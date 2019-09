“Retroguanche’ nació al cerrar los últimos recreativos de La Palma y los jóvenes no teníamos dónde pasar las tardes”

Hoy se sientan en el Chester imaginario de La Palma Ahoratres mosqueteros de la nostalgia, si partimos de que retro es un elemento compositivo, que procede del latín y que puede traducirse como hacia atrás, cuando se añade este elemento a un término, se indica que está vinculado a algo del pasado y quién no mira en ocasiones hacia atrás evocando cosas que ya no están tratando de que no mueran en el olvido, yo también jugué en más de un salón recreativo a juegos como Pang y Super Pang, corrían otros tiempos, 25 pesetas te hacían feliz en un juego compartido con amigos, destruir burbujas de colores y risas, junto a algún refresco y papas locas, es al menos el recuerdo que a título personal tengo de esos días, por ello me siento hoy con Retroguanche para apostar de lleno en un proyecto que es casi una forma de vida donde insert coin o game over estaban presentes en unas pantallas que habitaban recreativos y no vivían de forma permanente en nuestras manos, ya pasan algunas décadas de aquellos días, pero la memoria no olvida. Recibimos a Retroguanche o lo que es lo mismo a Jesús, Dailos y Moisés.

-Para los que no lo sepan ¿qué es Retroguanche?

-Somos una asociación dedicada al mundo de las videoconsolas retro, y a actividades relacionadas con las mismas, con un enfoque de hobby, y no de manera profesional.

-¿Cuándo se gesta y dónde?

-Cuando a principios del 2000 se cierran los últimos recreativos de la Isla, dando lugar a las casas de apuestas, todos los jóvenes que pasábamos horas en estos salones, de pronto, no teníamos dónde pasar las tardes. Y es que estos sitios hacían una labor social, quedabas con amigos, con chicas, conocías nuevas personas, hablabas de videojuegos, de la vida. Después de esto hacíamos quedadas en casa de amigos para jugar a esos juegos que disfrutábamos en los salones. Y en los últimos años en casa de Jesús, donde en el año 2018, en una de esas tardes de juegos, salió la idea de por qué no hacer una exposición con zona de juegos para rememorar esa época y que los asistentes disfrutaran. En cuestión de unos meses y gracias al concejal de Vecindad que confío en nosotros, hicimos nuestro primer evento en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma con una magnífica acogida, y dando pasos firmes hasta el día de hoy.

-¿Quiénes componen la asociación?

-De momento lo componemos tres miembros. Jesús como presidente y relaciones públicas; Moisés, encargado de todo el apartado audiovisual del que disfrutamos en nuestras redes sociales y eventos, una parte fundamental de Retroguanche, además de tareas de secretario, y Dailos, con tareas de tesorero y encargado de la logística general.

-¿Han realizado exposiciones, charlas y talleres?

-Sí, hemos realizado dos exposiciones, una en la Casa Salazar, y la segunda en el Teatro Circo de Marte, dentro del Festival Anime, donde dimos una charla de la conexión de los videojuegos con el mundo Manga y Anime, los talleres se incorporarán en el próximo evento y algunos simpatizantes para poderlos realizar.

-¿Quiénes se acercan más a los stand, jóvenes o no tan jóvenes?

-La verdad es que recibimos personas de todas las edades. Los jóvenes vienen porque son muy curiosos, y quieren ver y probar juegos de hace 30 años, y los mayores sobre todo por nostalgia. Lo que sí confirmamos es que todos salen con una gran sonrisa, esto nos motiva a seguir.

-Recientemente Retroguanche ha visitado TLP 2019 en Santa Cruz de Tenerife y ha estado presente en El Castillete Ambulante de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué nos pueden contar de la experiencia?

-TLP es un evento tecnológico muy importante, en el que tiene cabida el mundo retro, cosplayers, juegos, manualidades, bailes, torneos... Un buen sitio para conocer gente relacionada con nuestro hobby, y también dar a conocer lo que hacemos. El Castillete Ambulante fue una gran experiencia que nos sirvió para que la gente nos conociera un poco más en profundidad, un gran evento.

-¿Qué representa vuestro logo?

-Es una imagen de un guanche pixelado creado por el artista palmero Joel Pérez que homenajea a los 8 y 16 bits. En cada isla se llaman de diferente manera, pero el guanche creemos que es el representativo canario, y queríamos que tuviera conexión con nuestras raíces.

-Imagino que cuentan con piezas de coleccionista. ¿Cuáles?

-Entre los tres tenemos una muy buena colección, partiendo de que en La Palma no proliferan este tipo de artículos, y no hay tiendas de segunda mano. Básicamente es complicado coleccionar sin tener que comprar fuera de la isla. Dentro de la colección podemos destacar la Atari 2600 con seis botones y patina de madera por historia. Fue la primera videoconsola de uso doméstico en triunfar, que no fue la primera, pero sí la que conquistó los hogares a finales de los 70, llegando para quedarse. Luego ya disponemos de juegos de varias plataformas bastante cotizados y buscados por coleccionistas y algunos periféricos entre otros artículos.

-Próximos proyectos a la vista…

-Tenemos varios proyectos en mente. Uno es poder realizar una exposición más amplia y con algunas sorpresas, pero queda por concretar algunos flecos con las administraciones. Luego un gran proyecto que se está cociendo a fuego lento por la logística, hasta ahí podemos contar.

-Un mensaje que quieran lanzar a los lectores de La Palma Ahora.

-Un saludo, y animamos a todas las personas a visitarnos en nuestro próximo evento, y que puedan pasar un buen día recordando, aprendiendo y sobre todo disfrutando de este mundo tan incomprendido como son los videojuegos.

¡Larga vida a los videojuegos!