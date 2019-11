“En mi viaje a Colombia he crecido como fotógrafo y como persona”

La privilegiada mirada fotográfica del palmero Emilio Barrionuevo ha traspasado las fronteras nacionales. Recientemente ha participado en el I Simposio Internacional de Fotografía que se ha celebrado en Cartagena de Indias, en Colombia, bajo el lema Una historia en cada clic, y al que han asistido algunos de los mejores profesionales del mundo. “Ha sido una experiencia muy bonita porque no solo creces como persona sino como profesional, conoces compañeros del gremio y, sobre todo, aprendes de ellos”, ha asegurado a este digital.

Barrionuevo, que cuenta en su haber con varios reconocimientos internacionales, impartió una ponencia en un espacio académico sobre El retrato como fuente de emociones en la que habló sobre sus retratos en blanco y negro. También expuso una veintena de obras de su serie Nomads e impartió un taller en el marco del proyecto Photobarrio dirigido a jóvenes con problemas sociales que carecen de recursos para costear sus estudios.

Emlio Barrionuevo impartió un taller en el marco del proyecto Photobarrio.

“Lo que me llevo en mi corazón no es sólo haber conocido una ciudad maravillosa, y muy parecida a Santa Cruz de La Palma en su arquitectura colonial, sino la amistad de muchas personas que te acogen como a uno más”, subraya. “Vengo con la lección aprendida de seguir trabajando e intentar mejorar. No dudo en volver, y el año que viene la idea es seguir viajando y mostrar mi trabajo fuera de mi tierra”, adelanta este prestigioso fotógrafo, autor de retratos con alma, obras fotográficas convertidas en espejos que seducen y cautivan.

Una calle de Cartagena de Indias. EMILIO BARRIONUEVO