La brecha de sueldos entre los principales ejecutivos del Ibex y sus empleados crece en plena crisis de inflación

La brecha de sueldos entre los principales ejecutivos del Ibex 35 y sus empleados creció en 2023, en una de las peores crisis de inflación de los últimos años y en un ejercicio de beneficios históricos para muchas de las mayores compañías españolas. Así se desprende de los informes de remuneraciones de los consejeros remitidos por las empresas del selectivo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si en 2022 el sueldo medio de los directivos del Ibex batió récords al superar por primera vez el millón de euros por cabeza, 2023 fue un año de resultados récord para los bancos del Ibex y varias energéticas, como Iberdrola y Naturgy, en el que la remuneración media de los empleados de las compañías del selectivo creció un 4%, hasta unos 60.860 euros brutos por cabeza. Ligeramente por encima de la tasa media de inflación en España del pasado ejercicio, que fue del 3,55%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento retributivo de los principales ejecutivos del Ibex fue superior, del 4,6%, hasta una media de 4,133 millones de euros brutos por persona.

Con ello, la brecha entre lo que cobran los empleados y sus jefes máximos creció ligeramente el pasado ejercicio. Los principales ejecutivos del selectivo pasaron a cobrar, de media, 67,9 veces más que su plantilla en 2023, frente a las 67,6 veces de 2022. A los máximos responsables del Ibex les bastó con 5,37 días de trabajo para embolsarse lo que sus empleados ganan en un ejercicio completo. Cabe recordar que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado en varias ocasiones a “abrir el debate” sobre la “profunda injusticia” de la desigualdad salarial en las grandes empresas. La última, en enero pasado, pocos días después de que se cerrara el ejercicio fiscal de la mayoría de las compañías del Ibex.

Esas 67,9 veces están entre las cifras más altas de la serie, según los datos que desde 2021 obliga a publicar la CNMV. Hay ocho compañías (Inditex, Santander, BBVA, Indra, Sacyr, Iberdrola, ACS y Logista) que despuntan especialmente, con ejecutivos cuyos emolumentos superan holgadamente los 100 sueldos por empleado.

La brecha es particularmente exorbitante en la mayor cotizada de España, Inditex. La plantilla del gigante textil tiene uno de los sueldos medios más bajos del Ibex: 36.000 euros anuales en 2023, frente a los 10,3 millones que cobró el pasado ejercicio su consejero delegado, Óscar García Maceiras. Resultado: este ejecutivo y abogado del Estado en excedencia se embolsó el año pasado 286,7 veces más que sus empleados.







A continuación figuran los dos mayores bancos: Santander, cuya primera ejecutiva, Ana Botín, recibió el año pasado 12,239 millones, 211 veces más que la media de sus empleados (58.000), y BBVA, cuyo presidente ejecutivo, Carlos Torres, recibió 7,64 millones en 2023, lo que supone 178 veces más que el empleado medio del banco (43.000 euros). También ocupa un lugar destacado Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, volvió a ser el año pasado el mejor pagado del Ibex (sin tener en cuenta finiquitos por despido).

Otro ejemplo destacado es Indra, que tiene como mayor accionista al Estado (28%). En este caso, la retribución de sus empleados fue de 34.000 euros anuales. 160,8 veces más, 5,972 millones, recibió en 2023 Luis Abril, consejero ejecutivo de Indra y Director General del negocio de TI, gracias a un bonus plurianual vinculado a resultados. Abril no era el primer ejecutivo de Indra, pero sí el único que estuvo todo el ejercicio completo, tras la salida “de mutuo acuerdo” del anterior consejero delegado, Ignacio Mataix, que recibió 15,5 millones, de los que 2,6 millones fueron indemnización y otros 2 millones por pacto de no competencia. La retribución de Mataix no se ha tenido en cuenta en este cálculo ya que no estuvo en Indra ni la mitad del ejercicio (salió en mayo de 2023).

En el lado contrario, la empresa con menor brecha es Aena, que por ley tiene topados los sueldos de su cúpula al tener mayoría accionarial del Estado. El presidente del operador de aeropuertos, Maurici Lucena, cobra 4,3 veces más que la plantilla. La siguiente es Redeia (11,7 veces), dueña de Red Eléctrica e Hispasat y cuyo mayor accionista es el Estado con el 20%.

Si se analizan las subidas de sueldo de las plantillas del Ibex en 2023, los mayores incrementos se registraron en Sacyr (38,7%), Telefónica (27,8%), Cellnex (21,7%) y Meliá Hotels (17,6%). No obstante, la hotelera sigue siendo la que peor paga a sus empleados: 20.000 euros de media en 2023, frente a los 101.000 euros de Merlin Properties.

