Sánchez descarta hacer president a Puigdemont y le pide “asumir la realidad”

“Está completamente descartado”. Es la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de que el PSC apoye la investidura del candidato de Junts, Carles Puigdemont. En una entrevista en Al Rojo Vivo, en la Sexta, el líder socialista ha pedido al expresident de la Generalitat que asuma la realidad. “No hay mayoría independentista”, ha dicho para defender un ejecutivo catalán encabezado por Salvador Illa.

“Puigdemont tiene que asumir la realidad. No hay una mayoría independentista en el Parlament. Todos los caminos conducen al mismo protagonista, el ganador de las elecciones, Salvador Illa”, ha dicho en la entrevista en la que ha considerado que el dirigente de Junts puede hacer como Feijóo y “considerarse el presidente ilegítimo”, pero, ha precisado, “los números son los que son”.

El presidente del Gobierno ha cerrado así la puerta a Puigdemont, que después del resultado de las catalanas anunció que se presentaría a la investidura para liderar el nuevo govern. Sin una mayoría independentista posible tras el 12M, esa investidura solo puede salir adelante gracias al voto de los socialistas.

Sánchez, por tanto, ha pedido a todos los partidos “responsabilidad”. “Lo que la sociedad catalana no aceptaría es una repetición electoral. Sería imperativo apelar a las responsabilidad de los partidos para que haya un nuevo govern liderado por Illa”, ha defendido. En este sentido y preguntado por Esquerra Republicana, ha considerado que todos los partidos “tienen sus procesos internos” y ha pedido tiempo: “La democracia tiene sus momentos”.

También se ha dirigido al Partido Popular, a la hora de hablar de los posibles apoyos que podría tener Illa cuando se postule a esa investidura. “Me resulta llamativo que el PP no haya asumido una reflexión sobre qué va a hacer en la investidura de Illa. Si fuese al revés estaría preguntando constantemente”, ha reflexionado. Y a continuación se ha preguntado “a dónde le ha llevado el señor Feijóo copiar el discurso de la extrema derecha”: “A ningún lugar, porque ahí sigue Vox. La estrategia de mimetizarse con la ultraderecha es uno de los graves riesgos de la democracia española y europea”.

El líder socialista ha dado por terminado el procés. “La sociedad catalana ha dicho 'se acabó', que hay que abrir un nuevo tiempo”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo, que ha apostado porque esa nueva etapa esté regida por la “convivencia, la voluntad de acuerdo y la gestión de los servicios públicos”. Así, ha defendido la política que ha seguido su ejecutivo en los últimos años, primero con los indultos para los líderes independentistas encarcelados y después con la tramitación de la ley de amnistía que el Congreso aprobará previsiblemente el 30 de mayo.

“Yo he tenido dudas como tuve dudas con los indultos. Esas dudas son legítimas. Probablemente muchos espectadores que quizá votaron al PSOE o al PSC hoy entiendan mejor la apuesta que hicimos con decisiones muy arriesgadas. El resultado no era tan evidente”, ha reconocido Sánchez en la entrevista. “Hay un dato [de las elecciones catalanas] que me ha llamado la atención. 4 de cada 5 han votado por opciones políticas por la normalización y la estabilidad de la política catalana”, ha apuntado después.

Ve la legislatura garantizada

Sánchez ha descartado que un gobierno del PSC en el que no participe Junts tenga una réplica en la política estatal, donde los de Puigdemont son esenciales para la gobernabilidad. “Tenemos una mayoría parlamentaria amplia para sacar adelante las iniciativas”, ha dicho el líder socialista preguntado sobre el posible bloqueo podrían ejercer los siete diputados de Junts en el Congreso de los Diputados. “Los planos son distintos”, ha precisado.

El presidente del Gobierno ha entendido además que tanto de las elecciones generales del 23 de julio como de las del 12M se desprende que la sociedad catalana ha sido “explícita” en su apoyo a la coalición progresista. El pasado verano, PSOE y Sumar fueron primera y segunda fuerza en Catalunya. “No se pueden cronificar ni rehuir los debates, hay que abordar los problemas de frente y eso es lo que ha hecho el Gobierno tomando decisiones muchas veces en solitario y frente a una oposición furibunda”, ha lamentado.