La Palma acoge dos conciertos de góspel

La Palma, una isla de góspel ofrece dos emblemáticos conciertos de este género musical, dentro del XIII Gospel Canarias Festival, a cargo de la coral norteamericana The Believers Gospel Singers y del también norteamericano Latonius, quienes actuarán en San Andrés y Sauces, el viernes 14 de diciembre, y en El Paso, el domingo 23 de diciembre, respectivamente, se indica en una nota de prensa remitida por el Cabildo.

El concierto de The Believers Gospel Singers tendrá lugar el 14 de diciembre en la plaza de Montserrat, a las 20.30 horas, con entrada libre. Este evento está organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.

The Believers Gospel Singers, se apunta en la nota, “comenzaron su andadura en 2003 en Georgia. Su primera formación fue un trío de adolescentes compuesto por dos hermanos, Michael y Kenneth Bolden, y un amigo del instituto de Athens, Georgia, Ren Brown. Muy lógicamente se bautizaron como The Young Believers hasta el año 2006, año en el que entró Sharmar Stevens para formar un cuarteto convencional. Su primer álbum fue Be real, que incluía su primer gran éxito Try Jesus, y un estándar, Trouble in my way”.

Para la grabación de su último disco, “ Help me, después de haber compartido escenario con leyendas del góspel como Lee Williams, The Bolton Brothers y The Canton Spirituals, el grupo se amplia a septeto e incluye una sección rítmica de bajo, teclado y batería”.

Latonius

Latonius.

Por otra parte, Latonius actuará con el espectáculo The night before Chirstmas whith Latonios el 23 de diciembre a las 20.00 horas en la iglesia Nuestra Señora de La Bonanza, de El Paso, con entrada libre. Este concierto está organizado por el Cabildo de La Palma y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Paso.

Tony Jermaine Earl , también conocido como Latonius, “es un gran cantante de pop, soul, R&B y góspel, quien ha compartido escenario en Estados Unidos con leyendas como Sarah Vaugahn y Al Jarreau o artistas del gospel de la talla de Dr. E LaQuint Weaver & The Hallelujah Singers, Kierra

Sheard, Larry Callahan & SOG, Darnell Davis & The Remnant, Isaac Cates & Ordained y muchos más, ha fascinado a Europa porque, sencillamente, es diferente”.

Nacido en Milwaukee, Wisconsin y criado en Los Ángeles, Latonius creció en un ambiente familiar con marcado carácter musical. Tanto su madre como su padre eran cantantes, por lo que la música, el canto y la creatividad marcaron desde muy temprano su carrera. El jazz, pop, R&B, góspel y la música clásica se convirtieron rápidamente componentes determinantes de su vida.

Ambas actuaciones cuentan con la colaboración del Gobierno de Canarias y de Binter y están producidos por Xenox Producciones y Amy Producciones.