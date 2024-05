El malestar del col·lectiu LGTB+ amb el Consell de PP i Vox ix al carrer

El moviment LGTBi+ valencià mostra als carrers el seu rebuig a les polítiques del PP i Vox en les administracions públiques. Les entitats, amb el suport del PSPV i Compromís, expressen el seu malestar per les al·lusions homòfobes constants per part del Govern autonòmic i les polítiques públiques impulsades, que consideren un retrocés. L’historial de reunions de les dues últimes setmanes entre els col·lectius i la Generalitat Valenciana o l’Ajuntament de la capital atia el foc en vespres de l’Orgull, que enguany renuncia a la festa i se centra en la jornada reivindicativa.

Divendres, amb motiu del dia contra la LGTBI-fòbia, entitats del col·lectiu, sindicats, i els partits de l’oposició (PSPV i Compromís) han protestat a les portes de les Corts Valencianes contra el pinkwashing del bipartit PP-Vox. “Animem que la ciutadania isca el 28 de juny a manifestar-se festivament, però cap emblanquiment a les polítiques del retrocés, res de pinkwashing, que per a això no compten amb els col·lectius”, ha afirmat el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

El responsable de l’entitat ha acusat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Susana Camarero, de posar “una diana en el pit” a l’associació i de “mentir” sobre l’organització “per a desviar l’atenció”. La vicepresidenta els va acusar dijous en el ple del parlament autonòmic de protestar per “pèrdua de privilegis” i va assegurar que l’associació nodria Compromís d’alts càrrecs que la finançaven amb diners públics. “L’única associació que es queixa i es manifesta és Lambda, creada i nascuda en Compromís, d’on ixen els alts càrrecs que donaven subvencions milionàries”, va dir la consellera d’Igualtat.

Els col·lectius de representació LGTBi havien denunciat dies abans “ingerències” per part del Govern autonòmic i l’Ajuntament de València. Als nomenaments a dit en nous organismes, sense passar pels informes preceptius ni la consulta als col·lectius, se sumen les acusacions d’“amenaces” per part dels responsables públics, entre els quals assenyalen el director general de Diversitat, Stephane Soriano.

Fernández ha insistit en les situacions “polítiques molt greus” que han viscut aquest últim any, des de l’entrada del Govern del PP i Vox, com ara que “se censuren els nostres llibres infantils com si foren pornografia, amb el vot a favor del Consell” o que “es pose a dit un polític a representar les persones trans, quan l’única cosa que té de trans és ser un trànsfuga de Ciutadans”. Així mateix, destaca: “Es cancel·len serveis fonamentals per a la nostra joventut. Hi ha una preocupació per la salut mental, però es cancel·la el servei Infosex en l’Ajuntament de València. I la Diputació cancel·la l’únic programa que feia atenció a previndre l’assetjament per LGTBI-fòbia. Se’ns arracona quan s’organitzen els Gay Games perquè quedem com un anunci de Benetton, per a donar diversitat”.

Hores abans, representants del PP han celebrat un acte en solitari per a penjar la bandera LGTB en la façana de cambra, després d’un conflicte amb Vox. Després de vetar una resolució de l’esquerra per a celebrar unes jornades amb els col·lectius i comprar nous llibres sobre diversitat per a la biblioteca del parlament, els populars van aprovar en solitari una proposta per a penjar la bandera en la paret. La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, va censurar la resolució. “Els edificis públics no són el lloc per a penjar banderes que no són les institucionals”, va dir la política de Vox.

El conflicte amb els moviments socials continua in crescendo. Dijous, la Regidoria d’Igualtat de València els va convocar a una trobada amb el director general de Diversitat de la Generalitat i la Diputació de València per a l’organització de l’Orgull, després de les crítiques de Lambda, Ageval i FELGTBI+. Com que no hi va assistir la consellera d’Igualtat, el col·lectiu LGTBi va declinar participar-hi, després que la vicepresidenta també del Consell llançara greus acusacions en el ple de les Corts Valencianes contra la seua associació. “Vam sol·licitar una reunió fa dos mesos amb ella i mai s’ha esdevingut”, apunten des de Lambda a Europa Press.

A la vesprada, el col·lectiu Lambda s’ha concentrat divendres per a aconseguir una societat en què totes les persones, independentment de la identitat de gènere o l’orientació sexual, siguen tractades amb igualtat i respecte. La protesta s’ha dut a terme a les portes del Mercat Central de València, on va ser ajusticiada el 1460 la primera dona trans de què es té constància, Margarida Borràs.

El col·lectiu recorda que les agressions i els delictes d’odi continuen en augment. El Ministeri d’Igualtat informa que en menys d’un any el Servei contra la LGTBI-fòbia ha atés 6.470 telefonades, 583 contactes via xat i 792 correus electrònics més, la major part relacionats amb atenció psicològica i delictes d’odi.