El Festivalito reivindica el cine hecho en La Palma

La sesión doble de cine, de acceso libre hasta completar aforo, se iniciará este jueves en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, a las 20:00 horas, con La reina Guajira, del palmero Altahay González. El documental aborda la biografía de la cantante cubana Carmelina Barberis y quiere reivindicar a una figura crucial para la cultura musical a ambas orillas del Atlántico. Carmelina Barberis comenzó su carrera musical en Cuba a los diez años, y llegó a compartir escenario con Celia Cruz o la Sonora Matancera.

Altahay González, ha contado con un equipo técnico netamente palmero. El rodaje incluyó localizaciones en la isla de La Palma y Cuba, haciendo hincapié en Breña Alta y La Habana.

“Mi interés por la figura de Carmelina Barberis surge a través de conocer a su hija, que es docente de música. Me fascinó su trayectoria musical y decidí contactar con personas que la conocieron en vida como Barbarito Torres (Buenavista Social Club), Chiquitico (Compay Segundo) o Marialina Grau (presentadora de radio y televisión)”, comenta Altahay González.

“Los palmeros deben de ir a ver La reina de Guajira porque tiene mucha relación con la historia de La Palma, un viaje de ida y vuelta entre las dos orillas del Atlántico”, relata Altahay González, que lleva a cabo su segunda incursión en el documental tras El Principiantito (2018).

A las 21:30 horas, en el Castillete, será el turno de Amor en polvo, de Suso Imbernón y Juanjo Moscardó Rius. El largometraje, de 79 minutos, es una comedia que juega con la fantasía sexual de un intercambio de parejas. Protagoniza Macarena Gómez, muy popular por la serie de televisión La que se avecina.

Rodajes

Entre los múltiples rodajes que se están celebrando estos días en los parajes de la Isla Bonita se encuentran nombres tan destacados en el panorama internacional como Sergi López (César al mejor actor), Laia Marull (tres Goyas) o Rodrigo Bellot (el director boliviano más taquillero), a los que se suman nuevos talentos como Carmen Arrufat (nominada al Goya a la mejor actriz revelación por La inocencia) y habituales como el cineasta grancanario David Pantaleón, los humoristas Aarón Gómez y Kike Pérez o el músico Arístides Moreno.

“Mi vínculo con el Festivalito fue un amor a primera vista, lo que me motiva a venir cada año como si se tratara de una promesa. Con esta ya son 6 mis participaciones en este festival tan peculiar. Nada más llegar me he encontrado con amigos y nos hemos puesto a rodar”, explica Kike Pérez.

Maratón de cortometrajes

El maratón de cortometrajes y la gala de clausura se celebrarán en el estadio de fútbol Silvestre Carrillo de Santa Cruz de La Palma. Las entradas para el maratón, que se celebrará este viernes, a partir de las 19:30 horas, se podrán retirar en la sala La Recova (C/Díaz Pimienta, 3), a partir de las 16:00 horas de esta tarde y hasta las 20:00 horas. Mañana el horario será de 11 a 14 horas.

Cada persona tiene que recoger personalmente su entrada. No se podrán recoger entradas para otras personas. Quien no pueda adquirir la entrada con antelación, la podrá adquirir en el mismo estadio. Asimismo, la entrada para la gala de clausura, que se celebrará este sábado, a las 21:30 horas, cuesta 1 euro y la recaudación será donada al C.D. Mensajero.

Balance

“El balance de la asistencia de público a las diversas propuestas cinematográficas que ofrece el Festivalito está siendo positivo tanto en Los Llanos como en Santa Cruz, lo cual demuestra que el público demanda cultura, y que además sea segura”, expone Jovita Monterrey, consejera de Cultura del Cabildo.

Desde la Concejalía de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Melissa Hernández afirma que “la apuesta que este año se ha hecho por el Festivalito es gracias al empeño de los organizadores del festival por seguir creando cultura en situaciones adversas como las que estamos viviendo, por reinventarse y por el arraigo que ya han conseguido dentro de los actos culturales de la isla. En este sentido, solo nos cabe dar las gracias y el apoyo de este ayuntamiento para que se pueda realizar en las condiciones más seguras posibles”. Añade Melissa Hernández que “solo un festival de estas características y en el lugar en el que nos encontramos, podría hacer posible que la magia del cine siguiera maravillándonos. Esto me hace recordar la máxima de: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y así creo que lo está logrando el Festivalito”.

El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en red y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.

También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como ESETEC-Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, la Universidad del Atlántico Medio, Cajamar (Caja Rural) y Casa Cabrera, además de contar con la colaboración de numerosas empresas de la isla de La Palma.

Trailers:

La Reina Guajira:

https://www.youtube.com/watch?v=v2Az1Box_14&feature=youtu.be&has_verified=1

Amor en polvo: https://festivalito.com/amor-en-polvo/