La mayor sociedad cotizada inmobiliaria (socimi) de España es un caso peculiar. Es una de las que tiene una brecha más baja: su primer ejecutivo, Ismael Clemente, que en 2019 llegó a estar entre los cinco mejor pagados del Ibex (recibió 8,7 millones), cobró el año pasado 22,8 veces más que sus empleados, tras reducir Clemente su retribución un 73,6%, hasta 2,3 millones, en un ejercicio en el que la inmobiliaria perdió 83,5 millones. Además, Merlin es una empresa con una plantilla muy pequeña, de apenas 260 personas con una elevada cualificación y que se benefician de los sucesivos planes de incentivos, criticados desde el nacimiento de esta empresa especializada en alquiler de oficinas.

Merlin está también entre las pocas compañías del selectivo que redujeron la retribución de su plantilla en 2023, un 16,5%, seguida de Redeia (-9%), Acerinox (-3,3%) y Repsol (-1,6%). A continuación figuran Logista (0%) y Endesa (+1,3%), que no obstante indica en el informe remitido a la CNMV que en 2023 “se han producido 506 bajas de empleados” de las que 161 fueron bajas incentivadas, 87 jubilaciones y 70 bajas voluntarias, “mientras que se ha contratado a 362 empleados”. Y “esto tiene una enorme incidencia en la remuneración media de los empleados, ya que las salidas se sitúan en el tercer cuartil de la banda salarial y las nuevas contrataciones en el primer cuartil”.

“La media salarial utilizada en este informe tiene la desventaja de ser influida por valores separados que son mucho más altos o bajos que el resto de valores” y “no refleja el incremento real efectuado”, señala la eléctrica en el informe remitido a la CNMV.

En 2023, fueron especialmente significativos los aumentos de sueldo para los ejecutivos de Indra (292,1%), Logista (+61,9%), Cellnex (+60,8%, por el finiquito a su CEO hasta junio, Tobías Martínez) y Grifols (+54,4%), envuelta en un escándalo de manipulación contable desde principios de este año tras la publicación del demoledor informe de la firma especulativa Gotham.

Récord en 2020

La mayor brecha entre los sueldos de los ejecutivos y los empleados del Ibex del último lustro se dio en 2020. En uno de los ejercicios más complicados que se recuerda por el estallido de la pandemia, muchas compañías se apretaron el cinturón en materia retributiva (también sus cúpulas) ante la gran reclusión. Pese a ello, la brecha alcanzó un máximo de 81,2 veces por un elemento distorsionador: el super bonus que cobraron los principales ejecutivos de Acciona, que disparó la retribución del presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales, por encima de los 35 millones de euros en 2020.

Si se analiza la evolución de la brecha entre ejecutivos y empleados del Ibex desde 2019, el año previo a la pandemia, se observa que desde ese año la remuneración media de los empleados de las compañías del selectivo ha crecido un 3%, mientras que la de los ejecutivos se ha disparado un 7,2%.

Los jefes del Ibex han pasado de cobrar 65,3 veces más que su plantilla en 2019 a las 67,9 veces de 2023. En estos años, el mayor aumento retributivo, de casi el 200%, ha sido para el primer ejecutivo de Logista, Íñigo Meirás, que se embolsó el año pasado más de 5,5 millones, frente a los 1,8 millones que recibió en 2019 su antecesor, el fallecido Luis Egido. Mientras, los sueldos en la empresa han crecido solo un 5% en este tiempo.

Otro caso destacado es el de los laboratorios Rovi, que como Logista han pasado en estos años a cotizar en el Ibex. El primer ejecutivo de la farmacéutica, Juan López-Belmonte Encina, ha disparado en estos años su retribución un 102%, mientras se ha quedado igual para la plantilla de la empresa, que tiene como consejera a Fátima Báñez, responsable de la reforma laboral del PP de Mariano Rajoy. No obstante, López Encina está entre los ejecutivos del Ibex con un sueldo más bajo, algo más de un millón, con una brecha salarial de solo 24 veces más que sus empleados.

En esta comparativa no se incluye a ArcelorMittal (cuya matriz cotiza en Luxemburgo y no publica estos datos), ni a Ferrovial (porque ha pasado a cotizar en Amsterdam y tampoco publica ya esta información), ni a Acciona Energía, por falta de datos históricos comparables (salió a bolsa en 2021), ni a Solaria, porque Arturo Díaz Tejeiro, CEO y representante de la familia que controla casi el 35% de la empresa de renovables, no tiene retribución como ejecutivo. Díaz Tejeiro sí cobra los dividendos que reparte la sociedad DTL Corporación, principal accionista de Solaria, que no se detalla en estos informes.

La CNMV obligó a las compañías en 2021 a empezar a publicar esta información: una tabla con la evolución de los sueldos de cada consejero, del beneficio de cada año y del sueldo medio de la plantilla en el último lustro, con los porcentajes anuales de crecimiento. Lo hizo para cumplir una directiva europea y pese a la oposición que manifestaron las empresas del Ibex. La patronal bancaria argumentó que incluir información de antiguos consejeros no era “pertinente ni relevante” y la asociación de Emisores consideró “excesivo” el plazo de cinco años que había propuesto el regulador bursátil.