La advertencia del TSJC “demuestra” que Oswaldo Betancort “mintió” al conceder la licencia al Hotel Papagayo Arena, según el PSOE

El PSOE de Lanzarote ha denunciado este lunes que la nueva advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Ayuntamiento de Yaiza sobre el incumplimiento de la sentencia que anuló la licencia ilegal del hotel Papagayo Arena revela que Oswaldo Betancort mintió al justificar la concesión de la licencia turística del hotel al afirmar que lo hizo “por orden de una sentencia judicial”.

El PSOE recuerda que el TSJC ha advertido al Ayuntamiento de Yaiza con sanciones económicas e incluso con la exigencia de responsabilidades penales si no se cumple con la ejecución de la sentencia que anuló la licencia ilegal del Papagayo Arena, un hotel que ocupa un vial público y vulnera la normativa urbanística. La diligencia del TSJC, emitida el 4 de noviembre de 2024, deja en evidencia la irresponsabilidad de la administración local y del propio Cabildo, que no ha tomado las medidas necesarias para cumplir con lo dictado por la Justicia. El requerimiento obliga al Ayuntamiento de Yaiza a identificar al responsable de cumplir con la orden judicial, en un plazo de 10 días, bajo la amenaza de sanciones graves por no hacerlo.

María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote, ha señalado que esta advertencia judicial demuestra que Betancort intentó engañar a la ciudadanía al afirmar que la concesión de la licencia turística al Papagayo Arena fue una medida impuesta por la Justicia. “Es inaceptable que el presidente del Cabildo de Lanzarote justifique la concesión de una licencia para un hotel ilegal como si fuera una imposición judicial. Lo cierto es que el TSJC anuló la licencia de este hotel y ordenó el restablecimiento de la legalidad. En lugar de cumplir con la sentencia, Betancort se ha limitado a buscar excusas poniendo en peligro el futuro de la isla y su respeto a la legalidad”, afirmó Corujo.

El PSOE de Lanzarote ya había advertido de que la sentencia tras la que pretende ampararse Oswaldo Betancort viene referida a una orden de demolición del Ayuntamiento de Yaiza que afecta a lo edificado sobre el vial público ocupado de manera ilegal por el hotel y ha explicado que “la sentencia se limita a paralizar esa orden de demolición hasta que no sea resuelto el expediente de legalización iniciado por la propietaria del hotel, pero en ningún caso determina el sentido en que debe resolverse el expediente y, mucho menos, obligaba en nada al Cabildo, pues no era ese el objeto del procedimiento”.

“La concesión de una licencia turística a un hotel ilegal que lleva más de 15 años operando sin título habilitante es una aberración jurídica y urbanística”, ha continuado Corujo, quien señala que “el hotel Papagayo Arena invadió un vial público, bloqueando el acceso al litoral, y la sentencia del TSJC de 2022 ya dejó claro que estas infracciones urbanísticas impedían cualquier tipo de legalización del hotel”.

“Betancort ha optado por eludir las responsabilidades, amparándose en una interpretación incorrecta de la sentencia de diciembre de 2023, que no autoriza la regularización del hotel sino que la deja en manos del cumplimiento de estrictas condiciones”, ha añadido.

Además, Corujo recordó que, a pesar deje existiera posibilidad alguna de regularizar la situación, la legislación de Costas es tajante: toda edificación ilegal en la zona de servidumbre de protección del litoral debe ser demolida. “El hecho de que este hotel haya estado operando de manera ilegal durante más de 15 años es una grave infracción. La ciudadanía no puede seguir tolerando que el Cabildo se convierta de forma indirecta en cómplice de esta ilegalidad, otorgando licencias a espaldas de la ley”, añadió la secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada nacional.

Corujo considera que esta situación no solo es una muestra de irresponsabilidad política, sino también un agravio a la justicia y al bienestar de los ciudadanos, que ven cómo sus administraciones no cumplen con lo que la ley ordena, favoreciendo intereses particulares a costa de la legalidad y la protección del entorno. “La concesión de esta licencia no solo es ilegal, sino que pone en peligro el futuro de nuestros recursos naturales y la imagen de Lanzarote como un destino turístico respetuoso con el medio ambiente y la legislación”, concluyó Corujo.

En este sentido, el PSOE de Lanzarote, que ya ha advertido que llevará a los tribunales la licencia turística si el Cabildo no se retracta, ha exigido al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, que rectifique de inmediato y asuma su responsabilidad en este escándalo urbanístico. “Lanzarote no puede seguir siendo la isla de las ilegalidades. Es hora de que las administraciones actúen con rigor y respeten lo que dicta la justicia”, ha concluido Corujo.