà un trofeu especial per a la família participant més nombrosa; i les i els corredors en cadires de rodes tindran accés també a la seua pròpia classificació i als trofeus que els designe l’organització.

Part de la recaptació derivada de la participació de corredors i corredores s’entregarà, com és habitual, a una entitat social de caràcter solidari. Un de cada tres euros que costa la inscripció s’entregarà a la fundació Maides, entitat sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és proporcionar una atenció integral a persones amb malaltia mental greu i crònica, pobresa i exclusió social. Els diners recaptats en la carrera es destinaran a avançar en un projecte de construcció de dos habitatges tutelats a Burjassot.

València Ciutat del Running aglutina les proves més internacionals de la ciutat, com la Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich, la Marató València Trinidad Alfonso, la 10K València Ibercaja (proves amb etiqueta de la World Athletics), així com la 15K Nocturna FibraValència i el Circuit de Carreres Caixa Popular, amb un calendari amb més de 40 carreres anuals i moltes cites homologades. Durant l’exercici passat, el 2023, s’han registrat un total de 135.160 corredors que han fet meta en les diferents cites. En el mateix període, s’ha recaptat més de 160.000 € per a entitats i causes solidàries entre totes les carreres de la ciutat.

Finalment, en el marc del centenari de la creació de la Volta a Peu, s’ha organitzat una exposició commemorativa, que ja està oberta al públic sota el títol “Volta a Peu València: cent anys en peu”, en les instal·lacions del Corte Inglés de l’avinguda de França, al carrer del Pintor Maella, 17.

Dispositiu de trànsit

La Volta a Peu començarà a les 10.00 en el passeig de l’Albereda, on es donaran cita unes 8.000 persones inscrites per a recórrer 6,2 quilòmetres que discorreran per la plaça de Saragossa, el Pont d’Aragó, la plaça d’Amèrica, i els carrers de Navarro Reverter, Colom, Xàtiva, Guillen de Castro, la Petxina, la Blanqueria, el Comte de Trénor, el Pintor López, el Pont del Real i el Pla del Real, i conclourà en el passeig de l’Albereda.

Per a dur a terme les faenes de muntatge de la zona d’eixida i meta de la carrera, l’Ajuntament tancarà al trànsit rodat del tram de l’Albereda comprés entre el Pont de l’Exposició i el de les Flors dissabte 18, de 15.00 a 22.00, i diumenge 19 fins a les 15.00.

Transport públic

Segons aquest dispositiu especial, no es podrà estacionar en el passeig de l’Albereda, entre el Pont de l’Exposició i el dels Flors, des de les 22.00 del divendres 17 i fins a les 16.00 de diumenge. En la resta de l’Albereda, entre el Pont del Real i el Pont d’Aragó, estarà prohibit des del dissabte 18 a les 14.00 i fins diumenge a les 16.00. També al carrer de Colom, des de dissabte a les 22.00 i fins diumenge a les 12.00.

D’altra banda, diumenge, l’EMT ha planificat noves rutes en 39 línies, entre les 9.30 i les 12.30, per a aproximar les persones usuàries el màxim possible a la seua destinació. Les línies 4, 6, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 70, 71, C2, 81, 93, 94 i 95 acosten les persones usuàries el màxim possible a la zona de l’eixida i meta. Tota la informació dels nous itineraris està disponible en la secció “Última hora” del web de l’EMT, en l’app i en xarxes socials de l’Empresa Municipal.