Borrell, sobre Netanyahu: “Si no quieres que los palestinos tengan su estado, tienes que decir qué solución tienes en mente”

“No podemos decir que esto es sólo un problema humanitario. Es también político. Tenemos que buscar una solución política basada en la solución de los dos estados. ”Si alguien no cree en esa solución tiene que decirnos cuál es la alternativa. No queréis que los palestinos tengan su estado para vivir en paz y seguridad al lado de Israel, tienes que decir qué otra solución tienes en mente para asegurar la paz, la prosperidad y la seguridad para estos dos pueblos que por demasiado tiempo han luchado por una misma tierra“. Así se ha pronunciado el alto representante, Josep Borrell, en un debate en el Parlamento Europeo en el que no ha mencionado expresamente a Benjamín Netanyahu, que se ha negado a aceptar esa propuesta que está escrita incluso en las resoluciones de la ONU.

El debate estaba convocado para hablar sobre los ataques a los trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza, que superan los dos centenares. Borrell ha sido muy crítico con la situación y, específicamente, con la respuesta que ha dado Israel a algunos de esos ataques sobre personal laboral de organizaciones humanitarias o periodistas que, en la ocasión de la organización liderada por el chef José Andrés, atribuyó a un “error”. “La pregunta es cuántos errores han ocurrido antes sin ser reconocidos”, ha reprochado el jefe de la diplomacia europea, que también ha insistido en que los periodistas deben “ser protegidos” y se les debe permitir el acceso a Gaza para garantizar la libertad de prensa.

Borrell ha reiterado la posición consensuada en la UE de exigir la liberación de los rehenes capturados por Hamás, implementar una pausa humanitaria que conduzca a un alto el fuego permanente y avanzar hacia la solución de los dos estados al tiempo que ha advertido de que se debe de evitar una operación masiva en Rafah, que ha repetido sería “catastrófica” porque hay 1,3 millones de personas en la calle con “un plástico sobre sus cabezas como escudo”.

También ha apelado a la necesidad de mantener el respaldo a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y se ha apoyado en el informe elaborado por la exministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna que asegura que Israel sigue sin “proporcionar pruebas” que vinculen a los trabajadores de la UNRWA señalados por supuestos vínculos con los atentados de Hamás.

El portavoz del PP Antonio López Isturiz se ha quejado de que se “acuse a Israel de ser un estado genocida que mata trabajadores humanitarios” y ha defendido que ha mostrado “responsabilidad y arrepentimiento”.

El eurodiputado de Vox Herman Tersch ha aprovechado su intervención para hacer un discurso xenófono. “En Occidente hemos logrado que las calles se están llenando de inmigrantes, de islamistas, gritando que quieren destruir Israel, que quieren Palestina desde el río hasta el mar, es decir, liquidar a Israel. ”Es lo que hemos logrado como reacción con estas acusaciones que se han hecho a Israel con tan poco fundamento“, ha asegurado, a pesar de que en Gaza han sido asesinadas más de 34.000 palestinos. También ha acusado a Borrell de estar ”protegiendo a Irán“.

“Lo que no hace esta Unión Europea lo están haciendo más de 1.000 activistas en Estambul, que van a salir en la flotilla de la libertad para llevar a la Franja de Gaza más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria, pero están varados allí porque Israel ha dicho que los va a atacar”, ha advertido el eurodiputado de IU Manu Pineda, que ha preguntado si la UE “va a hacer algo para proteger a los 500 europeos que van en esa flotilla”.

“Israel es un tumor en Oriente Medio, que está echando metástasis, que quiere convertir este genocidio en un conflicto regional para apartar el foco, para que no hablemos de genocicio sino de una guerra entre judíos y árabes”, ha sentenciado Pineda, que se ha quejado de que se sancione a Irán por el ataque a Israel, que ha recordado atacó primero su consulado en Damasco. La afirmación sobre el cáncer ha provocado la queja de la eurodiputada liberal sueca Abir Al-Sahlani, que ha pedido a la Eurocámara que investigue si es un discurso antisemita. La presidenta ha dicho que se investigará.

Las fuerzas progresistas han reclamado la revisión del acuerdo comercial con Israel por las violaciones del derecho internacional. “Vamos a hablar de sanciones al Gobierno de Israel y de establecer una relación diplomática más restrictiva”, ha pedido el riojano César Luena. “La masacre de octubre no debería haber sucedido pero tampoco esa guerra contra Gaza”, ha dicho el parlamentario de ERC Jordi Solé, que considera que se deberían investigar “crímenes de guerra” de las dos partes.