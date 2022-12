Die Kanarischen Inseln werden das Projekt der künstlichen Intelligenz für den Tourismus im Rahmen des RETECH-Programms leiten

Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, und die Erste Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, diskutieren im Vorfeld der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft über Initiativen zur Digitalisierung der Inseln. Die Kanarischen Inseln werden außerdem zwei weitere Programme zu Cybersicherheit und grüner Blockchain-Technologie entwickeln. Calviño kündigt an, dass die Inseln von 3,8 Millionen Euro für die Einrichtung eines Augmented-Reality-Studios für audiovisuelle Produktionen profitieren werden.

Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, traf heute Nachmittag am Sitz des Präsidiums in Las Palmas de Gran Canaria mit der Ersten Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, zusammen, mit der er die von den Inseln vorgeschlagenen und von der Zentralregierung im Rahmen des RETECH-Programms unterstützten Projekte für künstliche Intelligenz und neue Technologien erörterte. Anlässlich des ersten Tages der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft, die noch bis Freitag auf Gran Canaria stattfindet, betonten Torres und Calviño die Bedeutung dieser in Europa noch nie dagewesenen Veranstaltung und die Tatsache, dass sie auf den Inseln stattfindet, als Beweis für deren gegenwärtiges und zukünftiges Potenzial im Bereich der Digitalisierung.

Auf der anschließenden Pressekonferenz gaben der Vizepräsident und der Leiter der regionalen Exekutive die drei Projekte bekannt, an denen sich die Kanarischen Inseln beteiligen werden, darunter das Spain Living Lab. Diese Initiative wird von den Kanarischen Inseln geleitet und zielt darauf ab, künstliche Intelligenz im Tourismus zu fördern. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt mit den Balearen, Andalusien, Aragonien, Navarra, Asturien und Kastilien-La Mancha, das darauf abzielt, ein offenes Innovationsökosystem für künstliche Intelligenz (KI) in diesem Schlüsselsektor zu entwickeln.

Das zweite Projekt ist das grüne Blokchain-Projekt, dessen Ziel die Schaffung des ISBE-Netzwerks (Spanish Blockchain Services Infrastructure) ist, das das erste nationale Technologienetzwerk sein wird, das auf der Blockchain-Technologie basiert und auf die EBSI ausgerichtet ist. Es basiert auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und strebt die ehrgeizigsten Ziele in diesem Bereich an.

ITC ist an dem Cybersicherheitsprojekt beteiligt, das in der Einrichtung eines regionalen Zentrums mit einem SOC (Security Operation Centre) besteht, um IT-Sicherheit für KMU zu bieten, die sich dies nicht leisten können, insbesondere in Sektoren wie Tourismus und Bauwesen, aber auch für Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien oder für Dienstleistungen mit einem hohen Anteil an kleinen Unternehmen.

Präsident Torres würdigte die Errungenschaft der Teilnahme an diesen drei Projekten, die er als grundlegend für die Inseln bezeichnete, und hob die Unterstützung der spanischen Regierung für den Archipel hervor, indem sie den Gipfel auf den Inseln abhielt, “mit mehr als 40 Delegationen, für die sich bereits 1.300 Personen angemeldet haben und weitere 400 online folgen werden”.

Torres wies auf die Daten hin, die belegen, dass die wirtschaftliche Diversifizierung auf dem Archipel Fuß zu fassen beginnt, und erinnerte daran, dass seit 2019 der Teilsektor, in dem die Zahl der Mitglieder der Sozialversicherung am stärksten zugenommen hat, die Computerprogrammierung ist (44 %), gefolgt von audiovisuellen Produktionen (22 %), was im Gegensatz zu den 5,8 % des Hotel- und Gaststättengewerbes steht.

Der Präsident wies darauf hin, dass diese Zahlen zu den guten Daten des Jahres 2022 hinzukommen, in dem die Arbeitslosigkeit auf das Niveau von 2008 zurückgekehrt ist, in dem es mehr Sozialversicherungspflichtige gibt als in der gesamten historischen Reihe nach den Aufzeichnungen vom letzten November oder in dem bestätigt wird, dass die Kanarischen Inseln die Region sind, in der mehr Unternehmen registriert sind. “Und das mit weniger Touristen als 2019”, betonte er.

