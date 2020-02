Chano Yanes: “Todos los que estamos en Transvulcania, lo estamos porque nos apasiona”

“No todos los días tenemos la oportunidad de hablar con uno de los voluntarios más veteranos de La Palma y, por tanto, de Transvulcania”, se indica en una nota de prensa de la organización del evento deportivo “Hablamos”, añade, “de Dominicano Yanes, más conocido como Chano”. Desde hace casi 30 años, apunta, está al frente de AEA (Ayuda en Emergencias Anaga) en La Palma, antes de formar parte de este colectivo ya colaboraba en la Red de Protección Civil. “Hoy nos sentamos con él para que nos cuente su visión de Transvulcania desde un punto de vista totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados”, se señala en la nota. “Todos los que estamos en Transvulcania, lo estamos porque nos apasiona”, destaca.

Al hablar de sus inicios en el mundo del voluntariado, comenta, con ilusión, que “comencé desde muy pequeño, recuerdo que uno de los servicios más importantes que hice al empezar fue en el accidente del helicóptero en Cumbre Nueva, desde entonces siempre he estado vinculado al voluntariado de seguridad y emergencia. Me gusta ayudar a las personas, es una labor muy bonita”.

Y es que Chano lleva prácticamente 40 años al pie del cañón “exactamente desde que trajimos la delegación de AEA a la isla. Primero se constituyó AEA en Tenerife, en 1977, tras el trágico accidente en el aeropuerto de Los Rodeos, tras lo cual un grupo de radioaficionados decidieron fundar una asociación de voluntarios”, comenta.

No hay edición de Transvulcania en la que Chano no haya estado presente con AEA y su voluntariado. De hecho al mirar para atrás relata que “en Transvulcania llevamos desde la primera edición de la prueba. Hemos estado siempre al pie del cañón, cada día más, más y más, este último año cubriremos una parte muy importante de la Transvulcania”.

Para Chano, un evento de talla mundial como Transvulcania, “es una gran responsabilidad, a mi siempre me gusta hacer un buen trabajo. Desde el primer día hemos ido mejorando cada vez más y ahora mismo si me preguntas por cualquier puesto en todo el recorrido de la Transvulcania te digo el punto exacto donde está. Me gusta ir a ver los puestos y el recorrido y todo esa información la tengo metida en la cabeza”.

Al preguntarle qué recuerda de las primeras ediciones del evento, Chano lo tiene claro: “Transvulcania ha mejorado muchísimo. Recuerdo algún año en el que todavía no estábamos cubriendo la zona del Refugio de El Pilar, tuvimos problemas con el control del tráfico en esa zona. Poco a poco hemos ido mejorando edición tras edición la fluidez de este punto al gestionarlo para facilitar que la vía quedase libre en la medida de lo posible para los vehículos de seguridad y emergencia si fuera necesario. Cada año, se van puliendo errores y creo que hemos evolucionado muchísimo”. La mejora continua en materia de seguridad y emergencias es otro de los pilares de Transvulcania.

A la hora de dimensionar al personal para un evento como Transvulcania, Chano detalla que “en estos últimos años hemos movido ciento y pico personas, no solo para comunicaciones, sino también grupos sanitarios, grupos de rescate y otros grupos cubriendo áreas muy importantes para un evento de este calibre. Todos lo vivimos con mucha pasión porque nos gusta, además estamos en contacto con personal de Tenerife, La Gomera y El Hierro para ayudarnos porque con el personal que tenemos en la Isla no podemos cubrir una prueba de estas características, no hay recursos suficientes. Todos los que estamos en Transvulcania, lo hacemos porque nos apasiona”.

Conocedor de Transvulcania sabe que “el mayor hándicap que tiene año tras año, es el tiempo. Si tenemos un día complicado, con bajas temperaturas, viento o con la cumbre con nube espesa, y los helicópteros no pueden volar, será todo un reto la evacuación de cualquier accidentado. Esto, obviamente, afectará también a nuestro voluntariado, que tendrán que luchar también con estas inclemencias meteorológicas si se dieran. Este año llevamos desde hace meses trabajando en el plan de autoprotección, hemos empezado antes”. Llega una nueva edición de Transvulcania con varios cambios de agenda y novedades para hacer de la prueba en evento semanal. Desde AEA, afirma, que “afrontamos esta edición de 2020 como un reto, por la dificultad que supone un día más de evento, el viernes, con prácticamente el mismo voluntariado. Pero desde la organización se está planificando de tal manera de que sea viable cumplir los objetivos de esta nueva edición. Estamos trabajando juntos como un único equipo, la organización ha conseguido aunar a cada grupo especializado y nos ha dotado de las herramientas necesarias para poder afrontar esta nueva edición como mucha ilusión y bien preparados”.

“Contamos con una gran experiencia y este años además con nuevos profesionales que nos han ayudado a sumar valor. Estamos trabajando tanto desde AEA como desde el resto de grupos que forman parte de Transvulcania, de forma coordinada para sacar la mejor de las ediciones también a nivel de seguridad y emergencias”, concluye.