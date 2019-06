Canarias escapa de la primera ola de "calor extremo" del verano

Canarias tendrá este lunes, 24 de junio, intervalos nubosos en general, con predominio de los claros a últimas horas y de los cielos nubosos en horas centrales, cuando no se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa en las islas occidentales.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade en su predicción que las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, mientras que el viento soplará de componente oeste flojo en general, más intenso en zonas altas. Asimismo, predominará el régimen de brisas en las costas.



Además, la Aemet destaca que las aguas costeras de La Palma esperan vientos del oeste o noroeste de fuerza 3 o 4 -escala Beaufort-, marejadilla y mar de fondo del noroeste o norte con olas de 1 metro.



EL Hierro tendrá componente oeste o noroeste de fuerza 2 a 4, marejadilla -en la costa sur, variable 2 y rizada o marejadilla- y mar de fondo del noroeste o norte de 1 metro.



En Tenerife y La Gomera habrá oeste o suroeste de fuerza 2 o 3, arreciando pronto a noroeste 3 o 4 en aguas gomeras, pero tendiendo de madrugada a oeste 2 o 3. Marejadilla y mar de fondo del noroeste o norte de con olas de a metro.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan oeste o noroeste de fuerza 2 o 3, con intervalos de variable, rizada o marejadilla.



En Lanzarote y Fuerteventura habrá oeste o noroeste de fuerza 3 o 4, amainando de madrugada a 3 y rolando desde el oeste a este o variable. Marejadilla y mar de fondo del noroeste o norte de 1 metro en el oeste de las islas.

Según la previsión de la Aemet para la próxima semana, en la Península se registrarán, sobre todo a partir del miércoles y durante varios días consecutivos, temperaturas "extremas", que superarán en gran parte del país los 40 grados e incluso los 45 en amplias zonas del centro peninsular y en el valle del Ebro. De momento, Canarias escapará de estas temperaturas tan elevadas.

Temperaturas máximas elevadas durante la segunda mitad de la próxima semana. En amplias zonas del interior peninsular se superarán los 36º C durante varios días consecutivos (IFS) pic.twitter.com/HBorV0JXf2 — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) June 23, 2019





La previsión por islas de la Aemet para este lunes es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos nubosos en general, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento de componente oeste flojo, con predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 19-27



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos en general, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste flojo, con predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 20-27



GRAN CANARIA



Poco nuboso en el norte en general, salvo algunos intervalos nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo de evolución a partir de mediodía. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso, principalmente en el interior. Viento variable flojo, con predominio del régimen de brisas en costas. En zonas altas, viento de componente oeste flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 21-26



TENERIFE



Poco nuboso en el norte en general, aumentando la nubosidad durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo de evolución a partir de mediodía. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, especialmente en el nordeste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas en el nordeste. Viento variable flojo, con predominio del régimen de brisas en costas. En medianías y cumbres centrales, viento del oeste de flojo a moderado, algo más intenso en la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 21-28



LA GOMERA



Poco nuboso en el norte en general, con algunos intervalos de madrugada y por la tarde. En el resto, poco nuboso. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa en el norte a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento de componente oeste flojo, con predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 22-28



LA PALMA



Intervalos nubosos en general, predominando los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa en las vertientes norte y nordeste, principalmente a partir de mediodía. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso, principalmente en el interior. Viento de componente oeste flojo, algo más intenso en zonas altas por la tarde. Predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 20-26



EL HIERRO



Poco nuboso en el norte en general, aumentando la nubosidad durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa en el norte a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento del noroeste flojo girando a oeste, con predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 17-24