ATI-CC se divierte

El aplazamiento de la sesión de investidura del presidente de la Generalitat ha exasperado al personal; a los que esperan algo de la vida política y a quienes están hasta los mismísimos del conflicto catalán que ha hecho de biombo para que no destaquen demasiado noticias tan relevantes como la primera vista del caso Gürtel; o que el Barcelona vaya embalado a por el título de Liga. Dos asuntos de los que no sale bien parado Rajoy. En el primer caso porque fue él, no el de Merimé, quien dijo, en su momento, que Gürtel no era una trama del PP sino una trama contra el PP; versión que avaló el ineféibol Federico Trillo cuando acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de ordenar a la Policía construir el caso contra su partido. Ante tan malvadas ocurrencias se entiende que les convenga ahora que pasen desapercibidas sus mentiras y calumnias. Que algunos de sus más destacados responsables, los que encabezan la lista de 800 y pico implicados en tantas trapisondas, anden largando por esos tribunales no debe ser plato de buen gusto para el presidente después de asegurar no saber absolutamente nada de nada… salvo alguna cosa, presumo. En cuanto a lo del Barça, es una broma porque supongo que Rajoy es del Real Madrid.

Rajoy, émulo del Conde-Duque de Olivares

He cargado las tintas en el PP porque es al Gobierno central a quien corresponde la iniciativa de buscar fórmulas políticas que pasan, sin duda, por plantearse seriamente el problema secular de la integración/organización del territorio del Estado. Cosa que no ha hecho Rajoy si nos atenemos a la orientación claramente anticatalana de su política. A veces, qué quieren, veo una foto de Rajoy y se me parece todito al Conde-Duque de Olivares y su desastrosa política con la que consiguió poner en pie de guerra a los territorios más proclives al separatismo. Hubo levantamientos en Cataluña y Portugal, conatos en Aragón, Andalucía y Vizcaya, sin olvidar Sicilia y Nápoles. Lo que me recuerda a Mariano Rajoy que ha seguido desde al menos el 2004 hasta hoy una política realmente funesta con Cataluña que ha hecho crecer el número de independentistas y de ciudadanos que ya no se sienten cómodos en Cataluña. La diferencia entre ambos es que Rajoy, como Olivares, no tiene un Francisco Quevedo que le escriba. Porque fue Quevedo quien quiso complacer al Conde-Duque y se descolgó, allá por 1640, con el primer escrito anticatalán de consideración que recuerdo. Lo tituló “La rebelión de Barcelona ni es por el güevo ni es por el fuero” y lo firmó con el seudónimo “Doctor Antonio Martínez Montejano”. Puso tan a caer de un burro a los catalanes que su editora reconoció a pie de página que “en este escrito Quevedo es algo apasionado y parece deseoso de complacer al Conde-Duque. Su juicio respecto a los catalanes es algo exagerado”. Ya he hecho referencia a este texto en otras ocasiones de modo que lo dejaré ahora aquí sólo para señalar la vetustez del anticatalanismo de la derechona.