Diese guten Nachrichten im Bereich der Digitalisierung und Diversifizierung der Wirtschaft brachte er auch mit der Tatsache in Verbindung, dass der Beginn des OECD-Gipfels mit dem Tag zusammenfällt, an dem das kanarische Parlament die beiden wichtigsten Gesetze der laufenden Legislaturperiode verabschiedet hat: den Kampf gegen den Klimawandel und das Gesetz über das Bürgereinkommen. Ihm zufolge “ist es zu begrüßen, dass das Gesetz über das Bürgergeld einstimmig und das andere mit einem breiten Konsens angenommen wurde”.

Calviño: “Wir sind stolz darauf, den OECD-Gipfel auf den Kanarischen Inseln zu organisieren”.

Die Erste Vizepräsidentin Nadia Calviño bezeichnete das Treffen mit Torres als sehr produktiv und erinnerte daran, dass die Kanarischen Inseln als Austragungsort des OECD-Gipfels feststanden, seit die Zentralregierung die Durchführung des Gipfels in Spanien in Erwägung gezogen hatte. “Dieser Prozess wurde mitten in der Pandemie beschlossen, und es ist aufregend, heute hier zu sein und 40 Delegationen zu begrüßen, was diese Woche zu einem historischen Ereignis macht, da sie zum ersten Mal in Europa, Spanien und den Kanarischen Inseln stattfindet. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir sie hier veranstalten können”, betonte er.

Für die Vizepräsidentin zeigt dieser Gipfel auf den Inseln, dass Spanien “die internationale Debatte über die digitale Transformation anführt, mit einem klaren Fokus auf eine humanistische Computerisierung, die menschliche Werte und Rechte garantiert und in den Vordergrund stellt”. Nach Ansicht des Ministers ist es von entscheidender Bedeutung, diesen “Hebel für Wachstum und Wohlstand zu fördern, indem öffentliche und private Investitionen in Infrastrukturen, KMU und Menschen unterstützt werden”, und zwar stets im Rahmen der Mitverwaltung durch die autonomen Gemeinschaften.

In diesem Sinne hält er es für unerlässlich, dass die Kanarischen Inseln in transformative Investitionen investieren, um die Wirtschaft zu diversifizieren und nicht so sehr vom Tourismus abhängig zu machen, ein Ziel, das seiner Meinung nach aufgrund des Wachstums der digitalen Wirtschaft auf den Inseln durch die Daten immer mehr bestätigt wird.

Calviño erinnerte daran, dass die Zentralregierung von den EU-Mitteln der nächsten Generation 1,3 Milliarden für die Kanarischen Inseln bereitgestellt hat, was bereits 2.700 Begünstigte, darunter Unternehmen, Universitäten, Forschungszentren, Stiftungen, Stadtverwaltungen und Bürger, ermöglicht hat. Er hob auch die Dynamik der Kanarischen Inseln mit den drei Projekten hervor, mit denen sie am RETECH-Programm teilnehmen, “bei dem sie eine führende Rolle spielen werden”.

Er gab auch bekannt, dass gerade heute bestätigt wurde, dass die Inseln eines der Vorzeigeprojekte für die Entwicklung audiovisueller Infrastrukturen erhalten werden, und zwar durch die Einrichtung eines Studios für virtuelle erweiterte Realität, für das 3,8 Millionen Euro bereitgestellt werden. Ihm zufolge werden dadurch nicht nur hochwertige Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch Spitzenleistungen und Forschung gefördert. “Diese Nachricht zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir gemeinsam positive Ergebnisse für die Unternehmen und Bürger der Kanarischen Inseln erzielen können”, so der Erste Vizepräsident.

Er glaubt, dass der OECD-Gipfel “sehr intensiv und produktiv sein wird und bilaterale Vereinbarungen mit Ländern und multilaterale Vereinbarungen für eine digitale Entwicklung mit Vertrauen und Humanismus getroffen werden”.

